Маршрут:Протяжённость маршрута около 12 км. Маршрут доступен круглый год. Специальной подготовки для участия не требуется.
Маршрут начинается в поселке Ореховка Центрального района Сочи. Вы посетите знаменитый Ореховский водопад высотой 27 метров (второй по высоте в Сочи) и продолжите путь вдоль реки Сочи к поляне Дружбы и живописной речке Агва. От неё небольшой подъем ведет на буковую поляну, где находятся остатки храма раннего средневековья;
Далее наш путь лежит в сторону затерянного в лесу 🌲 экопоселению Ажек/b>. Живописная тропа ведет к водопаду Ажек высотой 9, 5 метров. На берегу реки Сочи, в царстве тишины и прохлады, вас ждет пикник. Желающие смогут искупаться в водопаде;
На маршруте вы сможете набрать чистейшей воды из родников, весной полюбоваться цветением леса, а осенью - пособирать каштаны или грибы. Будет много возможностей сделать красивые 🤩 фотографии 📸. Завершается маршрут также в посёлке Ореховка. Важная информация:• Минимальный размер группы для проведения похода —- 2 человека. Поход проводится по вторникам. Возможно проведение похода в другой день недели по договорённости;
Обязательна спортивная одежда и обувь, защита от солнца и дождя;
С собой необходимо взять продукты для пикника;
Поход может быть перенесён на другой день при неблагоприятных погодных условиях. В случае, если вы не сможете принять участие в походе в другой день, сумма предоплаты будем вам возвращена.
Что входит
Услуги гида
Аренда рюкзака и треккинговых палок (по запросу)
Чаепитие.
Что не входит
Вход в экопарк Ажек — 200 рублей
Проезд до села Ореховка
Питание.
Начало и место завершения
🚩 пос. Ореховка, Сочи
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.