Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Прогулка 👣 по лесу 🌲 Вы посетите Колхидский лес 🌳, подышите приятным влажным воздухом субтропиков и увидите деревья 🌳 доледникового периода. Прикоснетесь к руинам византийского храма и узнаете, как он связан с Симоном Кананитом, почитаемым христианским святым. Кроме того, полюбуетесь Ореховским водопадом высотой почти 30 метров и окружающими его дубово-каштановым лесом и рощей грецкого ореха.
Ажек — тайны лесной жизни Экопоселение Ажек — один из самых колоритных уголков нашего региона. Вы продегустируете мед и натуральные продукты местного производства и узнаете о жизни в лесу 🌲. А также получите навыки собирательства, поучаствуете в ремесленном мастер-классе и услышите неочевидные факты о природе окрестностей. Прогуляетесь 👣 к водопаду Ажек и насладитесь царящей здесь тишиной.
Организационные детали
Билеты 🎫 в Сочинский национальный парк 🌳 оплачиваются дополнительно — 100 рублей с человека
Трансфер включен в стоимость
Начало и место завершения
🚩 в районе ж/д вокзала
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Мы команда из четырех профессиональных гидов. Туризмом занимаемся с детства. С нами вы научитесь правильно ходить в горах, увидите самые живописные места в окрестностях Сочи, узнаете историю местности и познакомитесь с флорой и фауной Кавказского биосферного заповедника.