Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по лесу 🌲

Вы посетите Колхидский лес 🌳, подышите приятным влажным воздухом субтропиков и увидите деревья 🌳 доледникового периода. Прикоснетесь к руинам византийского храма и узнаете, как он связан с Симоном Кананитом, почитаемым христианским святым. Кроме того, полюбуетесь Ореховским водопадом высотой почти 30 метров и окружающими его дубово-каштановым лесом и рощей грецкого ореха.

Ажек — тайны лесной жизни

Экопоселение Ажек — один из самых колоритных уголков нашего региона. Вы продегустируете мед и натуральные продукты местного производства и узнаете о жизни в лесу 🌲. А также получите навыки собирательства, поучаствуете в ремесленном мастер-классе и услышите неочевидные факты о природе окрестностей. Прогуляетесь 👣 к водопаду Ажек и насладитесь царящей здесь тишиной.

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