Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Ореховский водопад и экопоселение Ажек

Погулять по Сочинскому национальному парку и насладиться субтропической природой

Полина
Полина – представитель из Сочи
Приглашаем в живописный поход вдоль рек Ажек и Агва! Вы оцените красоту бурных водных каскадов, увитого плющом каньона и небольшого озера с чистейшей водой.

Отыщете руины древнего храма и узнаете, какие животные водятся в местных лесах.

А в экопоселении Ажек продегустируете свежие продукты и раскроете секреты старинных ремесел.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 3 000 ₽ за экскурсию

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Ореховский водопад и экопоселение Ажек
Ореховский водопад и экопоселение Ажек

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по лесу 🌲
Вы посетите Колхидский лес 🌳, подышите приятным влажным воздухом субтропиков и увидите деревья 🌳 доледникового периода. Прикоснетесь к руинам византийского храма и узнаете, как он связан с Симоном Кананитом, почитаемым христианским святым. Кроме того, полюбуетесь Ореховским водопадом высотой почти 30 метров и окружающими его дубово-каштановым лесом и рощей грецкого ореха.

Ажек — тайны лесной жизни
Экопоселение Ажек — один из самых колоритных уголков нашего региона. Вы продегустируете мед и натуральные продукты местного производства и узнаете о жизни в лесу 🌲. А также получите навыки собирательства, поучаствуете в ремесленном мастер-классе и услышите неочевидные факты о природе окрестностей. Прогуляетесь 👣 к водопаду Ажек и насладитесь царящей здесь тишиной.

Организационные детали

  • Билеты 🎫 в Сочинский национальный парк 🌳 оплачиваются дополнительно — 100 рублей с человека
  • Трансфер включен в стоимость
Начало и место завершения
🚩 в районе ж/д вокзала
Ореховский водопад и экопоселение Ажек
Ореховский водопад и экопоселение Ажек
Ореховский водопад и экопоселение Ажек
Ореховский водопад и экопоселение Ажек
Ореховский водопад и экопоселение Ажек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Полина
Полина
Всем привет! Мы команда из четырех профессиональных гидов. Туризмом занимаемся с детства. С нами вы научитесь правильно ходить в горах, увидите самые живописные места в окрестностях Сочи, узнаете историю местности и познакомитесь с флорой и фауной Кавказского биосферного заповедника.
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