Озеро Рица, Гагра, Пицунда и SUP-прогулка на закате

Раскрыть историю и красоту Абхазии на авто-пешеходной экскурсии по ее главным местам

4.8
7 отзывов
Вы на один день погрузитесь в прошлое и увидите Кавказ времен СССР, царской России и Средневековья.

Ведь Абхазии удивительным образом удалось сохранить артефакты разных веков! А еще она покорит вас невероятной природной красотой: вы увидите горы и море, озера и водопады, парки и каньоны.

Я помогу вам не пропустить главное и расскажу о местных традициях и обычаях.
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и SUP-прогулка на закате
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и SUP-прогулка на закате
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и SUP-прогулка на закате
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и SUP-прогулка на закате
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и SUP-прогулка на закате
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и SUP-прогулка на закате
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и SUP-прогулка на закате
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и SUP-прогулка на закате
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и SUP-прогулка на закате
Озеро Рица, Гагра, Пицунда и SUP-прогулка на закате

Что вас ожидает

Идиллическая Гагра

По пути в Гагру мы заедем в крепость Абаата, где вы увидите храм 5 века. Это один из древнейших храмов Абхазии, построенный задолго до крещения Руси. В самой Гагре вы прогуляетесь по живописному приморскому парку принца Ольденбургского и увидите знаменитый ресторан Гагрипш, в котором бывали Николай II, Чехов, Шаляпин и Максим Горький.

Озеро Рица и дикая природа Абхазии

Вы посетите изумительное по своей красоте горное озеро Рица и узнаете, как оно сформировалась и с чем связан ярко-бирюзовый цвет его воды. В теплое время года можно искупаться в чистой ледниковой воде, которая прогревается до +20 градусов. По пути к Рице я покажу вам Голубое озеро, водопад Девичьи слезы, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз.

Уникальные пляжи Пицунды

В завершение мы отправимся на красивейшие пляжи Пицунды, где можно насладится чистейшим морем и полюбоваться закатом во время прогулки на сап-доске. А также увидеть разрушенную Римскую крепость Питиунт и Храм Андрея Первозванного.

Организационные детали

  • Включено в стоимость: трансфер от отеля и обратно, аренда сап-доски и доп. оборудования, обучение катанию
  • Дополнительно оплачивается: обед в национальном кафе (средний чек — 600 руб. /чел.), вход в Рицинский реликтовый национальный парк (350 руб. /чел.)
  • Экскурсия проводится на автомобиле Toyota Crown
  • Для прохождения границы необходим паспорт РФ, свидетельство о рождении для детей.
  • Потребуются пляжные принадлежности (полотенце, купальник)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ян
Ян
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ян. Я родился в Сочи, много лет работаю в сфере туризма, знаю огромное количество интересных мест и отлично владею историей родного региона. Надеюсь на скорую встречу!
Задать вопрос

7 реальных отзывов от туристов

А
27 авг 2021
Отличная экскурсия, главное понравилась детям. Хороший маршрут, интересные места, безопасное вождение. Всем советуем, кто хочет отвлечься от соченской суеты и попасть в прошлое))
Светлана
25 фев 2021
Гидом назвать Яна нельзя. Он просто водитель, который знает маршрут. Он не проводит экскурсию как гид, он аккуратно везёт вас по маршруту соблюдая все правила пдд на своей праворульной Тойоте и выслушает ваш монолог. Ничего нового вы от него не узнаете, поэтому почитайте в интернете информацию про достопримечательности интересующие вас перед поездкой с ним.
Он Флегматик. Нужно быть настойчивым в своих желаниях и вы увидите больше! Так мы попали в новоафонские пещеры. Он сказал что это сложно, но по факту без проблем!
Ян
Ответ гида:
Уважаемая Светлана, я прошу прошения что экскурсия не оправдала Ваших ожиданий. К сожалению, мы не нашли общий язык, я люблю свой город и верю в Россию. Новоафонские пещеры не входят в маршрут, так как они не предусмотрены программой.
Е
17 дек 2020
Мы были первый раз в Абхазии. От посещения Республики остались двоякие впечатления. Спасибо Яну за безопасную езду, за организацию обеда национальными блюдами, за знакомство с достопримечательностями.
В
21 окт 2020
Поездка прошла хорошо. Ян вполне знаком как с местными обычаями и культурой, так и с наиболее интересными местами для посещения. Рекомендую всем, кому интересна Абхазия, как общее знакомство с ней, и гида, как интересного собеседника и экскурсовода:)
А
29 сен 2020
Всё было хорошо.
Дарья
20 сен 2020
Огромное спасибо Яну за замечательный день в Абхазии.
Все было очень круто, однозначно рекомендую!
Н
11 сен 2020
Очень комфортно, маршрут продуман, несмотря на длительность поездки переутомления не почувствовала. Ян очень пунктуален, учитывал наши пожелания во время путешествия, немного не хватило местных баек и каких -нибудь "почти правдивых" историй об объектах посещения кроме просто исторической справки

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные#Абхазия🐠Озеро Рица🗽Достопримечательности#Гагры#Юпшарский каньон#Пицунда#Чабгарский карниз#SUP-прогулка

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
119
12ч
13 000
за 1-7 чел.
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон
4.4
200
12ч
1 300
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Золотое Кольцо Абхазии: Гагры, Озеро Рица и Новый Афон
На нашей экскурсии вы увидите все главные достопримечательности Абхазии за один день
Ежедневно
«Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
4.9
66
12ч
2 100
за 1 чел.
«Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
В Абхазию приезжают за природой и историей
С 5:00 от жд. Сочи и 5:50 из Адлера, чтобы не стоять на границе
Экскурсия по солнечной Абхазии из Сочи
Индивидуальная экскурсия
4.8
30
10ч
11000
9 900
за 1-6 чел.
Экскурсия по солнечной Абхазии из Сочи
Гагра, Пицунда и озеро Рица на авто-пешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
4.1
11
12ч
1 450
за 1 чел.
Экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым впечатляющим и исторически интересным местам края
ежедневно в 06:00
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Индивидуальная экскурсия
5
27
8 900
за 1-4 чел.
Гагра и озеро Рица — первое знакомство с Абхазией
Отправиться из Сочи к знаменитому озеру, остановиться у водопадов и осмотреть памятники Гагры
Через Гагру на озеро Рица
Индивидуальная экскурсия
5
190
10 400
за 1-7 чел.
Через Гагру на озеро Рица
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Из Сочи — в топовые места Абхазии!
Индивидуальная экскурсия
5
2
10ч
12 500
за 1-4 чел.
Из Сочи — в топовые места Абхазии!
Гагра, Новый Афон и озеро Рица на комфортной авто-пешеходной экскурсии
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
4.5
153
12ч
1 450
за 1 чел.
Экскурсия из Сочи в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
ежедневно в 06:00
Экскурсия из Сочи: Здравствуй, Абхазия!
Индивидуальная экскурсия
4.9
131
11ч
13000
11 700
за 1-6 чел.
Экскурсия из Сочи: Здравствуй, Абхазия!
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Озеро Рица - жемчужина Абхазии с посещением дачи Сталина
4
1
14ч
1 200
за 1 чел.
Озеро Рица - жемчужина Абхазии с посещением дачи Сталина
Сменить обстановку и добраться из Сочи до Абхазии с ее природными красотами еще проще, чем кажется
Ежедневно в 6:30
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Индивидуальная экскурсия
4.7
13
13 000
за 1-7 чел.
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа

Ян проводит ещё 1 экскурсию

Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
5
41
10 000
за 1-4 чел.
Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
Центр города, Олимпийская деревня, Скайпарк, Красная Поляна и Роза Хутор за один день
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺