  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Панорама Красной Поляны: билет на канатную дорогу

Sochi T.
Sochi T. – Гид из Сочи
Поднимитесь на Поляну 2200 с панорамной смотровой площадкой 360° на Кавказские горы ⛰️, посёлки Красная Поляна и Эсто-Садок, долину реки Мзымта, горную долину Цирк-2, хребты Аибги и горные вершины республик Адыгея и Абхазия.

В ясную погоду видно море 🌊, а ещё здесь самые красивые 🤩 закаты!
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная

  • 1 450 ₽ за человека

    Купить билеты
Панорама Красной Поляны: билет на канатную дорогу
Панорама Красной Поляны: билет на канатную дорогу

Что вы увидите

  • Панорамный вид со смотровой площадки 360°

Что вас ждёт:

  • Вы сможете совершить один подъём по канатным дорогам Центрального сектора: «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина».
  • Горный курорт развлечений Красная Поляна расположен в предгорье Главного Кавказского хребта. Высокий уровень сервиса, архитектурная утонченность и живописные пейзажи природного заповедника каждый год привлекают на курорт сотни тысяч туристов со всего мира.
  • Мы уделяем пристальное внимание безопасности — у нас один из самых квалифицированных составов спасательной службы, а канатные дороги мы начинаем готовить и тестировать уже в июне. Также мы проводим бесплатные обучающие лекции о безопасном катании.

Расписание канатных дорог:

  • Красная поляна/К1: для туристов открытие с 08:00, последний подъём в 22:45, последний спуск в 23:00.
  • Реликтовый лес/К2: для туристов открытие с 08:00, последний подъём в 17:00/21:45, последний спуск в 18:15/22:00.
  • Вершина/K3: для туристов открытие с 09:00, последний подъём в 17:30, последний спуск в 18:00.
  • Вечернее катание с 18:30 до 22:00 (о работе вечернего катания необходимо уточнять. Технологический перерыв с 16:50 до 18:30.
  • Учитывая особенности горной местности, расписание работы канатных дорог курорта может быть изменено без предварительного уведомления в зависимости от погодных условий и состояния снежного покрова, а также при эксплуатационной необходимости. Курорт не несёт ответственности за погодные условия во время пользования услугами. Уточнить информацию о прогнозе погоды, режиме работы канатных дорог и горнолыжных трасс можно в информационном центре или на сайте курорта.

Важная информация:

  • Прогулочные билеты 🎫 действуют на один подъём и на один спуск на работающих гондольных канатных дорогах без спортивного инвентаря в течение одного дня;
  • Получение ски-пасс осуществляется в кассе отдела продаж курорта на отм. Поляна 540, в здании апартаментов №34, первый этаж, вход со стороны ресторана «Пхали-Хинкали»;
  • Вход строго по предъявлению распечатанного ваучера!
Что входит
  • Прогулочный билет
Что не входит
  • Экскурсия
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 г. Сочи, ул. Горная Карусель, 5
Панорама Красной Поляны: билет на канатную дорогу
Панорама Красной Поляны: билет на канатную дорогу
Панорама Красной Поляны: билет на канатную дорогу
Панорама Красной Поляны: билет на канатную дорогу

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Sochi T.
Sochi T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
162 отзыва
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 750
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
161 отзыв
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
скидка40%
900
540
9 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
127 отзывов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
117 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 700
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
100 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 800
3 часа
По следам Старика Хоттабыча
92 отзыва
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец