Вы сможете совершить один подъём по канатным дорогам Центрального сектора: «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина».
Горный курорт развлечений Красная Поляна расположен в предгорье Главного Кавказского хребта. Высокий уровень сервиса, архитектурная утонченность и живописные пейзажи природного заповедника каждый год привлекают на курорт сотни тысяч туристов со всего мира.
Мы уделяем пристальное внимание безопасности — у нас один из самых квалифицированных составов спасательной службы, а канатные дороги мы начинаем готовить и тестировать уже в июне. Также мы проводим бесплатные обучающие лекции о безопасном катании.
Расписание канатных дорог:
Красная поляна/К1: для туристов открытие с 08:00, последний подъём в 22:45, последний спуск в 23:00.
Реликтовый лес/К2: для туристов открытие с 08:00, последний подъём в 17:00/21:45, последний спуск в 18:15/22:00.
Вершина/K3: для туристов открытие с 09:00, последний подъём в 17:30, последний спуск в 18:00.
Вечернее катание с 18:30 до 22:00 (о работе вечернего катания необходимо уточнять. Технологический перерыв с 16:50 до 18:30.
Учитывая особенности горной местности, расписание работы канатных дорог курорта может быть изменено без предварительного уведомления в зависимости от погодных условий и состояния снежного покрова, а также при эксплуатационной необходимости. Курорт не несёт ответственности за погодные условия во время пользования услугами. Уточнить информацию о прогнозе погоды, режиме работы канатных дорог и горнолыжных трасс можно в информационном центре или на сайте курорта.
Важная информация:
Прогулочные билеты 🎫 действуют на один подъём и на один спуск на работающих гондольных канатных дорогах без спортивного инвентаря в течение одного дня;
Получение ски-пасс осуществляется в кассе отдела продаж курорта на отм. Поляна 540, в здании апартаментов №34, первый этаж, вход со стороны ресторана «Пхали-Хинкали»;
Вход строго по предъявлению распечатанного ваучера!
Что входит
Прогулочный билет
Что не входит
Экскурсия
Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 г. Сочи, ул. Горная Карусель, 5
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.