Sochi T. – Гид из Сочи

Поднимитесь на Поляну 2200 с панорамной смотровой площадкой 360° на Кавказские горы ⛰️, посёлки Красная Поляна и Эсто-Садок, долину реки Мзымта, горную долину Цирк-2, хребты Аибги и горные вершины республик Адыгея и Абхазия.



В ясную погоду видно море 🌊, а ещё здесь самые красивые 🤩 закаты!