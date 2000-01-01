Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Парк аттракционов SkyPark: кавказская природа с высоты

Яна С.
Яна С. – Гид из Сочи
Отправляемся в парк 🌳 аттракционов 🎡, расположенный на окраине Сочи, в поселке Казачий брод.

Здесь вы прокатитесь на высотных аттракционах и прогуляетесь 👣 по самому длинному подвесному мосту в мире, любуясь удивительными кавказскими пейзажами.

Мы с комфортом доставим вас до парке 🌳 на удобном автобусе 🚌 в сопровождении гида.
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Экскурсия

900 ₽ за человека

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Парк аттракционов SkyPark: кавказская природа с высоты
Парк аттракционов SkyPark: кавказская природа с высоты
Центр притяжения парка — это Скайбридж. Самый длинный подвесной пешеходный мост в мире! Длина 439 метров, высота над землей 207 метров. При сооружении моста было использовано 740 тонн металлоконструкций и 2000 кубометров бетона.
Скайбридж способен выдержать 9-балльное землетрясение, ураганный ветер, дождь, снег и обледенение одномоментно! Прогулка 👣 по мосту – настоящее приключение с захватывающими панорамными видами невероятной красоты!
А также уникальные в мире аттракционы: Бандажи 69 и 207 метров, качели СочиСвинг и роликовый спуск на МегаТролле.
+Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание (трансфер и гид)
Что не входит
  • Дополнительные платежи:
  • Входной билет в Скай парк (1700 рублей на человека)
  • Дети от 7 до 14 лет (850 рублей на человека)
  • Льгот. пенсионеры, студенты, инвалиды 2 и 3 группы (1200 рублей на человека)
  • Дети до 6 лет, люди старше 75 лет – бесплатно
Начало и место завершения
🚩 ул. Егорова, 1
Парк аттракционов SkyPark: кавказская природа с высоты
Парк аттракционов SkyPark: кавказская природа с высоты

Экскурсия проводится четверг в 14:10

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Яна С.
Яна С.
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