Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Центр притяжения парка — это Скайбридж. Самый длинный подвесной пешеходный мост в мире! Длина 439 метров, высота над землей 207 метров. При сооружении моста было использовано 740 тонн металлоконструкций и 2000 кубометров бетона.
Скайбридж способен выдержать 9-балльное землетрясение, ураганный ветер, дождь, снег и обледенение одномоментно! Прогулка 👣 по мосту – настоящее приключение с захватывающими панорамными видами невероятной красоты!
А также уникальные в мире аттракционы: Бандажи 69 и 207 метров, качели СочиСвинг и роликовый спуск на МегаТролле.
+Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание (трансфер и гид)
–Что не входит
Дополнительные платежи:
Входной билет в Скай парк (1700 рублей на человека)
Дети от 7 до 14 лет (850 рублей на человека)
Льгот. пенсионеры, студенты, инвалиды 2 и 3 группы (1200 рублей на человека)
Дети до 6 лет, люди старше 75 лет – бесплатно
Начало и место завершения
🚩 ул. Егорова, 1
Экскурсия проводится четверг в 14:10
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.