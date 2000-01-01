Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Центр притяжения парка — это Скайбридж. Самый длинный подвесной пешеходный мост в мире! Длина 439 метров, высота над землей 207 метров. При сооружении моста было использовано 740 тонн металлоконструкций и 2000 кубометров бетона.

Скайбридж способен выдержать 9-балльное землетрясение, ураганный ветер, дождь, снег и обледенение одномоментно! Прогулка 👣 по мосту – настоящее приключение с захватывающими панорамными видами невероятной красоты!

А также уникальные в мире аттракционы: Бандажи 69 и 207 метров, качели СочиСвинг и роликовый спуск на МегаТролле.