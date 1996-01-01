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Парк "Южные культуры" в Адлере

Анна С.
Анна С. – Гид из Сочи
Парк "Южные культуры" в Адлере
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Парк "Южные культуры" в Адлере
Парк "Южные культуры" в Адлере

Что вы увидите

  • Флора и фауна парка "Южные культуры"
Автомобильная экскурсия ⛳ в парк 🌳 "Южные культуры" познакомит Вас с элементами паркостроения, богатой флористической коллекцией парка, вы узнаете историю 📖 этого места. А так же на память у Вас появится целый альбом красивых 🤩 снимков и памятных моментов.
Пик популярности парк приобретает в марте - период цветения листопадных форм магнолий и апреле - время цветения сакуры.
Часто наши туристы отправляются на эту программу составить фотогербарий для школьных занятий по биологии. Коллекция же магнолий, сакуры, бамбука не оставит равнодушным любого из посетителей парка. А белые лебеди в пруду добавляют изюминку этой экскурсии 🧭
Что входит
  • Работа экскурсовода
  • Трансфер по программе
Что не входит
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на территорию парка "Южные культуры" - 250 руб. (взрослый)
Начало
🚩 от отеля Центра Сочи/Адлера
Место завершения
🏁 Отель Центра Сочи/Адлера
Парк "Южные культуры" в Адлере
Парк "Южные культуры" в Адлере

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна С.
Анна С.
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Анна С. проводит ещё 6 экскурсий

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