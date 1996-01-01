Автомобильная экскурсия ⛳ в парк 🌳 "Южные культуры" познакомит Вас с элементами паркостроения, богатой флористической коллекцией парка, вы узнаете историю 📖 этого места. А так же на память у Вас появится целый альбом красивых 🤩 снимков и памятных моментов.
Пик популярности парк приобретает в марте - период цветения листопадных форм магнолий и апреле - время цветения сакуры.
Часто наши туристы отправляются на эту программу составить фотогербарий для школьных занятий по биологии. Коллекция же магнолий, сакуры, бамбука не оставит равнодушным любого из посетителей парка. А белые лебеди в пруду добавляют изюминку этой экскурсии 🧭
Что входит
Работа экскурсовода
Трансфер по программе
Что не входит
Дополнительно оплачиваются входные билеты на территорию парка "Южные культуры" - 250 руб. (взрослый)
Начало
🚩 от отеля Центра Сочи/Адлера
Место завершения
🏁 Отель Центра Сочи/Адлера
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.