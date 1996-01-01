Автомобильная экскурсия ⛳ в парк 🌳 "Южные культуры" познакомит Вас с элементами паркостроения, богатой флористической коллекцией парка, вы узнаете историю 📖 этого места. А так же на память у Вас появится целый альбом красивых 🤩 снимков и памятных моментов.

Пик популярности парк приобретает в марте - период цветения листопадных форм магнолий и апреле - время цветения сакуры.

Часто наши туристы отправляются на эту программу составить фотогербарий для школьных занятий по биологии. Коллекция же магнолий, сакуры, бамбука не оставит равнодушным любого из посетителей парка. А белые лебеди в пруду добавляют изюминку этой экскурсии 🧭