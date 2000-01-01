Персональная VIP экскурсия на авто бизнес класса от аттестованного гида
Персональная VIP экскурсия на авто бизнес класса от аттестованного гида. Составим индивидуальную программу исходя из ваших интересов.
Все остановки на нашем «маршруте по желанию».
Все самые интересные места Сочи будут вам доступны в сопровождении частного гида.
Экскурсия рассчитана на весь день, гид проводит экскурсию в режиме диалога, рассказывая интересные вам темы, отвечая на ваши вопросы.
Забираем из отеля и привозим обратно.
Все остановки на нашем «маршруте по желанию».
Все самые интересные места Сочи будут вам доступны в сопровождении частного гида.
Экскурсия рассчитана на весь день, гид проводит экскурсию в режиме диалога, рассказывая интересные вам темы, отвечая на ваши вопросы.
Забираем из отеля и привозим обратно.
Что вы увидите 🤩
- Все точки на маршруте по требованию
- мы поедем именно туда
- где интересно именно вам!
Персональная VIP экскурсия на авто бизнес класса от аттестованного гида.
Составим индивидуальную программу исходя из ваших интересов. На выбор несколько готовых направлений:
- Красная поляна
- Центр Сочи
- Салохаул
- Хоста(природа)
- Мацеста(природа)
- Вы увидите основные визитные карточки нашего города, смотровые площадки, интересные места, а так же природные объекты — водопады, каньоны, ущелья и пещеры. Все остановки на нашем «маршруте по желанию». Все самые интересные места Сочи будут вам доступны в сопровождении частного гида.
Организационные моменты
- Экскурсия рассчитана на весь день
- Гид проводит экскурсию в режиме диалога, рассказывая интересные вам темы, отвечая на ваши вопросы.
- Забираем из отеля и привозим обратно.
Авто на выбор:
- Mercedes E-class 2018год (новый и старый кузов)
- Cadillac SRX 2011 год Доверьте свой отдых профессионалам.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид
- Автомобиль
- Что не входит
- Места посещения оплачиваются отдельно
- так как мы для каждого составляем индивидуальный маршрут.
- Где начинаем и завершаем
- Начало: Заберу из любого района, кроме ЛазаревскогоЗавершение: Ресепшн вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, время договорноеЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Ежедневно, время договорное
Василий Д.
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