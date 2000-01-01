Персональная VIP экскурсия на авто бизнес класса от аттестованного гида. Составим индивидуальную программу исходя из ваших интересов.



Все остановки на нашем «маршруте по желанию».



Все самые интересные места Сочи будут вам доступны в сопровождении частного гида.



Экскурсия рассчитана на весь день, гид проводит экскурсию в режиме диалога, рассказывая интересные вам темы, отвечая на ваши вопросы.



Забираем из отеля и привозим обратно.