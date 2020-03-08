10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Центральная часть Сочи — история и современность

Вы проедете по главным улицам города, знакомясь с историей города, основными этапами его развития и интересными фактами современного Сочи. Рассмотрите изысканную архитектуру зданий Железнодорожного вокзала, на прогулке по набережной узнаете о скульптурах Морского вокзала и побываете на местах съемок фильма «Бриллиантовая рука». На площади Искусств услышите историю Художественного музея, который строили для горкома партии, а также встретите несколько забавных скульптур — о каждой из них поговорим отдельно. А на одной из главных площадей — Театральной — вы увидите здание Зимнего театра, возле которого я расскажу вам о фестивале «Кинотавр» и бархатных сезонах в Сочи.

Гора Ахун и Олимпийский парк

Из центрального района города по автомагистрали, проложенной вдоль Черноморского побережья, мы проедем в Адлерский район Большого Сочи. Первой остановкой будет знаменитая гора Ахун: путь к ней стал одним из первых туристических маршрутов на побережье. Со смотровой площадки вы окинете взглядом Кавказские горы и морские пейзажи и услышите древние мифы о языческих богах и легендарных героях. А после этого мы отправимся в Олимпийский парк, где перед вами раскроется спортивная сторона жизни Сочи. Вы увидите величественные Олимпийские дворцы и ледовые арены прибрежного кластера, познакомитесь со знаменитой сочинской «Жар-птицей», героиней русских сказок, на гребне которой горел Олимпийский огонь, и узнаете о том, как изменилась жизнь города после Олимпиады-2014.