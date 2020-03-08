10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

  4. Первое знакомство с Сочи

Центр города, Олимпийский парк и гора Ахун

Татьяна
Задать вопрос
Татьяна – ваш гид
На обзорной экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями курортного города, прогуляетесь по морскому причалу, побываете на местах съемок фильма «Бриллиантовая рука», узнаете о бархатных сезонах и фестивале «Кинотавр».

Гора Ахун подарит вам незабываемые виды на окрестности и древние легенды о языческих богах.

А в Олимпийском парке я расскажу вам о спортивной стороне жизни города, о грандиозных постройках и реализованных проектах, которые изменили жизнь Сочи.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
5
Первое знакомство с Сочи
Первое знакомство с Сочи

Что вас ожидает

Центральная часть Сочи — история и современность
Вы проедете по главным улицам города, знакомясь с историей города, основными этапами его развития и интересными фактами современного Сочи. Рассмотрите изысканную архитектуру зданий Железнодорожного вокзала, на прогулке по набережной узнаете о скульптурах Морского вокзала и побываете на местах съемок фильма «Бриллиантовая рука». На площади Искусств услышите историю Художественного музея, который строили для горкома партии, а также встретите несколько забавных скульптур — о каждой из них поговорим отдельно. А на одной из главных площадей — Театральной — вы увидите здание Зимнего театра, возле которого я расскажу вам о фестивале «Кинотавр» и бархатных сезонах в Сочи.

Гора Ахун и Олимпийский парк
Из центрального района города по автомагистрали, проложенной вдоль Черноморского побережья, мы проедем в Адлерский район Большого Сочи. Первой остановкой будет знаменитая гора Ахун: путь к ней стал одним из первых туристических маршрутов на побережье. Со смотровой площадки вы окинете взглядом Кавказские горы и морские пейзажи и услышите древние мифы о языческих богах и легендарных героях. А после этого мы отправимся в Олимпийский парк, где перед вами раскроется спортивная сторона жизни Сочи. Вы увидите величественные Олимпийские дворцы и ледовые арены прибрежного кластера, познакомитесь со знаменитой сочинской «Жар-птицей», героиней русских сказок, на гребне которой горел Олимпийский огонь, и узнаете о том, как изменилась жизнь города после Олимпиады-2014.

Организационные детали

Посещение горы Ахун можно заменить на водоем «Чертова купель» — на стоимости и прожолжительности экскурсии это не отразится.

Первое знакомство с Сочи
Первое знакомство с Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Татьяна
Татьяна
Добрый день! Меня зовут Татьяна. Образование высшее техническое. В 2015 году закончила курсы экскурсоводов. Я очень люблю путешествовать сама, узнавать новое. Очень важно как экскурсовод (индивидуальный ГИД) представляет свой город. Я люблю Сочи, люблю историю, людей и с радостью поделюсь с Вами этой любовью. Я провожу только индивидуальные экскурсии (1-4 человека). Маршруты все разрабатываю сама и делаю это с большим желанием. Если Вам не нравятся стандартные групповые маршруты, добро пожаловать на мою экскурсию. Мы вместе составим маршрут по вашим интересам,возрасту, физическим возможностям, бюджету.
Напишите мне

10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Мы с мамой , которая в свои 90 лет первый раз оказалась в г. Сочи , хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Татьяне. Увлекательнейшая экскурсия, с прекрасной подачей материала и огромной любовью к городу и его истории. Нам показали удивительные места глазами здешних жителей и рассказали о них так вкусно, аппетитно и красочно, что не осталось никаких сомнений, что Сочи самый прекрасный курортный город мира!
А как город гордится Олимпийским парком! В российских телевизионных новостях мы , конечно, его видели, но , чтобы вот так, с размахом ... Это надо увидеть своими глазами!
Татьяна, спасибо !🥰
P.S. Теперь знаю кого рекомендовать своим знакомым для экскурсий в Сочи.
26 февраля 2020
Татьяна отличный рассказчик, отлично даёт материал, учитывает все пожелания!
Рекомендую
4 января 2020
Все было замечательно
27 августа 2019
Мы остались очень довольны поездкой по Большому Сочи! Благодаря Татьяне успели полюбить этот город, познакомиться с местными легендами, посмотреть, вдохнуть и даже))))) попробовать. Прогулка получилась очень легкой, но при этом насыщенной и интересной. Обязательно вернемся, стоит многое досмотреть, узнать. Татьяна, спасибо больше за терпение, такт Вашу заботу и любознательность! Путешествовали с детьми 6 и 10 лет.
28 марта 2019
Полный восторг! Спасибо огромное Татьяне. Это одна из лучших экскурсий, на которых пришлось побывать. Первое знакомство с Сочи стало любовью с первого взгляда! Интересно, насыщенно, увлекательно, профессионально!
13 марта 2019
Замечательная доброжелательная Татьяна, отличная экскурсия! Очень интересно, динамично, успели посмотреть все, что хотелось. Море положительных впечатлений! Спасибо большое Татьяне, удачи и всего доброго!
4 марта 2019
Экскурсовод и экскурсия просто на отлично! Рекомендую!
18 января 2019
Прекрасная экскурсия. Татьяна талантливый рассказчик, мы узнали и увидели намного больше чем рассчитывали. Искренне рекомендую.
6 ноября 2018
Экскурсия понравилась. Татьяна хороший рассказчик, темой владеет полностью. Рекомендую.
12 октября 2018
Татьяна- отличный экскурсовод!приятный собеседник и знающий специалист!время пролетело незаметно!посетили много интересных мест,Татьяна обо всем подробно и интересно рассказала!ребенку 7 лет было интересно и гулять по окрестностям,и слушать истории,легенды!Татьяна, спасибо вам за наше знакомство с Сочи!всем рекомендуем!

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

Мифы и легенды Черноморского побережьяМифы и легенды Черноморского побережьяМифы и легенды Черноморского побережья
5000 за экскурсию
5 часов
16 отзывов
Агурское ущелье, гора Ахун и Мацестинская долина
Вы побываете в тех местах, с которыми связаны наиболее интересные мифы и легенды. Пройдете по некогда «мокрой» и «гнилой», а ныне — долине здоровья и сердцу курорта Сочи. Остановитесь у той самой пещеры, где жил дух Недр и прятал свои сокровища от людей. Проедете в Агурское ущелье и пройдете узкой тропинкой вдоль подножия Орлиных скал. Увидите Скалу Прометея и повстречаетесь с легендарной рекой Агурой, славящейся своими водопадами и порогами. И кроме того, подниметесь на гору, где когда-то, по легенде, находилось жилище языческого бога Ахина, владения которого охраняли большие кровожадные орлы.
Забавные памятники СочиЗабавные памятники СочиЗабавные памятники Сочи
3000 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Конь в пальто, мешок гномов и другие шуточные скульптуры в разных уголках города
Сочи – город с отличным чувством юмора. На его солнечных улицах можно встретить не только суетливых торговцев и вальяжных туристов, но и целую россыпь крайне необычных скульптур: от важного многодетного отца до галантного Коня в английском пальто. Эти забавные памятники, как правило, ничему особенно не посвящены и сделаны исключительно для настроения. А отличное настроение во время нашей развлекательной прогулки по необычному маршруту гарантировано и взрослым, и детям!

Обзорные экскурсии в Сочи

Весь Сочи за 8 часовВесь Сочи за 8 часовВесь Сочи за 8 часов
10000 за экскурсию
8 часов
73 отзыва
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Предлагаю отправиться в насыщенную поездку по Большому Сочи. За один день вы погуляете по набережной Розы Хутор, полюбуетесь панорамами побережья на горе Ахун, сможете пройти над ущельем в Скайпарке, проедете по центру Сочи и Олимпийскому парку. Обещаю вам рассказ с интересными фактами и захватывающие приключения!
Вечерний СочиВечерний СочиВечерний Сочи
От 3510 за экскурсию
2.5 часа
133 отзыва
Лучшие смотровые площадки города
Вы увидите город в вечерней иллюминации с лучших смотровых площадок города, проедете по главным улицам и познакомитесь с красивыми достопримечательностями Сочи. По дороге я расскажу вам о том, какой была «южная столица» до Олимпиады и как Игры ее преобразили, какие известные фильмы здесь были сняты и где можно попробовать самые вкусные хинкали в городе.
Узнать Сочи за 2 часаУзнать Сочи за 2 часаУзнать Сочи за 2 часа
скидка10%
От
3000 ₽
2700 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Главные места, панорамы и история развития города на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Сегодня Большой Сочи — это 140 км вдоль побережья. За 2 часа невозможно охватить все, но вы увидите и узнаете визитные карточки старого города. Полюбуетесь городскими пейзажами и морским горизонтом со смотровой площадки. Погрузитесь в современную сочинскую жизнь в парке Ривьера. Погуляете по морскому порту и поймете, как устроен Сочи. Рождение города, становление курорта, история Олимпиады — мои рассказы помогут проследить путь Сочи и сформировать о нем первое (конечно, приятное!) впечатление.
Обзорная экскурсия по СочиОбзорная экскурсия по СочиОбзорная экскурсия по Сочи
От 3000 за экскурсию
3.5 часа
56 отзывов
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
В ходе экскурсии я постараюсь показать все прелести нашего уютного и красивого курорта, вы проникнитесь атмосферой теплой приморской жизни и услышите рассказ о городе, о его истории и традициях, побываете в историческом центре, сможете покормить перелетных птиц, а также продегустировать местную минеральную воду.
Влюбиться в Сочи за 2 часаВлюбиться в Сочи за 2 часаВлюбиться в Сочи за 2 часа
700 за человека
2 часа
1 отзыв
Погулять по самым живописным улицам города, увидеть все знаковые места и услышать их историю
Красота и уют Сочи покорят вас в самое сердце с первых минут пребывания. Я покажу главные и тайные достопримечательности любимого города, расскажу их историю, помогу ощутить волшебный южный колорит и поделюсь маленькими секретами местного жителя.
Красная Поляна. История и современностьКрасная Поляна. История и современностьКрасная Поляна. История и современность
6000 за экскурсию
6 часов
20 отзывов
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
В ходе экскурсии вы осмотрите старинное Краснополянское шоссе, насладитесь видами ущелья Ах-Цу со смотровой площадки в п. Монастырь, продегустируете Чвижепсинский нарзан и знаменитую Полянскую медовуху, отведаете каштанового меда и подниметесь на современной канатной дороге на вершину горы Аибга в самом фешенебельном горно-лыжном курорте Красной Поляны — Роза Хутор.

Выбирайте и другие экскурсии в Сочи

ОбзорныеНа велосипедеАбхазияОзеро РицаЧайная плантацияВодопадыГрупповыеИндивидуальныеЗа городомФотосессииЗимойРоза ХуторМацестаСамшитовая рощаНа джипахПаркиИстория и архитектураСо скидкойНеобычные маршрутыПешкомНа автомобилеКрасная ПолянаДача СталинаАгурские водопадыГорыВсе33 водопадаГастрономическиеКрыши и панорамыГора АхунОлимпийская деревняСкайпаркВечерниеНа автобусе