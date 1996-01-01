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Пешеходная экскурсия в Каньоны Псахо

5
24 отзыва
Анна С.
Анна С. – Гид из Сочи
Посетите невероятный мир каньонов.

Наш маршрут будет включать посещение Мокрого и Сухого каньонов, которые находятся на территории Сочинского национального парка.

Вы совершите прогулку 👣 вдоль живописных скал и реликтовых растений, побываете в древней пещере, в которой живут летучие мыши и исследуете ущелья, которые появились здесь более 70 миллионов лет назад.

По пути вы услышите историю 📖 каньонов Псахо от начала времен до сегодняшних дней и познакомитесь с природой Краснодарского края.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Пешеходная экскурсия в Каньоны Псахо
Пешеходная экскурсия в Каньоны Псахо

Что вы увидите

  • Сухой каньон Псахо
  • Мокрый каньон Псахо
  • Кудепста
  • пещера Колокольная
Посетите невероятный мир каньонов. Великолепная симфония цвета и формы, воплощённая в воде и камне, не оставит равнодушными самых искушенных наблюдателей. Экскурсионный маршрут:Маршрут включает два основных объекта показа — Мокрый и Сухой каньоны. Начало пути проходит по дну Мокрого каньона. Самые северные субтропики в мире предстанут во всей красе. Глянцевые папоротники и лианы, запутавшиеся в межсезонье листья цикламенов и примул, и гирлянды воздушного мха, свисающего с деревьев самшита. Стены каньона увиты шторами плюща, река за многие годы упорного труда выточила из мягких пород извилистый лабиринт с порогами и невысокими водопадами.
Через несколько километров тропа выходит к Сухому участку, представляющему тектонический разлом, образовавшийся в результате землетрясения в период поднятия дна моря 🌊 Тетис. Стены каньона высокие, до тридцати метров, а ширина порой не достигает и двух, оставляя узкие проходы в которые практически не пробивается свет.
Далее нитка маршрута приводит к укромному обиталищу летучих мышей — пещере Колокольной, и следует к каньону реки Кудепста с манящими купальщиков заводями. Организационные моменты:• Если количество участников свыше 4-х человек, то каждый дополнительный участник оплачивает — 1500 руб. ;
  • Возьмите с собой перекус и воду;
  • Обязательно наденьте удобную обувь и комфортную одежду.
Что входит
  • Прокат личного снаряжения: каска, перчатки
  • Услуги инструктора-проводника
  • Страховка от несчастного случая.
Что не входит
  • Входные билеты на объекты посещения
Начало
🚩 пос. Галицыно. автобусная остановка "Школа"
Место завершения
🏁 Поселок Галицыно
Пешеходная экскурсия в Каньоны Псахо
Пешеходная экскурсия в Каньоны Псахо
Пешеходная экскурсия в Каньоны Псахо
Пешеходная экскурсия в Каньоны Псахо

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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24 отзыва оставили туристы

Анна С. проводит ещё 5 экскурсий

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