Посетите невероятный мир каньонов. Великолепная симфония цвета и формы, воплощённая в воде и камне, не оставит равнодушными самых искушенных наблюдателей. Экскурсионный маршрут:Маршрут включает два основных объекта показа — Мокрый и Сухой каньоны. Начало пути проходит по дну Мокрого каньона. Самые северные субтропики в мире предстанут во всей красе. Глянцевые папоротники и лианы, запутавшиеся в межсезонье листья цикламенов и примул, и гирлянды воздушного мха, свисающего с деревьев самшита. Стены каньона увиты шторами плюща, река за многие годы упорного труда выточила из мягких пород извилистый лабиринт с порогами и невысокими водопадами.

Через несколько километров тропа выходит к Сухому участку, представляющему тектонический разлом, образовавшийся в результате землетрясения в период поднятия дна моря 🌊 Тетис. Стены каньона высокие, до тридцати метров, а ширина порой не достигает и двух, оставляя узкие проходы в которые практически не пробивается свет.

Далее нитка маршрута приводит к укромному обиталищу летучих мышей — пещере Колокольной, и следует к каньону реки Кудепста с манящими купальщиков заводями. Организационные моменты:• Если количество участников свыше 4-х человек, то каждый дополнительный участник оплачивает — 1500 руб. ;