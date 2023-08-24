Погружение с аквалангом

Экскурсия в Сочи: Погружение с аквалангом и знакомство с морскими обитателями

4
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Ощутите полную невесомость и свободу в голубой пучине Черного моря и исследуйте ландшафт морского дна – ваше погружение под воду станет самым ярким приключением! От вас не требуется никаких особых навыков! Наши опытные инструкторы проведут вас через все этапы дайвинга, включая подготовку, погружение и выход на поверхность.
Погружение с аквалангом
Погружение с аквалангом
Погружение с аквалангом
Погружение с аквалангом
Погружение с аквалангом
Погружение с аквалангом
Погружение с аквалангом
Ближайшие даты:
23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Удивительный подводный мир Черного моря восхищает и вдохновляет
Вы сможете познакомиться с морскими обитателями и захватывающе провести время. Дайвинг в Сочи с каждым годом набирает свою популярность, так как это захватывающее развлечение доступно практически всем, да и цена приемлема.
При погружении на глубину до 15 метров Вы не только получите множество эмоций от подводного мира и оборудованного парка на месте погружения, но и при желании запечатлеете это событие на долгую память на фото и видеосъемку. Помимо этого, после погружения Вы получите сертификат, который даст Вам возможность в следующий раз погрузиться уже на более глубокие расстояния в любом уголке мира.
В общем, если Вы любите активный отдых и желаете получить новые впечатления, рекомендуем Вам заняться дайвингом в глубинах Черного моря.

Рекомендуем взять с собой:

  • купальные принадлежности.
  • бутылку воды.

Ежедневно: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Инструктаж
  • Страховка
  • Погружение
Что не входит
  • Погружение в полнолицевой маске — 550 руб.
  • Цифровое фото (10-15 кадров): 1 человек — 400 руб., 2 человека — 800 руб.
  • Видеоролик (1 минута) — 100 руб.
  • С сопровождающих лиц взимается плата за трансфер 250 руб.
  • Сопровождающие на катере оплачивают 1000 руб
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Добрый день! Благодарим Вас за Выбор нашей экскурсии. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете связаться с организатором по номеру 8-999-651-74-79 НА кануне экскурсии с вами свяжется диспетчер и разъяснит все подробности встречи.
  • Рекомендуем: взять с собой купальные принадлежности, бутылку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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2
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М
24 авг 2023

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