Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Леса, реки и водопады

Ореховский водопад — второй по высоте в окрестностях Сочи. Вы раскроете секрет его названия и полюбуетесь бурными потоками воды, стремительно спадающими со скалистых выступов. А также насладитесь красотой окружающих ландшафтов: рекой Безуменка, вековыми дубами, каштанами и вечнозеленым самшитом.

Гора Пикет и Сочи с высоты

Расположенная на высоте 508 метров, гора Пикет покорит вас фантастическими видами на весь центральный Сочи, Кавказские горы ⛰️ и бескрайние морские дали. По желанию мы можем устроить на вершине небольшой пикник, после чего отправимся обратно в Сочи. В пути я не дам вам заскучать и расскажу интересные истории 📖 о жизни в Краснодарском крае, местной природе и традициях.

Организационные детали