Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Леса, реки и водопады Ореховский водопад — второй по высоте в окрестностях Сочи. Вы раскроете секрет его названия и полюбуетесь бурными потоками воды, стремительно спадающими со скалистых выступов. А также насладитесь красотой окружающих ландшафтов: рекой Безуменка, вековыми дубами, каштанами и вечнозеленым самшитом.
Гора Пикет и Сочи с высоты Расположенная на высоте 508 метров, гора Пикет покорит вас фантастическими видами на весь центральный Сочи, Кавказские горы ⛰️ и бескрайние морские дали. По желанию мы можем устроить на вершине небольшой пикник, после чего отправимся обратно в Сочи. В пути я не дам вам заскучать и расскажу интересные истории 📖 о жизни в Краснодарском крае, местной природе и традициях.
Организационные детали
До места начала похода и обратно мы поедем на общественном транспорте. Цена билета — 28 рублей.
Общая протяженность маршрута — 8 км, перепад высоты — 400 м.
Поход подойдет для взрослых и детей от 7 лет
Начало и место завершения
🚩 у ж/д вокзала Сочи
Экскурсия проводится ежедневно в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Аделина. Моя страсть — исследовать неизведанные места и делиться «находками» с окружающими. С радостью покажу вам лучшие сочинские виды и тайные уголки города.