Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Поход к Ореховскому водопаду и горе Пикет

Полюбоваться богатством природы в окрестностях Сочи и посмотреть на город с высоты

Аделина
Аделина – Гид из Сочи
Обычно Сочи ассоциируется с пляжным отдыхом.

Не все знают, что совсем неподалеку от него скрывается другой мир, с горами и водопадами.

Мы отправимся исследовать его в небольшой группе до 10 человек: вы подышите свежим воздухом, погуляете по волшебному лесу 🌲 и подниметесь на живописную гору Пикет.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • В горы
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 15001 350 ₽ за человекаскидка10%

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Поход к Ореховскому водопаду и горе Пикет
Поход к Ореховскому водопаду и горе Пикет

Что вас ожидает

Леса, реки и водопады
Ореховский водопад — второй по высоте в окрестностях Сочи. Вы раскроете секрет его названия и полюбуетесь бурными потоками воды, стремительно спадающими со скалистых выступов. А также насладитесь красотой окружающих ландшафтов: рекой Безуменка, вековыми дубами, каштанами и вечнозеленым самшитом.

Гора Пикет и Сочи с высоты
Расположенная на высоте 508 метров, гора Пикет покорит вас фантастическими видами на весь центральный Сочи, Кавказские горы ⛰️ и бескрайние морские дали. По желанию мы можем устроить на вершине небольшой пикник, после чего отправимся обратно в Сочи. В пути я не дам вам заскучать и расскажу интересные истории 📖 о жизни в Краснодарском крае, местной природе и традициях.

Организационные детали

  • До места начала похода и обратно мы поедем на общественном транспорте. Цена билета — 28 рублей.
  • Общая протяженность маршрута — 8 км, перепад высоты — 400 м.
  • Поход подойдет для взрослых и детей от 7 лет
Начало и место завершения
🚩 у ж/д вокзала Сочи
Поход к Ореховскому водопаду и горе Пикет
Поход к Ореховскому водопаду и горе Пикет
Поход к Ореховскому водопаду и горе Пикет
Поход к Ореховскому водопаду и горе Пикет
Поход к Ореховскому водопаду и горе Пикет
Поход к Ореховскому водопаду и горе Пикет

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Аделина
Аделина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Аделина. Моя страсть — исследовать неизведанные места и делиться «находками» с окружающими. С радостью покажу вам лучшие сочинские виды и тайные уголки города.
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