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Поход к водопадам Ажек

Бунин И.
Бунин И. – Гид из Сочи
Поход к водопадам Ажек
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Поход к водопадам Ажек
Поход к водопадам Ажек

Что вы увидите

  • Водопады Ажек и Ореховский
Я Вас встречаю и мы отправимся на автомобиле 🚘 к началу тропы.
От начала тропы до устья реки Ажек примерно 4 километра пути. Через километр от входа на маршрут, тропа по мостику пересекает реку Агва и поднимается в буковый лес 🌳, где на обширных полянах сохранились остатки средневекового храма, относящегося к XIV веку.
Маршрут несложный, доступный людям с нормальной физической подготовкой, и проходящий по хорошо оборудованной тропе. Вся прогулка 👣 занимает – 5-8 часов. Вы получите позитивные впечатления, красивые 🤩 фотографий, отдохнете душой и телом!
Дальше мы пойдем по лесной тропе до водопадов Ажек, делая остановки на отдых и перекус. Будем делать фотографии 📸 в красивых 🤩 местах.
Что входит
  • Трансфер
  • фотографии
  • термос с горячим чаем
Что не входит
  • Еда
  • напитики
  • входной билет - 200 руб с человека.
Начало и место завершения
🚩 Центр Сочи
Поход к водопадам Ажек
Поход к водопадам Ажек
Поход к водопадам Ажек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бунин И.
Бунин И.
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