Я Вас встречаю и мы отправимся на автомобиле 🚘 к началу тропы.

От начала тропы до устья реки Ажек примерно 4 километра пути. Через километр от входа на маршрут, тропа по мостику пересекает реку Агва и поднимается в буковый лес 🌳, где на обширных полянах сохранились остатки средневекового храма, относящегося к XIV веку.

Маршрут несложный, доступный людям с нормальной физической подготовкой, и проходящий по хорошо оборудованной тропе. Вся прогулка 👣 занимает – 5-8 часов. Вы получите позитивные впечатления, красивые 🤩 фотографий, отдохнете душой и телом!

Дальше мы пойдем по лесной тропе до водопадов Ажек, делая остановки на отдых и перекус. Будем делать фотографии 📸 в красивых 🤩 местах.