Поход на Ажекские водопады

Поход проходит в живописной горно-лесной зоне и долины рек Сочи, Агва, Ажек

Поход проходит в живописной горно-лесной зоне и долины рек Сочи, Агва, Ажек.

Экскурсия предполагает активную ходьбу по экологической тропе Сочинского Национального Парка.

На маршруте вы увидите карстовые разломы, рощи из самшита, множество ручьев, водопады и родники.
Поход на Ажекские водопады
Поход на Ажекские водопады
Поход на Ажекские водопады
Поход на Ажекские водопады
Поход на Ажекские водопады
Поход на Ажекские водопады

Что вы увидите 🤩

  • Ажекские водопады нижний и верхний, средний по доступности
  • горные реки Агва, Сочи, Ажек
  • Ореховский водопад

Что вас ждет:

    Мы пройдем по экологической тропе, общей протяженностью 16 километров, к верхнему водопаду Ажек, высотой 25 метров. Водопад образовал чашу с чистой водой, где можно купаться!
    Маршрут проходит в живописной горно-лесной зоне Сочинского Национального Парка, каньонам и долинам горных рек Сочи, Агва, Сванидзе, Ажек. Вас ждет удивительная и неповторимая по своей красоте природа горных рек, родников, ручьев и водопадов!

    Важно знать:

    • Экскурсия предполагает активную ходьбу, поэтому наденьте походную обувь и одежду по погоде.
    • В стоимость входит трансфер и услуги гида. Эко сбор, в размере 200 рублей, оплачивается отдельно.
    • Возьмите с собой еду.
     Что входит
    • Работа гида
    • Транспорт к месту начала маршрута и обратно
     Что не входит
    • Эко сбор 200 рублей
    • Питание
    Начало и место завершения
    🚩 Начало и место завершения: Олимпийский парк, остановка Совхоз Россия
    Время проведения: Каждый понедельник 6:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Алексей Р.
    Алексей Р.
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