Что вас ждет:
Мы пройдем по экологической тропе, общей протяженностью 16 километров, к верхнему водопаду Ажек, высотой 25 метров. Водопад образовал чашу с чистой водой, где можно купаться!
Маршрут проходит в живописной горно-лесной зоне Сочинского Национального Парка, каньонам и долинам горных рек Сочи, Агва, Сванидзе, Ажек. Вас ждет удивительная и неповторимая по своей красоте природа горных рек, родников, ручьев и водопадов!
Важно знать:
- Экскурсия предполагает активную ходьбу, поэтому наденьте походную обувь и одежду по погоде.
- В стоимость входит трансфер и услуги гида. Эко сбор, в размере 200 рублей, оплачивается отдельно.
- Возьмите с собой еду.