Что вас ждет:

Мы пройдем по экологической тропе, общей протяженностью 16 километров, к верхнему водопаду Ажек, высотой 25 метров. Водопад образовал чашу с чистой водой, где можно купаться!

Маршрут проходит в живописной горно-лесной зоне Сочинского Национального Парка, каньонам и долинам горных рек Сочи, Агва, Сванидзе, Ажек. Вас ждет удивительная и неповторимая по своей красоте природа горных рек, родников, ручьев и водопадов!

Важно знать: