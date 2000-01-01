Поход на каньон «Белые скалы»

Вас ждет экскурсионный туристический маршрут по одному из живописных мест Национального Парка Сочи,...

Вас ждет экскурсионный туристический маршрут по одному из живописных мест Национального Парка Сочи, протяженностью 5 километров.

Для начала мы осмотрим живописную долину реки Хоста и каньона со смотровой площадки.

А после спустимся в каньон и, если позволит погода, искупаемся в чистейшей воде.
Поход на каньон «Белые скалы»
Поход на каньон «Белые скалы»
Поход на каньон «Белые скалы»
Поход на каньон «Белые скалы»
Поход на каньон «Белые скалы»
Поход на каньон «Белые скалы»
Поход на каньон «Белые скалы»

Что вы увидите 🤩

  • Каньон
  • горная река
  • водопады

Что вас ждет:

    Вы погрузитесь в мир влажных субтропиков и субтропической растительности. Изобилие Самшита, диких лиан, мох и папоротник не оставит сомнения в доисторическом происхождении этих мест и природы Колхидского леса. Горная река, со множеством ручьев и водопадов сделает наше путешествие незабываемым!
    После завершения экскурсий отдохнем на пикниковой поляне. Здесь можно заказать обед и отдохнуть у реки.

    Важно знать:

    • Экскурсия предполагает активную ходьбу, поэтому наденьте походную обувь и одежду по погоде.
    • Не забудьте полотенце и купальные принадлежности
    • Эко сбор и питание оплачиваются отдельно.
    • Если необходимо, возьмите с собой еду.
     Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт до места начала похода и обратно
     Что не входит
    • Эко сборы (200 рублей с человека)
    • Питание
    Начало и место завершения
    🚩 Начало и место завершения: Остановка «Хоста Мост» (в сторону Адлера)
    Время проведения: Каждую среду в 9.00 и 15.00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Алексей Р.
    Алексей Р.
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