Что вас ждет:

Вы погрузитесь в мир влажных субтропиков и субтропической растительности. Изобилие Самшита, диких лиан, мох и папоротник не оставит сомнения в доисторическом происхождении этих мест и природы Колхидского леса. Горная река, со множеством ручьев и водопадов сделает наше путешествие незабываемым!

После завершения экскурсий отдохнем на пикниковой поляне. Здесь можно заказать обед и отдохнуть у реки.

Важно знать: