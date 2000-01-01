Что вас ждет:
Вы погрузитесь в мир влажных субтропиков и субтропической растительности. Изобилие Самшита, диких лиан, мох и папоротник не оставит сомнения в доисторическом происхождении этих мест и природы Колхидского леса. Горная река, со множеством ручьев и водопадов сделает наше путешествие незабываемым!
После завершения экскурсий отдохнем на пикниковой поляне. Здесь можно заказать обед и отдохнуть у реки.
Важно знать:
- Экскурсия предполагает активную ходьбу, поэтому наденьте походную обувь и одежду по погоде.
- Не забудьте полотенце и купальные принадлежности
- Эко сбор и питание оплачиваются отдельно.
- Если необходимо, возьмите с собой еду.