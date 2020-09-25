25 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Поход на пик Бзерпи и закат в горах

По заповедным альпийским лугам через две вершины

5
25 отзывов
Александр
Александр – Гид из Сочи
Маршрут похода «Пихтовая поляна — гора Табунная Южная — пик Бзерпи» один из самых живописных и, вместе с этим, один из самых легких.

Экскурсия ⛳ подарит вам восхитительные горные панорамы, красивые 🤩 пейзажи заповедных мест, встречу с удивительными представителями флоры и фауны, истории 📖 о богатом прошлом этого региона.

А в завершении вас будет ждать ароматный чай под лучами уходящего за горы ⛰️ солнца...
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 6 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Поход на пик Бзерпи и закат в горах

Что вас ожидает

Горные панорамы 360° от моря 🌊 до Агепсты и закат солнца
Вы увидите Главный Кавказский хребет, хребты Псеашко, Ачишхо, Аишхи, Грушевый и всю Аибгу от Ацетуки до Черной Пирамиды, а также ледниковый трог, ныне урочище Медвежьи ворота. Все 4 горнолыжных курорта Красной Поляны перед вами предстанут как на ладони. И даже Черное море будет в поле видимости. По пути вы узнаете истории 📖 этих мест: от загадочных ангацуаров до защиты от фашистов Бзерпинского перевала, от Шелкового пути до русского лазутчика времен Кавказской войны Торнау. Мы будем двигаться по заповедным местам Кавказского Заповедника. Возможно, вам даже встретится один из редких представителей фауны — кавказская серна, животное, вынужденное обитать из-за антропогенных факторов в труднодоступных районах. А в конце маршрута, на Пихтовой поляне, вы увидите закат в горах ⛰️ — вдохновляющее зрелище, которое, пожалуй, не нуждается в представлении.

Неспешная созерцательная экскурсия
Предлагаемый маршрут — один из самых легких: от начала (1670 метров над уровнем моря) до цели (пик Бзерпи 2482 м) всего 6 км и около 1 км превышения. Скайрайнеры пробегают подобный «Вертикальный километр» за 40 минут, но мы не будем торопиться — средняя продолжительность похода 5 часов, включая чаепитие на пике Бзерпи, а с учетом подъема и спуска на гондольной дороге 3G — 6 часов.

Дополнительные опции
При вашем желании, наличии бодрости и времени также можно будет посетить гору Табунная Северная, Бзерпинский карниз или вернуться через скалу «Коготь». Это откроет вам новые красивые 🤩 виды и панорамы, но потребует дополнительных усилий.

Кому подходит эта экскурсия

Активным путешественникам старше 12 лет, любящим дикую природу и горы.

Экскурсия проводится с 1 июня по 15 октября.

Организационные детали

  • Лучше всего начать экскурсию ⛳ пораньше: оптимально — в 9 часов утра с момента начала работы гондольной дороги, но не позже 10:30.
  • Место встречи — здание ГК АЛЬПИКАСЕРВИС, которое находится рядом с железнодорожным вокзалом РОЗА ХУТОР (5 минут пешком) и остановкой автобуса «Вокзал РОЗА ХУТОР» (10 минут пешком).
  • Встречаемся на первом этаже возле магазина АЛЬПИНДУСТРИЯ для покупки билетов в заповедник.
  • К месту начала маршрута мы поднимемся на гондольной дороге 3G.
  • Минимальная протяженность маршрута 12 км, набор высоты около 900 метров.
  • Рекомендуем захватить с собой крем от солнца, воду, легкий перекус, головные уборы, теплую одежду и максимально удобную обувь (кроссовки или ботинки).
  • Отдельно оплачиваются: посещение национального парка — 300 рублей с человека; билет 🎫 на канатную дорогу — 1000 рублей.
  • По желанию участников бесплатно выдаются рюкзачки.
  • Протяженность маршрута выбирается в зависимости от опыта и физической подготовки участников похода.
  • Время в пути до Красной Поляны на электричке от Адлера — 40 минут, от Сочи — 1 час 30 минут.
  • Дети до 16 лет участвуют в экскурсии 🧭 бесплатно.
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
Поход на пик Бзерпи и закат в горах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Всю сознательную жизнь связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них. Стараюсь научить любить их так же как я. Сделать Красную Поляну такой же интересной и популярной как французское Шамони — реально. Велотрекинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Туристический детский досуг в Красной Поляне с походами — ежедневный формат.
Напишите мне

25 отзывов оставили туристы

25 сентября 2020
Добрый день. Спасибо большое за эту экскурсию в прекрасной компании нашего гида. Великолепные места, интересные рассказы и общение, забота во время подъема и вкусный чай на верху. Мы были одной волне и получили массу удовольствия.
Ирина
22 сентября 2020
Экскурсия принесла самые яркие эмоции за весь отпуск! Это не праздная прогулка, а полноценный однодневный поход в горы: физическая нагрузка, подобающее снаряжение в виде удобной обуви, головного убора, рюкзака и трекинговых палок. Но от красоты захватывает дух! Александр- очень опытный проводник, спасибо ему день в горах, который навсегда останется в памяти!
18 сентября 2020
Нашим Гидом была Светлана, - очень хорошо рассчитывает время, индивидуально подстраивается под ваш темп, объясняет технику для тех, кто отправляется в подобное «путешествие» впервые. Теперь про содержание: виды завораживают, Флора и фауна прекрасны. Любителям фотографии рекомендую.
17 сентября 2020
Потрясающий гид Светлана. Очень много интересных фактов о горах может рассказать. И не только ! Благодаря ей - осуществилась мечта : увидеть звёздное небо в горах. Относится с вниманием и уважением ко всем путешественникам с разным уровнем подготовки. Виды фантастические, рекомендую !
16 сентября 2020
Вместо Александра у нас была чудесный гид Марта, которая очень интересно рассказывала, но не перегружая информацией, очень была внимательна к нашим нуждам, вся прогулка постоянно подстраивалась под наш темп. Мы никуда не спешили, вдоволь налюбовались великолепными пейзажами, все было замечательно! Рекомендуем эту экскурсию, виды просто крышесносные)))
14 сентября 2020
До пика Бзерпи не дошли (у клиента не хватило физподготовки), но зато получилось полюбоваться отменными видами на все четыре стороны света с горы Табунной. Большое спасибо гиду Анне за сопровождение, чай из местных трав и рассказ про местных леопардов (самих леопардов на горе нет). Однозначно рекомендую!
14 сентября 2020
Спасибо гиду Анне. Масса положительных впечатлений
Вячеслав
14 сентября 2020
У нас была группа из двух туристов, сопровождала гид Анна - у нас получился отличный поход в горы, прекрасные виды. Повезло с погодой - солнце было на протяжении всего пути. На пике Анна угостила вкусным чаем, наделали кучу классных фоток и видосиков. Сильно обгорели руки, шея - т. к. не воспользовались защитным кремом перед походом. Экскурсию однозначно стоит брать, а так же воду, головной убор и защитный крем. Не пожалеете!
28 августа 2020
Экскурсия прошла просто замечательно! Во время восхождения виды, которые созерцаешь, надолго остаются в памяти. Челюсть отпадает и никак не хочет вставать на место! Экскурсия определенно стоит своих денег!
24 августа 2020
Супер поход для активных людей! Были вдвоём с молодым человеком) Мы остались в полном восторге - невероятно красивые горы, интересные истории от гида, травяной чай на пике горы Бзерпи и постоянная мотивация, без которой многие сдаются и не доходят до конца) Также нам выдали специальные палки, которые очень спасли при подъеме и спуске. В общем, на все 7 часов я почувствовала себя настоящим альпинистом :)
23 августа 2020
Были на этой экскурсии 19. 08. 2020. Все прошло замечательно! Очень благодарны гиду Сергею: он был терпелив, внимателен, давал возможность отдохнуть, понимая состояние моих родителей-пенсионеров, по ходу маршрута рассказывал интересные факты. Маршрут был средний по сложности, но невероятно красивый. Хорошо, что нам дали на время экскурсии палки - без них было бы очень тяжело. Благодаря этому походу я преодолела себя и страх высоты. Когда приедем в Сочи в следующий раз, обязательно сходим ещё раз в горы. Спасибо огромное!
17 августа 2020
До пика не дошли, так как было весьма тяжело подниматься, хотя мы занимаемся спортом, но такая нагрузка далась нам с трудом. Пейзажи потрясающие, обязательно нужно брать палки с собой иначе почувствуете нагрузку на колени в конце маршрута.
11 августа 2020
Всё очень понравилось! Всем рекомендую!
5 августа 2020
Гид - Сергей. Подъем очень жесткий, постоянно вверх, прямых участков почти нет, сплошное кардио. Останавливались на передышки довольно часто. Берегитесь от солнца - обязательно крем! Для боящихся высоты - есть неприятные участки. В целом все хорошо, но нам показалось действительно сложно, не для новичков в этом деле.
26 июля 2020
Большое спасибо Вам )) было легко и интересно )))советую
Ещё 10 отзывов

Александр проводит ещё 5 экскурсий

Велотрекинг в сочинских горах
От 5 200
6 часов
Велотрекинг в сочинских горах
47 отзывов
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
От 13 000
9 часов
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
8 отзывов
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Ски-сафари по горнолыжным курортам Красной Поляны
От 6 000
6 часов
Ски-сафари по горнолыжным курортам Красной Поляны
5 отзывов
Популярный альпийский формат катания — в сопровождении с гидом
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
От 5 200
5 часов
Красная поляна: по горам на электровелосипеде
3 отзыва
С ветерком прокатиться по горам Красной поляны и влюбиться в природу края
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!
От 5 200
6 часов
От Красной Поляны к морю на электровелосипедах!
1 отзыв
За один день объехать все природные достопримечательности курорта и встретить закат у моря

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
159 отзывов
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
154 отзыва
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
100 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
97 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
89 отзывов
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
1 000
8 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
65 отзывов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи