в понедельник и субботу в 06:00

Не просто съездить в Абхазию, но глубже познакомиться с собой — я приглашаю вас в путешествие за вдохновением в широком смысле. Вы попробуете наработанные практики, чтобы найти свои истинные желания, ощутить обновление и, возможно, что-то пересмотреть в своей жизни. В этом также помогут и атмосфера аутентичной Абхазии, и треккинг к месту силы — озеру Мзы, где нет толп туристов.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поход-самоисследование: через практики к себе

Это приключение не про исторические хроники и географию местности, оно про вас, про вас настоящих. Как специалист по «устройству человека» я подготовила для этого похода несколько практик из накопленных за годы — они направлены на поиски вашей подлинной сути. По пути я расскажу о концепции аутентичности человека и дам вам задания. Любуясь природой, вы останетесь наедине с собой, чтобы подумать о вашем прошлом и будущем, понаблюдаете за своими реакциями. Конечно, вы познакомитесь с другими участниками группы, поделитесь инсайтами и впечатлениями — это особая часть практики.

Путешествие в Абхазию и завтрак на Рице

Ранним утром мы выезжаем из Сочи, в спокойном темпе проходим границу с Абхазией и держим курс на озеро Рица. По пути через заповедник вы полюбуетесь водопадами, Юпшарским каньоном и видами со смотровой площадки «Прощай, Родина». У бирюзовых вод Рицы я предлагаю позавтракать в традиционной апацхе. Подкрепившись, отправимся выше в горы и будем останавливаться на смотровых, куда редко доезжают туристы.

Треккинг в окружении завораживающей природы

Оставим машину на высокогорной поляне и пойдем 7 км пешком с набором высоты до 500 метров (примерно 3 часа) по горным тропам через альпийские луга и хвойный лес. Несколько раз пересечем чистейшую реку по камням и поваленным деревьям. И вот перед вами озеро Мзы — оно окружено горным цирком, это тихая гладь перед огромной скалой. Отдыхаем, беседуем, фотографируем, пикникуем, по желанию идем выше по хребту на пик и выдвигаемся обратно.

Кому подойдет поход

Легким на подъем путешественникам с нормальной физической подготовкой, которые интересуются саморефлексией. Это не спортивный поход, но будет физическая и кардионагрузка — оцените свои силы перед бронированием.

Организационные детали