в понедельник и субботу в 06:00

Поход-практика с антропологом к озеру Мзы в Абхазии

Перезагрузиться на природе и открыть себя с гидом-специалистом по аутентичности человека

5
2 отзыва
Не просто съездить в Абхазию, но глубже познакомиться с собой — я приглашаю вас в путешествие за вдохновением в широком смысле.

Вы попробуете наработанные практики, чтобы найти свои истинные желания, ощутить обновление и, возможно, что-то пересмотреть в своей жизни.

В этом также помогут и атмосфера аутентичной Абхазии, и треккинг к месту силы — озеру Мзы, где нет толп туристов.
Поход-практика с антропологом к озеру Мзы в Абхазии
Поход-практика с антропологом к озеру Мзы в Абхазии
Поход-практика с антропологом к озеру Мзы в Абхазии
Поход-практика с антропологом к озеру Мзы в Абхазии
Поход-практика с антропологом к озеру Мзы в Абхазии
Поход-практика с антропологом к озеру Мзы в Абхазии
Поход-практика с антропологом к озеру Мзы в Абхазии
Поход-практика с антропологом к озеру Мзы в Абхазии
Поход-практика с антропологом к озеру Мзы в Абхазии
Поход-практика с антропологом к озеру Мзы в Абхазии
Поход-практика с антропологом к озеру Мзы в Абхазии
Поход-практика с антропологом к озеру Мзы в Абхазии
Поход-практика с антропологом к озеру Мзы в Абхазии
Поход-практика с антропологом к озеру Мзы в Абхазии
Поход-практика с антропологом к озеру Мзы в Абхазии
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Описание

Что вас ожидает

Поход-самоисследование: через практики к себе

Это приключение не про исторические хроники и географию местности, оно про вас, про вас настоящих. Как специалист по «устройству человека» я подготовила для этого похода несколько практик из накопленных за годы — они направлены на поиски вашей подлинной сути. По пути я расскажу о концепции аутентичности человека и дам вам задания. Любуясь природой, вы останетесь наедине с собой, чтобы подумать о вашем прошлом и будущем, понаблюдаете за своими реакциями. Конечно, вы познакомитесь с другими участниками группы, поделитесь инсайтами и впечатлениями — это особая часть практики.

Путешествие в Абхазию и завтрак на Рице

Ранним утром мы выезжаем из Сочи, в спокойном темпе проходим границу с Абхазией и держим курс на озеро Рица. По пути через заповедник вы полюбуетесь водопадами, Юпшарским каньоном и видами со смотровой площадки «Прощай, Родина». У бирюзовых вод Рицы я предлагаю позавтракать в традиционной апацхе. Подкрепившись, отправимся выше в горы и будем останавливаться на смотровых, куда редко доезжают туристы.

Треккинг в окружении завораживающей природы

Оставим машину на высокогорной поляне и пойдем 7 км пешком с набором высоты до 500 метров (примерно 3 часа) по горным тропам через альпийские луга и хвойный лес. Несколько раз пересечем чистейшую реку по камням и поваленным деревьям. И вот перед вами озеро Мзы — оно окружено горным цирком, это тихая гладь перед огромной скалой. Отдыхаем, беседуем, фотографируем, пикникуем, по желанию идем выше по хребту на пик и выдвигаемся обратно.

Кому подойдет поход

Легким на подъем путешественникам с нормальной физической подготовкой, которые интересуются саморефлексией. Это не спортивный поход, но будет физическая и кардионагрузка — оцените свои силы перед бронированием.

Организационные детали

  • До места старта треккинга и обратно мы доедем на моем комфортном кроссовере Kia Sportage
  • Дополнительные расходы: эко-сбор при въезде в Рицинский заповедник — 700 руб. с человека, завтрак на Рице — в среднем 400 руб. на человека
  • Для треккинга надевайте удобную закрытую обувь (если нет походной, подойдут кроссовки с нескользящей подошвой). Возьмите с собой воду и еду для перекусов.

в понедельник и субботу в 06:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Сочи, Моремолл
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Светлана
16 авг 2022
Отлично!
Отлично!Отлично!Отлично!
Ю
26 июля 2022
Было прекрасно: свежий воздух, тишина и спокойствие. Живописные виды и полное уединение с природой. Нет людей, интернета, связи, только прекрасные попутчики и такие же, изредка попадающие на пути, счастливые туристы. Даже пасмурная погода и грязь по калено не испортили впечатление, а наоборот это придали своё особое настроение. Ирина прекрасный собеседник, с интересным опытом жизни. Очень аккуратна в вождении, по серпантину проехали без ущерба нервной системе. Большое спасибо за поход!
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