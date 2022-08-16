в понедельник и субботу в 06:00

Это приключение не про исторические хроники и географию местности, оно про вас, про вас настоящих. Как специалист по «устройству человека» я подготовила для этого похода несколько практик из накопленных за годы — они направлены на поиски вашей подлинной сути. По пути я расскажу о концепции аутентичности человека и дам вам задания. Любуясь природой, вы останетесь наедине с собой, чтобы подумать о вашем прошлом и будущем, понаблюдаете за своими реакциями. Конечно, вы познакомитесь с другими участниками группы, поделитесь инсайтами и впечатлениями — это особая часть практики.
Ранним утром мы выезжаем из Сочи, в спокойном темпе проходим границу с Абхазией и держим курс на озеро Рица. По пути через заповедник вы полюбуетесь водопадами, Юпшарским каньоном и видами со смотровой площадки «Прощай, Родина». У бирюзовых вод Рицы я предлагаю позавтракать в традиционной апацхе. Подкрепившись, отправимся выше в горы и будем останавливаться на смотровых, куда редко доезжают туристы.
Оставим машину на высокогорной поляне и пойдем 7 км пешком с набором высоты до 500 метров (примерно 3 часа) по горным тропам через альпийские луга и хвойный лес. Несколько раз пересечем чистейшую реку по камням и поваленным деревьям. И вот перед вами озеро Мзы — оно окружено горным цирком, это тихая гладь перед огромной скалой. Отдыхаем, беседуем, фотографируем, пикникуем, по желанию идем выше по хребту на пик и выдвигаемся обратно.
Легким на подъем путешественникам с нормальной физической подготовкой, которые интересуются саморефлексией. Это не спортивный поход, но будет физическая и кардионагрузка — оцените свои силы перед бронированием.