Полет на параплане в Сочи — это незабываемое приключение для любителей экстрима! Насладитесь прекрасными видами гор и побережья, почувствуйте абсолютную свободу! Полет проходит под руководством опытного инструктора, который следит за вашей безопасностью и комфортом.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Предлагаем совершить полет на параплане с инструктором. Параплан — сверхлегкий и самый безопасный летательный аппарат, позволяющий с легкостью реализовать ваши мечты о полете и активном отдыхе.
- Полеты в тандеме с опытным инструктором комфортны и безопасны, позволяют больше узнать о свободном полете в необъятном воздушном пространстве, получить неповторимые ощущения и незабываемые впечатления.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Полет на параплане
- Что не входит
- Видеосъемка
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: По договоренисти
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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