Полет на параплане

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Ответы на вопросы
Полет на параплане в Сочи — это незабываемое приключение для любителей экстрима! Насладитесь прекрасными видами гор и побережья, почувствуйте абсолютную свободу! Полет проходит под руководством опытного инструктора, который следит за вашей безопасностью и комфортом.
Полет на параплане
Полет на параплане
Полет на параплане
Полет на параплане
Полет на параплане
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Предлагаем совершить полет на параплане с инструктором. Параплан — сверхлегкий и самый безопасный летательный аппарат, позволяющий с легкостью реализовать ваши мечты о полете и активном отдыхе.
  • Полеты в тандеме с опытным инструктором комфортны и безопасны, позволяют больше узнать о свободном полете в необъятном воздушном пространстве, получить неповторимые ощущения и незабываемые впечатления.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Полет на параплане
Что не входит
  • Видеосъемка
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договоренисти
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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