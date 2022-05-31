Мы заберем вас от ближайшей к отелю остановке и отвезем на гору Пикет (620 метра над уровнем моря), где и начинается наше маленькое приключение. Здесь вы получите инструктаж и ознакомитесь с техникой безопасности. Ваш полет пройдет в тандеме с опытным инструктором, который подскажет, что делать, и возьмет управление на себя. Вам останется только довериться восходящим ветрам и наслаждаться незабываемыми панорамами на море, горы и крыши крошечных домиков. Приготовьтесь к незабываемым ощущениям! Полет длится 25 минут.