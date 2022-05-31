Полет на параплане с горы Пикет

Увидеть горы, море и солнце с высоты птичьего полета

Преодолеть страх и, разбежавшись, оттолкнуться от земли.

Закрыть на мгновение глаза, а потом — голубая нирвана неба, зеленый ковер под ногами и бесконечное море.

Мы позаботимся о всех деталях: предоставим трансфер до места полета и обратно, проведем инструктаж и передадим управление парапланом в опытные руки. Вам останется только наслаждаться этим захватывающим моментом.
Полет на параплане с горы Пикет
Полет на параплане с горы Пикет
Полет на параплане с горы Пикет
Полет на параплане с горы Пикет
Полет на параплане с горы Пикет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мы заберем вас от ближайшей к отелю остановке и отвезем на гору Пикет (620 метра над уровнем моря), где и начинается наше маленькое приключение. Здесь вы получите инструктаж и ознакомитесь с техникой безопасности. Ваш полет пройдет в тандеме с опытным инструктором, который подскажет, что делать, и возьмет управление на себя. Вам останется только довериться восходящим ветрам и наслаждаться незабываемыми панорамами на море, горы и крыши крошечных домиков. Приготовьтесь к незабываемым ощущениям! Полет длится 25 минут.

Организационные детали

  • Для полетов важна хорошая погода, при бронировании уточняйте, возможен ли полет в запланированный вами день
  • К полету допускаются дети от 12 лет
  • Максимальный вес участника до 90 килограммов
  • Возьмите с собой теплую непродуваемую кофту и закрытую обувь
  • Дополнительно можно заказать видеосъемку (1500 руб.)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от ближайших к вашему проживанию остановок
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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