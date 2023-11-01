Приключения гурмана в Сочи: вино, мангал и танцы в винограде

Отправиться в насыщенное гастрономическое путешествие и весело провести время

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В экскурсии я объединила всё лучшее, что есть на Кавказе: горы, богатое застолье, песни с танцами, авторские вина и тёплое общение. Вы отведаете ароматный чай на плантации и натуральный мёд на пасеке. Продегустируете более 10 видов напитка из винограда и повторите знаменитый эпизод с Челентано. На ужин нам приготовят особое блюдо из баранины. А ещё будет викторина с розыгрышем призов.
Приключения гурмана в Сочи: вино, мангал и танцы в винограде
Приключения гурмана в Сочи: вино, мангал и танцы в винограде
Приключения гурмана в Сочи: вино, мангал и танцы в винограде
Приключения гурмана в Сочи: вино, мангал и танцы в винограде
Приключения гурмана в Сочи: вино, мангал и танцы в винограде
Приключения гурмана в Сочи: вино, мангал и танцы в винограде
Приключения гурмана в Сочи: вино, мангал и танцы в винограде
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Путешествие начнётся с посещения самых северных в мире чайных плантаций. Вы сможете сорвать листочки чая, сделать красивые фотографии и, конечно, выпить чашечку ароматного напитка.
  • Далее отправимся знакомиться с местными жителями — горными пчёлами. На пасеке попробуем натуральный, свежий мёд.
  • Следующая остановка — винный погреб в усадьбе профессионального винодела, или как правильнее говорить, винокура. Здесь вы продегустируете более 10 различных напитков из винограда. Узнаете некоторые тонкости виноделия и даже самостоятельно подавите ногами виноград, как Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого»!
  • Пока вы будете танцевать в винограде, для вас накроют стол с локальными продуктами: местными сырами, сезонными фруктами, свежими и солёными овощами, домашними компотами, свежим хлебом и картофелем в сливочном масле с зеленью. А главным блюдом станет баран, маринованный в белом вине и томлёный на вертеле в течение шести часов.
  • После сытного и весёлого ужина я отвезу вас обратно.

Организационные детали

  • Дополнительных обязательных расходов не предусмотрено.
  • По желанию вы сможете приобрести мёд и напитки из винограда.
  • Экскурсия проходит круглогодично и при любой погоде.

в среду и субботу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от ближайших к месту вашего проживания автобусных остановок в Сириусе, Адлере, Хосте
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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