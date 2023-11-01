В экскурсии я объединила всё лучшее, что есть на Кавказе: горы, богатое застолье, песни с танцами, авторские вина и тёплое общение. Вы отведаете ароматный чай на плантации и натуральный мёд на пасеке. Продегустируете более 10 видов напитка из винограда и повторите знаменитый эпизод с Челентано. На ужин нам приготовят особое блюдо из баранины. А ещё будет викторина с розыгрышем призов.