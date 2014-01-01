Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

История парка

Вы откроете не только прекрасное место для проведения досуга, но и «начало координат» главной здравницы СССР, ведь считается, что Сочи как курорт начал свое существование именно здесь. Поговорим о событиях в конце 19 века, именитом предпринимателе Хлудове, его грандиозной задумке и причинах неудач, из-за которых пришлось свернуть проект. Вы также узнаете, как в 1950-х парк стал обретать нынешний облик и какое место в жизни города занимает сегодня.

Восхитительная Ривьера

По многообразию флоры парк уступает в Сочи Дендрарию, ведь на территории в 14, 7 гектаров насчитывается 240 видов растений, из которых 50 представляют особую ценность! Я покажу самые интересные уголки Ривьеры: фонтан Любви, скамью Примирения, поляну Дружбы, бювет с удивительной гидрокарбонатной водой «Пластунская». Кроме того, вы рассмотрите восстановленную дачу купца Хлудова — яркий пример смешанных стилей древнерусского теремного зодчества с элементами модерна.

🗿 А отдельное внимание уделим мегалиту — порассуждаем о коротком периоде, когда в разных частях планеты стали появляться дольмены, их предназначении и попробуем ощутить загадочную энергетику памятника.

Организационные детали