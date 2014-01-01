Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Природа и история парка Ривьера

Познакомиться с истоками эталонного советского курорта и открыть одно из лучших мест отдыха в Сочи

В живописном уголке города, сравнимом разве что с Дендрарием, вы встретите сотни интересных образцов растений и прогуляетесь по красивым аллеям.

Услышите о проекте купца Хлудова и увидите его воссозданную виллу.

Поймете, почему Ривьера стоит особняком в истории Сочи.

А в завершение прикоснетесь к эпохе неолита, рассматривая древний дольмен.
Природа и история парка Ривьера
Природа и история парка Ривьера
Природа и история парка Ривьера
Природа и история парка Ривьера
Природа и история парка Ривьера
Природа и история парка Ривьера
Природа и история парка Ривьера
Природа и история парка Ривьера

Что вас ожидает

История парка

Вы откроете не только прекрасное место для проведения досуга, но и «начало координат» главной здравницы СССР, ведь считается, что Сочи как курорт начал свое существование именно здесь. Поговорим о событиях в конце 19 века, именитом предпринимателе Хлудове, его грандиозной задумке и причинах неудач, из-за которых пришлось свернуть проект. Вы также узнаете, как в 1950-х парк стал обретать нынешний облик и какое место в жизни города занимает сегодня.

Восхитительная Ривьера

По многообразию флоры парк уступает в Сочи Дендрарию, ведь на территории в 14, 7 гектаров насчитывается 240 видов растений, из которых 50 представляют особую ценность! Я покажу самые интересные уголки Ривьеры: фонтан Любви, скамью Примирения, поляну Дружбы, бювет с удивительной гидрокарбонатной водой «Пластунская». Кроме того, вы рассмотрите восстановленную дачу купца Хлудова — яркий пример смешанных стилей древнерусского теремного зодчества с элементами модерна.

🗿 А отдельное внимание уделим мегалиту — порассуждаем о коротком периоде, когда в разных частях планеты стали появляться дольмены, их предназначении и попробуем ощутить загадочную энергетику памятника.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Одевайтесь удобно, в ходе экскурсии мы пройдём немалое расстояние
🚩 Начало и место завершения: у входа в парк
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Никита
Никита
Здравствуйте, меня зовут Никита. Я сочинец, окончил РГУТиС по специальности «Туризм», так что работаю по своему направлению. Изучаю историю страны в различных экспедициях Русского Географического Общества. Стараюсь помочь своим гостям узнать не только ключевые места и события города, но познакомить с местным бытом и колоритом Кавказской Ривьеры. Жду встречи с вами!
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