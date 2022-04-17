Суббота в 18:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)

Гора Ахун представляет собой короткий пятикилометровый хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток параллельно берегу моря и достигающий высоты 663 м над уровнем моря. В конце XIX-начале XX в. на приморском склоне Ахуна строятся дачи, закладываются сады. На вершину Охуна (так в это время называли гору) уже были положены тропы, по которым поднимались любители красивых видов. Но их ждало разочарование. Отсюда, конечно, могли бы открываться чудные виды во все стороны, если бы не мешал густой лес.
Притягательная сила Ахуна, желание увидеть далекие горы все же заставляли искать выход из этого положения. В 1933 г. началась коренная реконструкция курорта Сочи, возводились новые дворцы санаториев, ванные здания, театры, строились дороги. Не был обойден вниманием и Ахун. В 1935 г. всего за 102 рабочих дня было проложено 11-километровое шоссе от побережья до вершины горы. А в 1936 г. на самой высокой точке Ахуна была возведена 30-метровая башня по проекту архитектора С. И. Воробьева. На расстоянии 875 м от башни на вершинном гребне горы был сооружен ресторан оригинальной формы по проекту Д. Г. Числиева. 16 июля 1936 г. на башню поднялись первые экскурсанты. С тех пор экскурсия гора Ахун стала одной из самых популярных в Сочи.
С верхней площадки Ахунской башни, с высоты 693 м открывается великолепная панорама: безбрежная ширь Черного моря, Сочи, Адлер и другие населенные пункты, Орлиные скалы, ущелье Ахцу, вершины Главного Кавказского хребта и его отрогов. Башня является памятником архитектуры и находится под охраной государства.
Рекомендуемая форма одежды:
Удобная (по возможности спортивная одежда и обувь, желательны головные уборы).
На маршруте можно приобрести:
Вино и сувениры.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспортные расходы
Что не входит
Дополнительные расходы (по желанию):
Башня — 200 руб.
Колесо обозрения — 300 руб. /250 руб. дети 5-12 лет
Комплекс хаски — 400 руб. /300 руб. дети 5-12 лет
Ферма оленей — 500 руб. /450 руб. дети 5-12 лет
Место начала и завершения?
Ближайшая к вам остановка
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 18:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Расписание остановок:
Мамайка - 17:30
Русь - 17:45
Политехническая - 17:45
Горбольница - 17:50
Спортивная - 18:00
Ривьера - 18:00
Платановая аллея - 18:00
ЖД вокзал - 18:05
Гостиница Москва - 18:05
Морпорт - 18:10
Парк отель - 18:10
Приморская - 18:15
Зимний театр - 18:20
Летний парк - 18:25
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Суббота в 18:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
АБАРА — ваш гид в Сочи
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