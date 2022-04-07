Конная прогулка идеально подойдёт для любителей активного отдыха, животных и природы. Совместите приятное с полезным! Ведь уже давно доказано, что такой досуг положительно влияет на организм человека. Они проходят как в Кудепсте, так и в Мацесте, в зависимости от того, где вы проживаете (Адлер или Сочи).

По живописным местам

Прокатимся по тисо-самшитовой роще. Это вечнозелёные растения, покрытые мхом и занесённые в красную книгу. Погуляем по целому лесу, который окутан этим вымирающим растением.

Далее, наш маршрут пройдет вдоль кавказского хребта, где открываются потрясающие виды на горы. Пройдем рядом с горной рекой, погуляем по ней, а также встретим речной каньон и ущелье Кудепста. Посетим смотровую площадку с изумительными видами на Олимпийскую низменность.

Прогулка прекрасно подойдёт как для взрослых, так и для детей. Перед поездкой проводится небольшой инструктаж. Лошадью вы управляете сами. Инструктор будет вести вас по маршруту на отдельной лошади. Все лошади хорошо обучены, ходят спокойным шагом, а инструктор всегда следит за вашей безопасностью.

Внимание!

Прогулка проходит каждый день, но может не состояться в связи с плохими погодными условиями!