Прогулка по Черному морю, рыбалка, аренда яхты

Если вы отдыхаете в Сочи, то морская прогулка настоящий must have

Если вы отдыхаете в Сочи, то морская прогулка настоящий must have.

Для вас я подготовил несколько программ прогулок — от 1, 5 часов до 4 часов.

А если вы хотите организовать праздник на борту или спланировать собственную программу, то вы можете арендовать яхту.
Прогулка по Черному морю, рыбалка, аренда яхты
Прогулка по Черному морю, рыбалка, аренда яхты
Прогулка по Черному морю, рыбалка, аренда яхты
Прогулка по Черному морю, рыбалка, аренда яхты
Прогулка по Черному морю, рыбалка, аренда яхты
Прогулка по Черному морю, рыбалка, аренда яхты
Прогулка по Черному морю, рыбалка, аренда яхты

Что вы увидите 🤩

  • Скала парус
  • Прогулка до сухогруза Рио
Прогулки по Черному Морю по направлению толстого мыса, а также рыбалка в акватории города Геленджика
Варианты программ
  • 1, 5 часа — выход в море, купание 15 минут и возвращение к причалу
  • 3, 0 часа — прогулка по бухте, выход в море, несколько остановок в разных местах. Скала парус.
  • 4, 0 часа — прогулка по бухте, выход в море, несколько остановок, прогулка до сухогруза Рио.
  • Индивидуальная программа.
Характеристики
  • Вместимость 1 капитан +11 пассажиров
  • Аудиосистема с Блютус
  • Холодильник
  • Камбуз с плитой
  • Гальюн (туалет)
  • Душ с пресной водой
  • Набор посуды на борту
  • Полный набор спасательного и противопожарного оборудования

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Морские прогулки 1 час
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Удочки и снасти
  • Гсм
  • Байки от капитана
Что не входит
  • Порванные снасти
  • Сломанные удочки
  • Трансфер до причала и после
Место начала и завершения
Сочи, ул. Несербская, 1 А, центральный причал Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 8:00-21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день с 8:00-21:00

Никита Л.
Никита Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩ИндивидуальныеВодные☀️На целый день🗽Достопримечательности🔭Обзорные🎣Рыбалка#Развлечения и билеты🛥На яхте

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Морская прогулка на яхте - Сочи с моря
4.4
14
45м
1 500
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте - Сочи с моря
Отправляйтесь на захватывающую морскую прогулку на белоснежной яхте
время с 7-30 и до 20-00 (время может меняться)
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
5
1
1ч 30м
1 500
за 1 чел.
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Приглашаем вас на морскую прогулку по акватории Сочи! Вы проведете полтора часа в открытом море на...
Ежедневно с 8:00 до 18:00 часов каждые 1, 5 часа.
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-11 чел.
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
Морская прогулка на белоснежной яхте - возможность увидеть дельфинов в открытом море, порыбачить и...
ежедневно
Морская прогулка, аренда яхты
Индивидуальная экскурсия
15 000
за 1-10 чел.
Морская прогулка, аренда яхты
Вы побываете в самом центре сочинского морского порта, а потом сможете насладиться широтой побережья...
Ежедневно с 8:00 до 20:00
Морская рыбалка в Сочи
1 600
за 1 чел.
Морская рыбалка в Сочи
Морская рыбалка в Сочи однозначно разнообразит ваш отдых
Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Морская рыбалка в Сочи без доплат
4.3
5
2 000
за 1 чел.
Морская рыбалка в Сочи без доплат
О морской рыбалке мечтает каждый заядлый рыбак
Ежедневно, в 09:00 и в 14:00
Морская прогулка под парусом
Индивидуальная экскурсия
8 000
за 1-10 чел.
Морская прогулка под парусом
Увидеть Олимпийский Сочи, искупаться в открытом море и отдохнуть на яхте в компании морского волка
Пешеходная экскурсия Исторический Сочи с морской прогулкой
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
5 000
за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия Исторический Сочи с морской прогулкой
На экскурсии мы осмотрим самое сердце города Сочи и осуществим морскую прогулку по его акватории
Ежедневно с 12:30
Морская прогулка на яхте под парусом
4.5
22
1ч 30м
1 300
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте под парусом
Авторский тур на парусной яхте
Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
3-часовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
2 000
за 1 чел.
3-часовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
Во время морской прогулки вы порыбачите, искупаетесь в открытом море, а мы приготовим для вас...
с 10 утра
Морская прогулка на частной яхте
Индивидуальная экскурсия
3.5
2
11 040
за 1-11 чел.
Морская прогулка на частной яхте
Насладиться волнами, соленым ветром и видами Сочи
Исторический Сочи + морская прогулка
5
5
1 800
за 1 чел.
Исторический Сочи + морская прогулка
Узнать о прошлом города, полюбоваться морскими пейзажами и встретиться с дельфинами
в среду и субботу в 12:30
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺