Прогулки по Черному Морю по направлению толстого мыса, а также рыбалка в акватории города Геленджика
Варианты программ
- 1, 5 часа — выход в море, купание 15 минут и возвращение к причалу
- 3, 0 часа — прогулка по бухте, выход в море, несколько остановок в разных местах. Скала парус.
- 4, 0 часа — прогулка по бухте, выход в море, несколько остановок, прогулка до сухогруза Рио.
- Индивидуальная программа.
Характеристики
- Вместимость 1 капитан +11 пассажиров
- Аудиосистема с Блютус
- Холодильник
- Камбуз с плитой
- Гальюн (туалет)
- Душ с пресной водой
- Набор посуды на борту
- Полный набор спасательного и противопожарного оборудования