Если вы отдыхаете в Сочи, то морская прогулка настоящий must have.



Для вас я подготовил несколько программ прогулок — от 1, 5 часов до 4 часов.



А если вы хотите организовать праздник на борту или спланировать собственную программу, то вы можете арендовать яхту.