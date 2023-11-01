Прогулка по центру города с гидом-историком

Узнать и понять Сочи за 3,5 часа

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Ответы на вопросы
История Сочи — многовековая мозаика из огромного количества элементов, связанных между собой подчас самым причудливым образом.

Если вы впервые на курорте или хотите узнать подробнее, как появился и развивался город, эта экскурсия — для вас.

Вы увидите Морской вокзал и Зимний театр, разгадаете загадку башенных часов и узнаете, чем занимались здесь древние греки и византийцы.
Прогулка по центру города с гидом-историком
Прогулка по центру города с гидом-историком
Прогулка по центру города с гидом-историком
Прогулка по центру города с гидом-историком
Прогулка по центру города с гидом-историком
Прогулка по центру города с гидом-историком
Прогулка по центру города с гидом-историком
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Этапы развития Сочи — от крепости до Олимпиады

Мы начнём с железнодорожного вокзала — вы прогуляетесь по нему и попробуете разгадать загадку башенных часов. Я познакомлю вас с основными вехами развития Сочи — расскажу, как строилась крепость, как в город пришёл капитал, как строились огромные дачи и как повлияла на курорт Олимпиада.

Морской вокзал — где был первый порт и что не так со шпилем

У морских ворот города вы узнаете, как и почему менялись архитектурные стили города, какая улица стала прообразом для главной пешеходной улицы Сочи и кто создал мозаики на Торговой галерее. Вы посмотрите на символ города — Морской вокзал — и заглянете внутрь. Я расскажу, на какую хитрость пошли строители при возведении шпиля, где на самом деле находился первый порт и какой знаменитый фильм начинался сценой отсюда.

Первая крепость, Зимний дворец и Сталин

Затем мы поднимемся к остаткам первого укрепления. Вы услышите, чем в этих краях занимались древние греки, византийцы и генуэзские купцы. А ещё узнаете о Джеймсе Бонде из 19 века.

Далее направимся к Зимнему театру — одному из любимых зданий Сталина, окутанному тайнами и легендами. Поговорим о бальнеологии, борьбе с малярией и неудавшемся, но хорошо подготовленном покушении на вождя. Я расскажу о памятнике первому врачу, который не был первым врачом, и покажу первую советскую гостиницу и старейшую библиотеку.

Организационные детали

Позаботьтесь об удобной обуви и зонтике на случай дождя.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от гостиницы «Космос»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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