История Сочи — многовековая мозаика из огромного количества элементов, связанных между собой подчас самым причудливым образом. Если вы впервые на курорте или хотите узнать подробнее, как появился и развивался город, эта экскурсия — для вас. Вы увидите Морской вокзал и Зимний театр, разгадаете загадку башенных часов и узнаете, чем занимались здесь древние греки и византийцы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Этапы развития Сочи — от крепости до Олимпиады

Мы начнём с железнодорожного вокзала — вы прогуляетесь по нему и попробуете разгадать загадку башенных часов. Я познакомлю вас с основными вехами развития Сочи — расскажу, как строилась крепость, как в город пришёл капитал, как строились огромные дачи и как повлияла на курорт Олимпиада.

Морской вокзал — где был первый порт и что не так со шпилем

У морских ворот города вы узнаете, как и почему менялись архитектурные стили города, какая улица стала прообразом для главной пешеходной улицы Сочи и кто создал мозаики на Торговой галерее. Вы посмотрите на символ города — Морской вокзал — и заглянете внутрь. Я расскажу, на какую хитрость пошли строители при возведении шпиля, где на самом деле находился первый порт и какой знаменитый фильм начинался сценой отсюда.

Первая крепость, Зимний дворец и Сталин

Затем мы поднимемся к остаткам первого укрепления. Вы услышите, чем в этих краях занимались древние греки, византийцы и генуэзские купцы. А ещё узнаете о Джеймсе Бонде из 19 века.

Далее направимся к Зимнему театру — одному из любимых зданий Сталина, окутанному тайнами и легендами. Поговорим о бальнеологии, борьбе с малярией и неудавшемся, но хорошо подготовленном покушении на вождя. Я расскажу о памятнике первому врачу, который не был первым врачом, и покажу первую советскую гостиницу и старейшую библиотеку.

Организационные детали

Позаботьтесь об удобной обуви и зонтике на случай дождя.