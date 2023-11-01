Узнать и понять Сочи за 3,5 часа
Если вы впервые на курорте или хотите узнать подробнее, как появился и развивался город, эта экскурсия — для вас.
Вы увидите Морской вокзал и Зимний театр, разгадаете загадку башенных часов и узнаете, чем занимались здесь древние греки и византийцы.
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Описание
Что вас ожидает
Этапы развития Сочи — от крепости до Олимпиады
Мы начнём с железнодорожного вокзала — вы прогуляетесь по нему и попробуете разгадать загадку башенных часов. Я познакомлю вас с основными вехами развития Сочи — расскажу, как строилась крепость, как в город пришёл капитал, как строились огромные дачи и как повлияла на курорт Олимпиада.
Морской вокзал — где был первый порт и что не так со шпилем
У морских ворот города вы узнаете, как и почему менялись архитектурные стили города, какая улица стала прообразом для главной пешеходной улицы Сочи и кто создал мозаики на Торговой галерее. Вы посмотрите на символ города — Морской вокзал — и заглянете внутрь. Я расскажу, на какую хитрость пошли строители при возведении шпиля, где на самом деле находился первый порт и какой знаменитый фильм начинался сценой отсюда.
Первая крепость, Зимний дворец и Сталин
Затем мы поднимемся к остаткам первого укрепления. Вы услышите, чем в этих краях занимались древние греки, византийцы и генуэзские купцы. А ещё узнаете о Джеймсе Бонде из 19 века.
Далее направимся к Зимнему театру — одному из любимых зданий Сталина, окутанному тайнами и легендами. Поговорим о бальнеологии, борьбе с малярией и неудавшемся, но хорошо подготовленном покушении на вождя. Я расскажу о памятнике первому врачу, который не был первым врачом, и покажу первую советскую гостиницу и старейшую библиотеку.
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви и зонтике на случай дождя.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от гостиницы «Космос»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.