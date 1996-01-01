Активная прогулка 👣 по природным памятникам города в компании наших гидов останется незабываемым и ярким воспоминанием в Вашей памяти.

Экскурсионная программа: Двигаясь вдоль русел рек Ажек и Агва, вы посетите развалины древнего византийского храма и экологическую деревню Ажек, знаменитую своими пасеками, ощутите свежесть и чистоту водопада Ажек, скатывающегося с краев каменной чаши, увитой плющем и достигающей до 20 метров в высоту.

Увидите водопад Ореховский, второй по высоте в окрестностях города (42, 5 м), состоящий из нескольких каскадов и низвергающий воды реки Безуменки в русло реки Сочи.

Вам предстоит прикоснуться к первозданной красоте Сочинского национального парка. На протяжение всего пути вас будут сопровождать живописные колхидские леса, украшенные многообразием субтропической и предгорной флоры: папоротники и лианы, буки и самшиты, рододендрон и азалия. Организационные детали:• Бронирование экскурсии 🧭 возможно не позднее, чем за 24 часа до начала программы;