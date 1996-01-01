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Прогулка вдоль рек Ажек и Агва в Сочи

5
14 отзывов
Анна С.
Анна С. – Гид из Сочи
Пешеходная экскурсия ⛳ вдоль рек Ажек и Агва откроет природу Сочи и познакомит с историей 📖 этих мест.

Вы побываете в эко-поселении Ажек и попробуете местный мёд, прогуляетесь 👣 по первозданному Колхидскому лесу 🌲, прикоснетесь к развалинам средневекового византийского храма и насладитесь красотой Ореховского водопада — второго по высоте водопада в окрестностях Сочи.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 💧Водопады
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Прогулка вдоль рек Ажек и Агва в Сочи
Прогулка вдоль рек Ажек и Агва в Сочи

Что вы увидите

  • Реки Ажек и Агва
  • Развалины древнего храма
  • Эко-деревня Ажек
  • Ажегский водопад
  • Ореховский водопад
Активная прогулка 👣 по природным памятникам города в компании наших гидов останется незабываемым и ярким воспоминанием в Вашей памяти.
Экскурсионная программа: Двигаясь вдоль русел рек Ажек и Агва, вы посетите развалины древнего византийского храма и экологическую деревню Ажек, знаменитую своими пасеками, ощутите свежесть и чистоту водопада Ажек, скатывающегося с краев каменной чаши, увитой плющем и достигающей до 20 метров в высоту.
Увидите водопад Ореховский, второй по высоте в окрестностях города (42, 5 м), состоящий из нескольких каскадов и низвергающий воды реки Безуменки в русло реки Сочи.
Вам предстоит прикоснуться к первозданной красоте Сочинского национального парка. На протяжение всего пути вас будут сопровождать живописные колхидские леса, украшенные многообразием субтропической и предгорной флоры: папоротники и лианы, буки и самшиты, рододендрон и азалия. Организационные детали:• Бронирование экскурсии 🧭 возможно не позднее, чем за 24 часа до начала программы;
  • Возьмите с собой треккинговую обувь из быстросохнущих материалов, вместительный рюкзак, накидку от дождя, туристический коврик, флягу для воды и питательный перекус, налобный фонарь и комплект запасных батареек, защиту от солнца (крем, очки, головной убор), перчатки и индивидуальную аптечку.
Что входит
  • Услуги инструктора-проводника
  • Страховка от несчастного случая.
Что не входит
  • Транспорт к месту старта экскурсии (оплачивается отдельно)
  • Билеты на туристические объекты
  • Экологический сбор для посещения поселения Ажек
  • Для групп, состоящих из более чем 4-человек, стоимость участия каждого дополнительного туриста повышается на 950 руб.
  • Спецснаряжения и организация питания.
Начало и место завершения
🚩 Конечная остановка авт. 102 в поселке Пластунка
Прогулка вдоль рек Ажек и Агва в Сочи
Прогулка вдоль рек Ажек и Агва в Сочи
Прогулка вдоль рек Ажек и Агва в Сочи
Прогулка вдоль рек Ажек и Агва в Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна С.
Анна С.
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14 отзывов оставили туристы

Анна С. проводит ещё 5 экскурсий

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