Приглашаем вас на экскурсию по Абхазии, где вы сможете насладиться живописными Белыми скалами, отведать царские блюда в ресторане «Гагрипш» и окунуться в историю у Гагрской колоннады.
Вдохновитесь удивительной красотой Голубого озера, Юпшарского каньона и захватывающими видами с Чабгарского карниза.
Завершите ваше путешествие у кристально чистого озера Рица, наслаждаясь горными пейзажами и умиротворением.
Вдохновитесь удивительной красотой Голубого озера, Юпшарского каньона и захватывающими видами с Чабгарского карниза.
Завершите ваше путешествие у кристально чистого озера Рица, наслаждаясь горными пейзажами и умиротворением.
Описание экскурсии
Индивидуальная экскурсия — это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, личностный подход и гибкость в планировании. Вы сами выбираете, какие достопримечательности посетить, и можете изменить план на ходу, если вам что-то особенно понравится. Начните экскурсию в удобное для вас время и проведите на каждой достопримечательности столько времени, сколько захотите, без спешки. В туре у вас будет достаточно времени, чтобы сделать качественные фотографии без толпы на фоне. Мы посетим места, которые недоступны для больших групп, открывая уникальные возможности для путешественников. Что вас ждет:• Белые скалы — живописное место на берегу моря. Никого не оставит равнодушным своей красотой.
- Ресторан «Гагрипш». Узнайте историю возникновения Гагр. Здесь можно окунуться в прошлое. Отведать еду и напитки, которыми наслаждались царские особы 19 века.
- Гагрская колоннада — это историческое сооружение, являющееся символом архитектурного наследия Абхазии. Стоит посмотреть на Гагрскую колоннаду, чтобы погрузиться в атмосферу древности и величия, увидеть уникальное сочетание классического стиля с красотой морского пейзажа и ощутить дух истории, который пронизывает это место.
- Голубое озеро в Абхазии — это природное чудо, которое стоит посмотреть из-за своей удивительной голубой окраски, создаваемой минералами в воде. Это место не только визуально прекрасно, но и обладает таинственной атмосферой и уникальным энергетическим зарядом, который погружает вас в гармонию с природой.
- Юпшарский каньон. Это удивительное природное явление, которое стоит посетить из-за своей уникальной красоты и мистической атмосферы. Вам стоит посетить Юпшарский каньон, чтобы насладиться потрясающими видами высоких скал, глубоких ущелий и кристально чистой реки, протекающей по дну каньона.
- Чабгарский карниз. Посещение карниза позволит вам насладиться захватывающим панорамным видом, который открывается с высоты на Юпшарский каньон. Это место идеально для фотосъемок.
Озеро Рица. Это удивительное природное место, которое стоит посетить из-за своей кристально чистой воды, окружающей горной красоты и умиротворенной атмосферы. Посещение озера Рица позволит вам насладиться живописными видами гор, отражающихся в его зеркальной глади, и окунуться в атмосферу уединения и спокойствия. Здесь вы сможете прогуляться по живописным берегам, насладиться свежим воздухом и просто отдохнуть от городской суеты. Посещение озера Рица станет истинным приключением для любителей природы и красоты горных озер. Важная информация:.
Озеро Рица. Это удивительное природное место, которое стоит посетить из-за своей кристально чистой воды, окружающей горной красоты и умиротворенной атмосферы. Посещение озера Рица позволит вам насладиться живописными видами гор, отражающихся в его зеркальной глади, и окунуться в атмосферу уединения и спокойствия. Здесь вы сможете прогуляться по живописным берегам, насладиться свежим воздухом и просто отдохнуть от городской суеты. Посещение озера Рица станет истинным приключением для любителей природы и красоты горных озер. Важная информация:.
• Озеро Рица. Это удивительное природное место, которое стоит посетить из-за своей кристально чистой воды, окружающей горной красоты и умиротворенной атмосферы. Посещение озера Рица позволит вам насладиться живописными видами гор, отражающихся в его зеркальной глади, и окунуться в атмосферу уединения и спокойствия. Здесь вы сможете прогуляться по живописным берегам, насладиться свежим воздухом и просто отдохнуть от городской суеты. Посещение озера Рица станет истинным приключением для любителей природы и красоты горных озер. Важная информация:
- Зaбираю c мeста и привожу обратнo БЕCПЛAТНO из Сoчи, Maцесты, Xосты, Адлера, Сириуса.
- По желанию можно заехать ещё в пару живописных заброшек.
- Для пересечения границы с Абхазией. Нужен будет паспорт РФ.
- Если есть дети до 14 лет им необходимо свидетельство о рождении (оригинал). С 1 марта 24 года. В свидетельстве о рождении, должна быть печать о гражданстве ребенка. Или в паспорте (графа о детях) у одного из родителей. Если вы не биологические родители, нужно нотариально заверения доверенность, с разрешением выезда за пределы РФ.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагра
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Озеро Рица
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Услуги гида
- Индивидуальный тур на целый день
- Фото и видеосопровождение
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский парк: взрослый - 700 руб., детский (от 8 до 12 лет) - 200 руб., детский (до 8 лет) - бесплатно
- Обед (в кафе или можно взять перекус с собой)
- Катамаран (по желанию) - 500 руб/чел
- Дача Сталина (по желанию) - 250 руб/чел
- Тарзанка (по желанию) - 1000 руб. /чел
- Трансфер из Красной Поляны, Дагомыса и т.д. (за доп. плату)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- ❗️Хочу сообщить дополнительно:
- 1. Для пересечения границы с Абхазией. Нужен будет паспорт РФ
- 2. Если есть дети до 14 лет им необходимо свидетельство о рождении (оригинал). С 1 марта 24 года. В свидетельстве о рождении, должна быть печать о гражданстве ребенка. Или в паспорте (графа о детях) у одного из родителей. Если вы не биологические родители, нужно нотариально заверения доверенность, с разрешением выезда за пределы РФ
- 3. После пересечения границы. Я рекомендую отключить мобильные данные. Во избежания списания денежных средств за международный роуминг. Сообщите знакомым, что какое-то время будете без связи
- 4. Въезд в Рицинский национальный парк оплачивается отдельно от стоимости экскурсии. Взрослый - 700₽/чел. Дети до 12 лет - 200 ₽/чел. Дети до 8 лет - бесплатно
- 5. Вход в Новоафонский пещеры 700₽/чел. (При желании). Температура в пещере +14
- 6. Советую взять наличные денежные средства. Оплата картой в Абхазии проблематично
- 7. Так же дополнительные траты, по желанию: дача Сталина - 250₽/чел замок принца Ольденбургского - 150₽/чел санаторий Грузия - 200₽/чел. Прокат катамаранов на Рице - 400-500₽/чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
а
арина
6 июл 2024
Большое спасибо Евгению за замечательную поездку и массу впечатлений от интересных мест. Поездка была легкой, время пролетело незаметно.
е
екатерина
3 июл 2024
22.06.24 ездили на экскурсию с Евгениемдо озера Рица. Давно мечтала побывать в этих местах и вот наконец свершилось. Еще одна галочка в списке желаний! Очень интересно было слушать Евгения, наслаждаясь видами и красотами Абхазии! Только успевали вертеть головой и любоваться, спасибо за отлично проведённое время!!!
И
Ирина
2 июл 2024
Экскурсия прошла замечательно! 1 июля ездили с Евгением на озеро Рица по индивидуальному маршруту. Комфортно выбрали время поездки, машина чистая, приятная музыка, для каждого пассажира приготовлена водичка, за это отдельный
Л
Любовь
29 июн 2024
Провели с Евгением очень насыщенный день в Абхазии! Женя, спасибо вам огромное за удивительное путешествие! Было круто! Евгений очень вежливый и приятный молодой человек. Много рассказал нам об этой стране! Посетили такие живописные места, в которые вас никогда не привезут автобусным туром, поэтому в путешествие мы теперь только с вами!
Т
Татьяна
21 мая 2024
Спасибо Евгению за семейную поездку в Абхазию. Все отлично спланировал, приехал точно по времени, предупредил о новом правиле въезда в Абхазию: детям необходимы красной печати на свидетельстве о рождении. Очень
А
Альберт
16 мая 2024
Если вы хотите получить результат в виде положительных эмоций, посещения новых локаций в сопровождении опытного проводника, обладающего знанием самых выгодных и интересных локаций, с увлекательной подачей истории этих замечательных мест,
Д
Дарья
11 мая 2024
Наша семья выражает огромную благодарность Евгению за увлекательный и интересный мини тур по Абхазии. Его знание местных достопримечательностей, истории и культуры поразило нас. Евгений с легкостью смог создать теплую и
Н
Надежда
3 мая 2024
Нам очень понравилась поездка с Евгением в Абхазию, все договоренности были соблюдены. Евгений- очень вежливый, внимательный и чуткий экскурсовод, всё продумал до мелочей, даже взял на нас зонты. Была дождливая погода, но несмотря на это, все запланированные места удалось посетить. Приятным бонусом оказался смонтированный видеоролик нашей семьи в этой поездке. Смело рекомендую Евгения.
Е
Елена
10 апр 2024
Евгений, огромное Вам спасибо за эту поездку. Было очень интересно и познавательно, все места посещений Вы подбираете исключительно по запросам клиентов, все очень интересно рассказываете. Наша семья осталась в восторге! С вами очень комфортно и безопасно.
С
Софя
6 апр 2024
Огромная благодарность от нашей семьи за эту волшебную экскурсию в Абхазию. Ездили вдвоем с мужем в конце марта и остались в полном восторге. Евгений встретил нас в назначенном месте вовремя,
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