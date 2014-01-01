Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций

В окрестностях города Сочи находится огромное количество уникальных природных заповедников и мест,...

В окрестностях города Сочи находится огромное количество уникальных природных заповедников и мест, где побывать просто необходимо.

Например, Воронцовские пещеры — самые крупные в Краснодарском крае.

Эта экскурсия хороша ещё и тем, что после посещения пещер, мы побываем на чайных плантациях, где можно будет продегустировать самый северный в мире чай.

Нежные блинчики, ароматный мёд и варенье из фейхоа и грецкого ореха прилагаются.
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций
Путешествие к Воронцовским пещерам с посещением чайных плантаций

Что вы увидите 🤩

  • Воронцовские пещеры
  • Чайные плантации Хоста-чай
Таинственные Воронцовские пещеры и чайные плантации
Вы увидите несколько соединяющихся между собой пещер, среди которых залы Тишины, Медвежий, Овальный и Прометей. В Лабиринтовой пещере вы увидите самые большие сталактиты и сталагмиты, размер которых достигает шести метров! Известковые образования причудливых форм создают совершенно нереальный пейзаж вокруг. Вы оказываетесь в волшебном царстве камней.
Летучие мыши, висящие в укромных уголках пещеры, дополняют картину. Прохладная тишина пещер и высокие своды заставляют почувствовать всю мощь природы. Вы также увидите стоянку древнего человека и останки пещерного медведя, обитавшего здесь тысячи лет назад. Насладившись видами пещеры, мы отправимся на чайные плантации. Вы увидите, как растёт самый северный в мире чай, узнаете чем отличается чай зелёный от чёрного или жёлтого и продегустируете четыре вида чая с мёдом и местным вареньем.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте тёплую, комфортную одежду (или возьмите с собой кофты/куртки) и удобную обувь. Температура воздуха в пещере +13℃ круглогодично.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель в Сочи или Адлере
 Что входит
  • Услуги гида и трансфер по маршруту
 Что не входит
  • Входные билеты в пещеры — 450 руб. /чел.
  • Дегустация чая — 300 руб. /чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте тёплую
  • комфортную одежду (или возьмите с собой кофты/куртки) и удобную обувь. Температура воздуха в пещере +13℃ круглогодично.
Время проведения: Ежедневно по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Татьяна С.
Татьяна С.
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