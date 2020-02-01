2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию

Адгур
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Адгур – ваш гид
Недаром мудрецы говорили, что, поднимаясь к озеру Рица, подходишь к порогу Всевышнего...

Даже путь сюда заворожит вас видами: здесь шумят ручьи, сверкают на солнце водопады, цветут сотни растений и возвышаются отвесные скалы.

Приглашаю вас открыть мой необыкновенный край, его предания и жизнь.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица

Что вас ожидает

Завораживающая природа
На озере Рица, крупнейшем на Западном Кавказе, вы полюбуетесь дивными пейзажами с открыток. Летом здесь буйствует зелень, осенью голубизну вод усиливают багряные краски, а зимой попадаешь в царство снежной королевы — Рица вдохновит вас в любое время года.

Путь к главной цели тоже лежит через живописные места: водопады Девичьи и Мужские слезы, мощные стены Юпшарского каньона, Голубое озеро, несколько лучших смотровых площадок. По вашему желанию мы можем съездить к Молочному водопаду и на дачу Сталина, где местный гид расскажет о времени, которое «вождь народов» провел здесь, на любимой Рице.

Узнать край в вашем ритме
Мы в любой момент сможем остановиться, чтобы вы запечатлели в сердце и на фото особенно понравившиеся вам панорамы. Природа Абхазии окутана легендами: я расскажу их по дороге, но еще поделюсь реальными фактами о нашем крае.

Организационные детали

  • Обратите внимание: экскурсия начинается на границе с Абхазией.
  • Дополнительные расходы:
    — экологический сбор при въезде на территорию заповедника — 350 руб./чел.
    — посещение дачи Сталина (по желанию) — дорога и билет с экскурсией 300 руб./чел.
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица
Путешествие на озеро Рица

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Адгур
Адгур
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я... Расскажу много интересного о культуре, обычаях и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 февраля 2020
Очень приятный экскурсовод, все объяснил, везде проел! Без проблем откликался на наши просьбы остановиться, чтобы сфотографировать разные места.
18 ноября 2019
Хотим выразить благодарность нашему гиду - Адгуру, с которым довелось нам встретиться благодаря хорошим отзывам на данном сайте.
Спонтанно собрались посетить Абхазию, давно собирались, и вот, за вечер, благодаря данной площадке, ознакомилась с отзывами, с экскурсиями, списались с Адгуром и на утро он уже встречал нас у границы, откуда мы и отправились в путешествие по Абхазии. Путь наш лежал на озеро Рица - красота неописуемая, не только озеро, но и сама природа. По пути следования наш экскурсовод рассказывал нам устои и обычаи страны, останавливался на смотровых площадках и значимых местах. И даже 5ти летняя дочь слушала и не перебивала рассказчика.
Уставшие и довольные по окончании 7ми часовой экскурсии, мы решили остаться ещё на пару дней, посмотреть красоту.
Спасибо и в этом вопросе Адгуру - он помог нам с поиском уютного жилья со всеми условиями (привет хозяйке от нас).
А на утро по договоренности с Адгуром мы продолжили наше путешествие: Новый Афон, пещеры и Монастырь - привели нас в восторг.
Пришлось остаться и на третий день)))
Третьим днём мы, во главе с Адгуром, посетили Сухум, погрузились в его историю и размышления, а для ребёнка посетили обезьяний питомник, тоже, кстати, со своей историей...
Мы очень рады, что поехали не по путевке с кучей туристов и ограничением по времени, а в спокойным режиме, на комфортном автомобиле, в нашем темпе.
Адгур, сердечно благодарим Вас за наши три плодотворных и насыщенных дня! Желаем вам таких же отзывчивых клиентов, как вы сам!
Абхазия нас вдохновила 😍
Экскурсовод АДГУР, спасибо ещё раз!

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