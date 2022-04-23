Туристическая Абхазия

В начале экскурсии мы посетим два интереснейших туристических города — Гагру и Пицунду. Прогуляемся по их благоустроенным паркам и набережным, полюбуемся на рукотворные и природные памятники. Здесь вы познакомитесь со статной и грациозной дамой Абхазией. Да, не «светская львица», но, несмотря на легкую небрежность, она по-женски элегантна и обворожительна.

Дикая Абхазия

В походе к озеру Рица мы узнаем другое амплуа Абхазии. Она величественна, как горные вершины Рицинского реликтового Национального парка. Игривая, вспыльчивая и временами капризная, как горные реки Бзыбь, Гега и Юпшара. Завораживающая и немного пугающая, как Юпшарский Каньон. И невероятно прекрасна, как озеро Рица.

Радушная Абхазия

В конце пути вы познакомитесь с Абхазией в роли гостеприимной хозяйки. Мы отправимся на экскурсию по саду, виноградникам и винному погребу Абхазского подворья. После сядем за стол, чтобы отведать изумительные блюда абхазской кухни.

В завершении вечера мы услышим абхазские народные и кавказские эстрадные песни, увидим выступление танцевального коллектива с зажигательной лезгинкой.

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