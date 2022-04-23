Путешествие на озеро Рица с абхазским застольем и фольклором

Приглашаем вас в невероятное путешествие с ароматом абхазских блюд, сладостью меда горных пчел, терпкостью кавказского

Групповая
Приглашаем вас в невероятное путешествие с ароматом абхазских блюд, сладостью меда горных пчел, терпкостью кавказского вина, энергичностью лезгинки и душевностью местных жителей.

За один день мы посетим два самых знаменитых абхазских курорта, насладимся красотой Рицинского заповедника и побываем на настоящем абхазском застолье с песнями и танцами.
Путешествие на озеро Рица с абхазским застольем и фольклором
Путешествие на озеро Рица с абхазским застольем и фольклором
Путешествие на озеро Рица с абхазским застольем и фольклором
Путешествие на озеро Рица с абхазским застольем и фольклором
Путешествие на озеро Рица с абхазским застольем и фольклором
Путешествие на озеро Рица с абхазским застольем и фольклором
Путешествие на озеро Рица с абхазским застольем и фольклором
Путешествие на озеро Рица с абхазским застольем и фольклором
Путешествие на озеро Рица с абхазским застольем и фольклором

Что вас ожидает 🤩

  • Колоннада
  • Парк Ольденбургского
  • Г. Пицунда
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Пасека «Медовый двор»
  • Озеро Рица
  • Лыхненская поляна
  • Храм в село Лыхны
  • Дегустация вина
  • Абхазское застолье и фольклор

Туристическая Абхазия

В начале экскурсии мы посетим два интереснейших туристических города — Гагру и Пицунду. Прогуляемся по их благоустроенным паркам и набережным, полюбуемся на рукотворные и природные памятники. Здесь вы познакомитесь со статной и грациозной дамой Абхазией. Да, не «светская львица», но, несмотря на легкую небрежность, она по-женски элегантна и обворожительна.

Дикая Абхазия

В походе к озеру Рица мы узнаем другое амплуа Абхазии. Она величественна, как горные вершины Рицинского реликтового Национального парка. Игривая, вспыльчивая и временами капризная, как горные реки Бзыбь, Гега и Юпшара. Завораживающая и немного пугающая, как Юпшарский Каньон. И невероятно прекрасна, как озеро Рица.

Радушная Абхазия

В конце пути вы познакомитесь с Абхазией в роли гостеприимной хозяйки. Мы отправимся на экскурсию по саду, виноградникам и винному погребу Абхазского подворья. После сядем за стол, чтобы отведать изумительные блюда абхазской кухни.
В завершении вечера мы услышим абхазские народные и кавказские эстрадные песни, увидим выступление танцевального коллектива с зажигательной лезгинкой.

Внимание:

  • Точное время экскурсии и гос. номер автобуса вам сообщат после бронирования.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Дегустации
  • Экологический сбор на озеро Рица
  • Абхазское застолье
  • Фольклорный концерт
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Сочи, ближайшая к вам остановка
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, кроме понедельника, в 6:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Спасибо за выбор!
  • До 22:00 вам сообщат точное время экскурсии и гос. номер автобуса
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, кроме понедельника, в 6:00

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