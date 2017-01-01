Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Путешествие на винодельню в Абхазии

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Путешествие на винодельню в Абхазии
Путешествие на винодельню в Абхазии
Путешествие на винодельню в Абхазии
Путешествие на винодельню в Абхазии
Путешествие на винодельню в Абхазии
Путешествие на винодельню в Абхазии
Путешествие на винодельню в Абхазии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

После этого вина голова точно не заболит!
Винно-гастрономическое путешествие в Абхазию. Мы не будем смотреть Рицу, а отправимся в уникальную винодельню, которая перевернет представление о абхазском вине!
Частная винодельня в Абхазии, вина которой отличает высокое качество. Красные и белые образцы получили золотые и серебряные награды на Всероссийских выставках 2017-2020 годов.
Сегодня винодельня производит ограниченное количество бутылок и попробовать удивительный Шардоне или Мальбек, выдержанный в бочке, можно только на территории Абхазии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Завтрак с игристым и видом на море
  • Дегустация с закусками
  • Национальный обед в пацхе
Место начала и завершения?
жд вокзал Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.

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