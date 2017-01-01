Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

После этого вина голова точно не заболит!

Винно-гастрономическое путешествие в Абхазию. Мы не будем смотреть Рицу, а отправимся в уникальную винодельню, которая перевернет представление о абхазском вине!

Частная винодельня в Абхазии, вина которой отличает высокое качество. Красные и белые образцы получили золотые и серебряные награды на Всероссийских выставках 2017-2020 годов.

Сегодня винодельня производит ограниченное количество бутылок и попробовать удивительный Шардоне или Мальбек, выдержанный в бочке, можно только на территории Абхазии.