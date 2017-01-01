Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

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Описание
После этого вина голова точно не заболит!
Винно-гастрономическое путешествие в Абхазию. Мы не будем смотреть Рицу, а отправимся в уникальную винодельню, которая перевернет представление о абхазском вине!
Частная винодельня в Абхазии, вина которой отличает высокое качество. Красные и белые образцы получили золотые и серебряные награды на Всероссийских выставках 2017-2020 годов.
Сегодня винодельня производит ограниченное количество бутылок и попробовать удивительный Шардоне или Мальбек, выдержанный в бочке, можно только на территории Абхазии.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Завтрак с игристым и видом на море
Дегустация с закусками
Национальный обед в пацхе
Место начала и завершения?
жд вокзал Сочи
Когда и сколько длится?
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
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