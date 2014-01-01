Горные реки и живописные ущелья

Путь к Красной Поляне лежит через бурные горные реки и древние пещеры: я расскажу о сложностях, с которыми столкнулись при строительстве дороги, и покажу главные достопримечательности. Ахштырская пещера станет нашей первой остановкой. Этот памятник хранит артефакты, связанные с бытом неандертальцев. Вы проникнетесь удивительной атмосферой древней стоянки, а также полюбуетесь шумной рекой Мзымта, каньоном и скалами, а также увидите один из самых длинных подвесных мостов в мире.

Чудо природы и источник желаний

Далее отправимся к ущелью Ах-цу с необычным рельефом. Пласты известняка возрастом более ста миллионов лет изогнуты в виде гигантского свода и подняты почти на километровую высоту. Подивившись чуду природы и осмотрев дороги XIX и XX веков, мы свернем к нарзанному источнику, чтобы попробовать местную минеральную воду. Здесь сбываются желания, будьте осторожны!

Ароматный мед

В горном кафе, где вас угостят ароматным краснополянским мёдом и согревающими напитками, а также расскажут, как выбрать настоящий мёд, как его правильно хранить и какие виды мёда бывают. Здесь вы сможете пообедать: в меню — блюда национальной кавказской кухни.

Роза Хутор

Дальше вас ждет променад по нижней части курорта «Роза Хутор». Знаменитая башня с часами, уютные здания на набережной реки — у вас сложится ощущение, что мы попали на улочки Старой Европы. Зимой здесь много горнолыжников в ярких костюмах, а летом туристов с массивными рюкзаками

Газпром

А после вы посетите общественно-культурный центр «Галактика». На его крыше находится смотровая площадка и цвето-музыкальный фонтан, а весь интерьер выполнен в «космическом» стиле. Рядом — ярмарка, где можно найти интересные сувениры и перекусить.

Обратно мы поедем через Олимпийский парк: гид расскажет о каждом из сооружений прибрежного кластера и громких победах наших спортсменов.

Важно знать: