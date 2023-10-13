Мини-групповая экскурсия из Сочи: Рафтинг и водопад Пасть Дракона
Если вы жаждете нескучного времяпрепровождения, то рафтинг — прекрасный вариант активного отдыха, да еще и в окружении живописной природы.
Мы приглашаем вас совершить сплав по одному из составленных нами маршрутов: вы сможете просто сплавиться по реке Мзымта либо же дополнить рафтинг посещением водопада Пасть Дракона.
Мы приглашаем вас совершить сплав по одному из составленных нами маршрутов: вы сможете просто сплавиться по реке Мзымта либо же дополнить рафтинг посещением водопада Пасть Дракона.
Ближайшие даты:
13
окт
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14
окт
окт
15
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Река Мзымта
- Водопад Пасть Дракона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетЗа 2 часа вы сможете полностью расслабиться и забыть о повседневных заботах. Наша команда проведёт вас по удивительным местам, где вы сможете насладиться красотой окружающей природы и получить массу положительных эмоций.
У вас на выбор будет 2 маршрута:
- Pафтинг по Mзымтe. Длина маршрута составляет 14 км. Общее время экскурсии — 2 часа, из них время прохождения по воде — 1 час.
- Рафтинг с посещением водопада Пасть Дракона. Длина маршрута составляет 14 км, а длина пешеходного маршрута — 2 км. Общее время экскурсии — 3 часа, из них время прохождения по воде — 1,5 часа.
- Важно знать• Дети строго от 7 лет.
- С собой необходимо взять обувь с фиксированной пяткой и воду.
- В стоимость экскурсии включены трансфер в обе стороны, инструктаж, экипировка.
Ежeднeвно в 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Инструктаж
- Экипировка
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- район Адлер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежeднeвно в 12:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- С собой взять обувь с фиксированной пяткой и воду. Забираем от отеля
- Либо от ближайшей остановки
- Если вы живете в частном секторе
- Либо около крупных супермаркетов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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