Рафтинг

Мини-групповая экскурсия из Сочи: Рафтинг и водопад Пасть Дракона

Описание
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Ответы на вопросы
Если вы жаждете нескучного времяпрепровождения, то рафтинг — прекрасный вариант активного отдыха, да еще и в окружении живописной природы.

Мы приглашаем вас совершить сплав по одному из составленных нами маршрутов: вы сможете просто сплавиться по реке Мзымта либо же дополнить рафтинг посещением водопада Пасть Дракона.
Рафтинг
Рафтинг
Рафтинг
Рафтинг
Рафтинг
Рафтинг
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Река Мзымта
  • Водопад Пасть Дракона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетЗа 2 часа вы сможете полностью расслабиться и забыть о повседневных заботах. Наша команда проведёт вас по удивительным местам, где вы сможете насладиться красотой окружающей природы и получить массу положительных эмоций.

У вас на выбор будет 2 маршрута:

  • Pафтинг по Mзымтe. Длина маршрута составляет 14 км. Общее время экскурсии — 2 часа, из них время прохождения по воде — 1 час.
  • Рафтинг с посещением водопада Пасть Дракона. Длина маршрута составляет 14 км, а длина пешеходного маршрута — 2 км. Общее время экскурсии — 3 часа, из них время прохождения по воде — 1,5 часа.
  • Важно знать• Дети строго от 7 лет.
  • С собой необходимо взять обувь с фиксированной пяткой и воду.
  • В стоимость экскурсии включены трансфер в обе стороны, инструктаж, экипировка.

Ежeднeвно в 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Инструктаж
  • Экипировка
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
район Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежeднeвно в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • С собой взять обувь с фиксированной пяткой и воду. Забираем от отеля
  • Либо от ближайшей остановки
  • Если вы живете в частном секторе
  • Либо около крупных супермаркетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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