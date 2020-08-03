2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Увлекательный рафтинг для всей семьи!

Сплав по Мзымте — один из самых интересных и безопасных вариантов рафтинга в Сочи. Вам понадобятся только купальный костюм, крем для защиты от солнца и удобная обувь, которая не соскочит на речных виражах. Сплавляться мы будем на надувных плотах группами от 6 до 10 человек, каждым рафтом управляет опытный инструктор. А преодолев бурный поток Мзымты, вы сможете расслабиться в натопленной бане и отведать местную форель.

Красоты горной реки Мзымта

Маршрут рафтинга пройдет по самому живописному участку Мзымты — от ущелья Ацху до Ахштырских ворот. Вы увидите знаменитую Ахштырскую пещеру, в которой археологи обнаружили следы стоянки древнего человека, поразитесь красоте и масштабам зеленых горных склонов, полюбуетесь изумительными видами каньона Пасть Дракона и проплывете под Skybridge, одним из самых длинных подвесных мостов в мире.

Кому подойдет рафтинг

Активным путешественникам практически любого возраста: сплав безопасен даже для детей от 7 лет.