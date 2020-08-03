2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Рафтинг по горной реке Мзымта

Покорить самую красивую реку в окрестностях Сочи и увидеть панорамы ущелья Ахцу

Валентина
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Валентина – экскурсионное агентство
Рафтинг 🚣‍ по Мзымте — это захватывающий, но совершенно безопасный способ испытать себя в борьбе со стихией и разбавить пляжных отдых настоящим приключением.

На надувных плотах вы покорите горный поток, а по пути полюбуетесь склонами Ахцу, увидите Ахштырскую пещеру и заглянете в Пасть Дракона.

Вперед, к горной прохладе, освежающим брызгам 💦 и ярким впечатлениям!

1850 за человека

У этой экскурсии2 отзыва
5
Рафтинг по горной реке Мзымта
Рафтинг по горной реке Мзымта

Что вас ожидает

Увлекательный рафтинг для всей семьи!
Сплав по Мзымте — один из самых интересных и безопасных вариантов рафтинга в Сочи. Вам понадобятся только купальный костюм, крем для защиты от солнца и удобная обувь, которая не соскочит на речных виражах. Сплавляться мы будем на надувных плотах группами от 6 до 10 человек, каждым рафтом управляет опытный инструктор. А преодолев бурный поток Мзымты, вы сможете расслабиться в натопленной бане и отведать местную форель.

Красоты горной реки Мзымта
Маршрут рафтинга пройдет по самому живописному участку Мзымты — от ущелья Ацху до Ахштырских ворот. Вы увидите знаменитую Ахштырскую пещеру, в которой археологи обнаружили следы стоянки древнего человека, поразитесь красоте и масштабам зеленых горных склонов, полюбуетесь изумительными видами каньона Пасть Дракона и проплывете под Skybridge, одним из самых длинных подвесных мостов в мире.

Кому подойдет рафтинг

Активным путешественникам практически любого возраста: сплав безопасен даже для детей от 7 лет.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): после рафтинга вы сможете попробовать шашлык или форель на берегу реки, а также попариться в бане
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
Рафтинг по горной реке Мзымта
Рафтинг по горной реке Мзымта
Рафтинг по горной реке Мзымта
Рафтинг по горной реке Мзымта
Рафтинг по горной реке Мзымта

Экскурсия проводится в понедельник, среду и субботу в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Платановой аллее.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валентина
Валентина
В туризме более 15 лет. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку, Красной Поляне. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 августа 2020
Мне всё понравилось. Я довольна этим отдыхом. Конечно, хотелось бы немного времени у реки для купания. Это было бы идеально. Очень красивые виды. Места.
28 июля 2020
Экскурсию оценить не могу, т. к. нас забирали не в Сочи, а за 20 минут до начала рафтинга. Возможно, она была интересна. Автобус очень удобный, гид вежливый. Хочу поделиться впечатлениями от сплава. Ребята молодцы! Сделали для нас море впечатлений, позитивных эмоций, приключений и переживаний. В итоге мы все остались очень довольны! Рекомендую всем!!! Организовано все на хорошем, достойном уровне. Спасибо, ребята!

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