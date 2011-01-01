Что вы увидите
- Ваш путь начнется от ущелья Ацху и будет пролегать мимо Ахштырской пещеры
- где были обнаружены остатки стоянки древнего человека. Следующий пункт — каньон Пасть Дракона с видами изумительной красоты. Вы увидите также один из самых длинных в мире подвесных мостов «Скайбридж»
- проплыв прямо под ним.
Сплав по реке Мзымта на рафтах – одно из местных экстремальных развлечений, но безопасен даже для детей старше 7 лет, при рассадке на плоту их помещают в середину.
Плотами вместительностью от 6 до 10 человек управляют опытные инструкторы, они же проводят обязательный инструктаж перед сплавом. Длина маршрута рафтинга составляет 11 км.
+Что входит
- В стоимость программы включены услуги гида и трансфера
–Что не входит
- Сплав по реке 1000 рулей с человека
- питание
Начало и место завершения
🚩 ул. Егорова, 1
Экскурсия проводится среда и суббота в 14:10
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Яна С.
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