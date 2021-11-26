в понедельник и пятницу в 09:00

Что вас ожидает

Прогулка по Тисо-самшитовой роще. Мы пройдем по оборудованным тропам по субтропическому колхидскому лесу, насладимся чистейшим целебным воздухом, обилием зелени и сказочной атмосферой.

Винодельня и фруктовый сад. Вы посетите уютную частную винодельню, познакомитесь с ее хозяином и попробуете вкуснейшее вино. А также прогуляетесь по фруктовому саду и отведаете домашний мед.

Чайные плантации. Вас ждут живописные плантации в окружении гор, дегустация четырех видов самого северного в мире чая и познавательный рассказ работников чайной фабрики.

Навалищенское ущелье. Потрясающе живописное место, где мы проведем несколько часов: попаримся в бане, окунемся в изумрудные купели горной реки Хоста и посетим кафе с панорамным видом.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы перевозим наших гостей на комфортабельных автобусах с большими панорамными окнами, у каждого сидения есть климат-контроль. Остановки занимают не менее 15 минут.

Длительность экскурсии указана с учетом всех переездов и сбора участников по отелям. Мы забираем участников из Центрального, Адлерского и Хостинского районов Сочи или на ближайшей остановке общественного транспорта.

Что входит в стоимость, а что — нет