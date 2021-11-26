в понедельник и пятницу в 09:00

Прогулка по Тисо-самшитовой роще. Мы пройдем по оборудованным тропам по субтропическому колхидскому лесу, насладимся чистейшим целебным воздухом, обилием зелени и сказочной атмосферой.
Винодельня и фруктовый сад. Вы посетите уютную частную винодельню, познакомитесь с ее хозяином и попробуете вкуснейшее вино. А также прогуляетесь по фруктовому саду и отведаете домашний мед.
Чайные плантации. Вас ждут живописные плантации в окружении гор, дегустация четырех видов самого северного в мире чая и познавательный рассказ работников чайной фабрики.
Навалищенское ущелье. Потрясающе живописное место, где мы проведем несколько часов: попаримся в бане, окунемся в изумрудные купели горной реки Хоста и посетим кафе с панорамным видом.