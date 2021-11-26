в понедельник и пятницу в 09:00

Чайные плантации, винодельня, прогулка по лесу и баня на берегу горной реки

В группе
до 20 чел.
Приглашаем вместе насладиться фантастической природой Краснодарского края! В группе до 20 человек вы отправитесь на комфортабельном автобусе в сказочные по красоте горные районы.

Погуляете по реликтовому лесу, продегустируете четыре вида чая с местными угощениями, побываете на частной винодельне и освежитесь в купели изумрудного озера.
Релакс-день в Сочи
Релакс-день в Сочи
Релакс-день в Сочи
Релакс-день в Сочи
Релакс-день в Сочи
Релакс-день в Сочи
Релакс-день в Сочи
Релакс-день в Сочи
Релакс-день в Сочи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка по Тисо-самшитовой роще. Мы пройдем по оборудованным тропам по субтропическому колхидскому лесу, насладимся чистейшим целебным воздухом, обилием зелени и сказочной атмосферой.

Винодельня и фруктовый сад. Вы посетите уютную частную винодельню, познакомитесь с ее хозяином и попробуете вкуснейшее вино. А также прогуляетесь по фруктовому саду и отведаете домашний мед.

Чайные плантации. Вас ждут живописные плантации в окружении гор, дегустация четырех видов самого северного в мире чая и познавательный рассказ работников чайной фабрики.

Навалищенское ущелье. Потрясающе живописное место, где мы проведем несколько часов: попаримся в бане, окунемся в изумрудные купели горной реки Хоста и посетим кафе с панорамным видом.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы перевозим наших гостей на комфортабельных автобусах с большими панорамными окнами, у каждого сидения есть климат-контроль. Остановки занимают не менее 15 минут.
  • Длительность экскурсии указана с учетом всех переездов и сбора участников по отелям. Мы забираем участников из Центрального, Адлерского и Хостинского районов Сочи или на ближайшей остановке общественного транспорта.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены страховка, трансфер и дегустации
  • Дополнительно оплачиваются (по желанию): обед в кафе

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в центральных районах или ближайшей для вас остановки общественного транспорта
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник и пятницу в 09:00

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