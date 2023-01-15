Релакс-тур для девушек: катание, йога и аромопарение

Покорить снежные склоны, принять участие в сессии с психологом и расслабиться в бане

Отправляемся в горное приключение для переключения: сменим бесконечные заботы и дедлайны на лыжи и сноуборды, с ветерком промчимся по трассам «Красной поляны» и заберём из отпуска не только впечатления, но и сочные кадры от профессионального фотографа.

Будем париться в бане и наслаждаться ароматерапией, начинать день с йоги и бокала просекко, вдыхать морозный воздух и согреваться глинтвейном. Каждый день вас будут ждать сессии с психологом, роскошное питание от шефа и винные паузы.
Релакс-тур для девушек: катание, йога и аромопарение
Релакс-тур для девушек: катание, йога и аромопарение
Релакс-тур для девушек: катание, йога и аромопарение
Релакс-тур для девушек: катание, йога и аромопарение
Релакс-тур для девушек: катание, йога и аромопарение
Релакс-тур для девушек: катание, йога и аромопарение
Релакс-тур для девушек: катание, йога и аромопарение
Релакс-тур для девушек: катание, йога и аромопарение
Релакс-тур для девушек: катание, йога и аромопарение
Ближайшие даты:
16
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В тур с нами поедет Мария Халамай — практикующий психолог, йогатерапевт, специалист по психосоматике.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сочи, время встречи зависит от рейсов
Завершение: Аэропорт Сочи, трансфер к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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