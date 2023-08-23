Погулять по тисо-самшитовой роще и расслабиться в термальном источнике Кындыг
Это комфортное путешествие, которое сочетает активные приключения и расслабленный отдых.
Вы увидите заброшенные города Ткуарчал и Акармара, прокатитесь на джипах к водопадам Святой, Ирина, Гигант, пройдете по тропе к Орлиным скалам и порыбачите на морской прогулке. Между экскурсиями будет время на то, чтобы поваляться на пляже и поплавать в море.
Вы увидите заброшенные города Ткуарчал и Акармара, прокатитесь на джипах к водопадам Святой, Ирина, Гигант, пройдете по тропе к Орлиным скалам и порыбачите на морской прогулке. Между экскурсиями будет время на то, чтобы поваляться на пляже и поплавать в море.
Ближайшие даты:
23
авг
авг
11
сен
сен
7
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Для треккинга обязательна удобная обувь с нескользящей подошвой, так как спуски местами крутые и скользкие.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Сочи, аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Сочи
Я создатель небольшой фитнес студии для девушек в Петербурге и, по совместительству, опытный путешественник, посетивший более 30 стран самостоятельно. Идея создания девичьих туров пришла в 2022 году. Как оказалось, многие из наших клиенток не путешествуют совсем или делают это крайне редко и все потому, что по тем или иным причинам, не могут найти спутницу или спутника - муж работает, с подругой не совпадаешь датой или их совсем нет и т. д Первое, что мне захотелось сделать для девушек - это познакомить их друг с другом и я начала проводить в студии неформальные встречи с экспертами разных областей, где за чашкой чая и разговорами, девушки узнавали друг друга и начинали общаться уже за пределами моей студии) Мы пошли дальше, начали ездить в спа-тур одного дня, кататься на велосипедах и ходить в походы выходного дня на Ладогу с ночевкой в палатках! Девушки были в восторге, что подтверждается их отзывами на сайте и в соцсетях. Понимая, что с такой ситуацией сталкиваются не только клиентки моей студии было принято решение проводить travel-девичники для всех желающих. Таким образом, наши гостьи получают интересный, активный, a главное - безопасный отдых в уютной и небольшой компании. На данный момент мы проводим туры в Сочи и в Ленинградской области.
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