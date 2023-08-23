Елена — ваш гид в Сочи

Я создатель небольшой фитнес студии для девушек в Петербурге и, по совместительству, опытный путешественник, посетивший более 30 стран самостоятельно. Идея создания девичьих туров пришла в 2022 году. Как оказалось, многие из наших клиенток не путешествуют совсем или делают это крайне редко и все потому, что по тем или иным причинам, не могут найти спутницу или спутника - муж работает, с подругой не совпадаешь датой или их совсем нет и т. д Первое, что мне захотелось сделать для девушек - это познакомить их друг с другом и я начала проводить в студии неформальные встречи с экспертами разных областей, где за чашкой чая и разговорами, девушки узнавали друг друга и начинали общаться уже за пределами моей студии) Мы пошли дальше, начали ездить в спа-тур одного дня, кататься на велосипедах и ходить в походы выходного дня на Ладогу с ночевкой в палатках! Девушки были в восторге, что подтверждается их отзывами на сайте и в соцсетях. Понимая, что с такой ситуацией сталкиваются не только клиентки моей студии было принято решение проводить travel-девичники для всех желающих. Таким образом, наши гостьи получают интересный, активный, a главное - безопасный отдых в уютной и небольшой компании. На данный момент мы проводим туры в Сочи и в Ленинградской области.

Задать вопрос