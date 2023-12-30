Посвятить время себе, сформировать намерения на 2024 год и найти гармонию
И всё это на берегу моря! Каждый день мы будем заниматься хатха-йогой, выполнять дыхательные практики, очищать разум и медитировать, погружаясь вглубь себя. Преподаватель обучит комплексам упражнений, которые вы сможете повторять дома.
А ещё вас ждут экскурсия в Красную Поляну, ежедневные прогулки по побережью, лекции, вкуснейшие вегетарианские блюда и новогодний фуршет.
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Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас на ж. -д. станции Лоо или Якорная щель и отезём в отель. После заселения познакомимся, а вечером проведём первую практику йоги.
Встречаем Новый год
Начнём день в 07:00 с утренней йоги: выполним суставную гимнастику, очистительные техники и пранаяму. Затем позавтракаем и проведём энергетическую практику.
Вечером — йога. В 23:00 будем праздновать Новый год с фуршетом, а ровно в 00:00 помедитируем и создадим намерения на 2024 год.
Йога, дыхательные практики и медитация
День начнём с йога-класса. Заниматься будем хатха-йогой, позволяющей найти гармонию, очистить разум и настроиться на благоприятный день.
Затем позавтракаем в 09:00. До 13:00 у вас будет свободное время, после чего пообедаем и отправимся на лекцию. Вы не только узнаете больше о практиках и медитации, но и сможете задать преподавателю любые интересующие вас вопросы.
С 16:30 до 18:00 будем заниматься вечерней йогой и выполнять пранаяму — дыхательные упражнения. Насытим клетки кислородом, научимся дышать глубоко и избавимся от непрерывного потока мыслей в голове.
Обязательно уделим время внутренним себе — помедитируем, погружаясь вглубь себя, чтобы услышать свои намерения и чувства. После практики поужинаем, а затем вы сможете побродить по берегу моря, наслаждаясь шумом волн, полюбоваться пейзажами и побыть наедине с природой.
Продолжение программы
Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и учиться правильно дышать.
Продолжение программы
Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и учиться правильно дышать.
Экскурсия на Красную Поляну
После завтрака и утренней практики йоги отправимся на экскурсию в Красную Поляну. Вас ждут головокружительные виды хребтов в белоснежных шапках, чистый горный воздух, шум водопадов и речек.
Вы побываете на олимпийских объектах, узнаете про историю Кавказской войны и местных племенах. Прогуляемся по курорту «Роза Хутор», которую прозвали «маленькой Швейцарией». Убедимся, что прозвище курорту дали не зря: полюбуемся европейской архитектурой, прокатимся по канатной дороге и окажемся на высоте 2000 метров.
Помедитируем в горах, пофотографируемся и попетляем извилистыми тропами в парке водопадов.
Продолжение программы
Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и наполняться энергией. А ещё научим вас выполнять комплекс, который вы сможете самостоятельно отрабатывать дома.
Продолжение программы
Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и наполняться энергией. А ещё научим вас выполнять комплекс, который вы сможете самостоятельно отрабатывать дома.
Продолжение программы
Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и наполняться энергией. А ещё научим вас выполнять комплекс, который вы сможете самостоятельно отрабатывать дома.
Отъезд
Утром проведём финальную йога-практику и выселимся из отеля. Затем — индивидуальный трансфер до ж. -д. станции Якорная Щель или Лоо.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Ж. - д. станция Лоо или Якорная щель, время по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.