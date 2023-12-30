День начнём с йога-класса. Заниматься будем хатха-йогой, позволяющей найти гармонию, очистить разум и настроиться на благоприятный день.

Затем позавтракаем в 09:00. До 13:00 у вас будет свободное время, после чего пообедаем и отправимся на лекцию. Вы не только узнаете больше о практиках и медитации, но и сможете задать преподавателю любые интересующие вас вопросы.

С 16:30 до 18:00 будем заниматься вечерней йогой и выполнять пранаяму — дыхательные упражнения. Насытим клетки кислородом, научимся дышать глубоко и избавимся от непрерывного потока мыслей в голове.

Обязательно уделим время внутренним себе — помедитируем, погружаясь вглубь себя, чтобы услышать свои намерения и чувства. После практики поужинаем, а затем вы сможете побродить по берегу моря, наслаждаясь шумом волн, полюбоваться пейзажами и побыть наедине с природой.