Ретрит в Сочи на Новый год с праздничной программой: йога, медитации и дыхательные практики

Посвятить время себе, сформировать намерения на 2024 год и найти гармонию

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем провести новогодние праздники с любовью к себе и своему телу, слушая себя и уделяя внимание своим желаниям.

И всё это на берегу моря! Каждый день мы будем заниматься хатха-йогой, выполнять дыхательные практики, очищать разум и медитировать, погружаясь вглубь себя. Преподаватель обучит комплексам упражнений, которые вы сможете повторять дома.

А ещё вас ждут экскурсия в Красную Поляну, ежедневные прогулки по побережью, лекции, вкуснейшие вегетарианские блюда и новогодний фуршет.
Ретрит в Сочи на Новый год с праздничной программой: йога, медитации и дыхательные практики
Ретрит в Сочи на Новый год с праздничной программой: йога, медитации и дыхательные практики
Ретрит в Сочи на Новый год с праздничной программой: йога, медитации и дыхательные практики
Ретрит в Сочи на Новый год с праздничной программой: йога, медитации и дыхательные практики
Ретрит в Сочи на Новый год с праздничной программой: йога, медитации и дыхательные практики
Ретрит в Сочи на Новый год с праздничной программой: йога, медитации и дыхательные практики
Ретрит в Сочи на Новый год с праздничной программой: йога, медитации и дыхательные практики
Ретрит в Сочи на Новый год с праздничной программой: йога, медитации и дыхательные практики
Ретрит в Сочи на Новый год с праздничной программой: йога, медитации и дыхательные практики
Ближайшие даты:
30
дек
2
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас на ж. -д. станции Лоо или Якорная щель и отезём в отель. После заселения познакомимся, а вечером проведём первую практику йоги.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Встречаем Новый год

Начнём день в 07:00 с утренней йоги: выполним суставную гимнастику, очистительные техники и пранаяму. Затем позавтракаем и проведём энергетическую практику.

Вечером — йога. В 23:00 будем праздновать Новый год с фуршетом, а ровно в 00:00 помедитируем и создадим намерения на 2024 год.

Встречаем Новый годВстречаем Новый годВстречаем Новый годВстречаем Новый год
3 день

Йога, дыхательные практики и медитация

День начнём с йога-класса. Заниматься будем хатха-йогой, позволяющей найти гармонию, очистить разум и настроиться на благоприятный день.

Затем позавтракаем в 09:00. До 13:00 у вас будет свободное время, после чего пообедаем и отправимся на лекцию. Вы не только узнаете больше о практиках и медитации, но и сможете задать преподавателю любые интересующие вас вопросы.

С 16:30 до 18:00 будем заниматься вечерней йогой и выполнять пранаяму — дыхательные упражнения. Насытим клетки кислородом, научимся дышать глубоко и избавимся от непрерывного потока мыслей в голове.

Обязательно уделим время внутренним себе — помедитируем, погружаясь вглубь себя, чтобы услышать свои намерения и чувства. После практики поужинаем, а затем вы сможете побродить по берегу моря, наслаждаясь шумом волн, полюбоваться пейзажами и побыть наедине с природой.

Йога, дыхательные практики и медитацияЙога, дыхательные практики и медитацияЙога, дыхательные практики и медитацияЙога, дыхательные практики и медитация
4 день

Продолжение программы

Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и учиться правильно дышать.

5 день

Продолжение программы

Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и учиться правильно дышать.

6 день

Экскурсия на Красную Поляну

После завтрака и утренней практики йоги отправимся на экскурсию в Красную Поляну. Вас ждут головокружительные виды хребтов в белоснежных шапках, чистый горный воздух, шум водопадов и речек.

Вы побываете на олимпийских объектах, узнаете про историю Кавказской войны и местных племенах. Прогуляемся по курорту «Роза Хутор», которую прозвали «маленькой Швейцарией». Убедимся, что прозвище курорту дали не зря: полюбуемся европейской архитектурой, прокатимся по канатной дороге и окажемся на высоте 2000 метров.

Помедитируем в горах, пофотографируемся и попетляем извилистыми тропами в парке водопадов.

Экскурсия на Красную ПолянуЭкскурсия на Красную ПолянуЭкскурсия на Красную ПолянуЭкскурсия на Красную ПолянуЭкскурсия на Красную Поляну
7 день

Продолжение программы

Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и наполняться энергией. А ещё научим вас выполнять комплекс, который вы сможете самостоятельно отрабатывать дома.

Продолжение программыПродолжение программыПродолжение программы
8 день

Продолжение программы

Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и наполняться энергией. А ещё научим вас выполнять комплекс, который вы сможете самостоятельно отрабатывать дома.

9 день

Продолжение программы

Сегодня будем заниматься йогой утром и вечером, медитировать и наполняться энергией. А ещё научим вас выполнять комплекс, который вы сможете самостоятельно отрабатывать дома.

10 день

Отъезд

Утром проведём финальную йога-практику и выселимся из отеля. Затем — индивидуальный трансфер до ж. -д. станции Якорная Щель или Лоо.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ж. - д. станция Лоо или Якорная щель, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

На машине
Многодневные туры
Новогодние 2024
Новогодние туры 2024

Похожие туры из Сочи

Увлекательный Сочи
🛥 На яхте
Авторский тур
4 дня
Увлекательный Сочи
Краснодарский край, Сочи
23 фев
16 мар
13 апр
от 47 520 за человека
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью и зимой
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью и зимой
г. Сочи
12 ноя
19 ноя
26 ноя
3 дек
от 38 000 за человека
Сочинский осенне-зимний эксклюзив
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сочинский осенне-зимний эксклюзив
г. Сочи
12 ноя
19 ноя
26 ноя
3 дек
от 43 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🧭
ТАМ