Рождественская история в Абхазии со вкусом вина и кавказской кухни

Побывать на дегустации мёда и сыра, увидеть бирюзу озера Рица и прокатиться на УАЗике

Отправляемся в край солнца, гор и моря, чтобы провести зимние каникулы с шумными застольями, душевными тостами и головокружительными пейзажами.

Вы побываете в секретных локациях и пройдётесь по улицам городов-призраков, увидите заброшенную станцию и заберётесь на сторожевую башню Анакопийской крепости, чтобы насладиться бескрайними просторами.

Расслабимся в диком горячем источнике, куда не добираются туристы, с ветерком прокатимся по бездорожью и погрузимся в культуру абхазцев вместе с местным гидом — Баталом.
Рождественская история в Абхазии со вкусом вина и кавказской кухни
Рождественская история в Абхазии со вкусом вина и кавказской кухни
Рождественская история в Абхазии со вкусом вина и кавказской кухни
Рождественская история в Абхазии со вкусом вина и кавказской кухни
Рождественская история в Абхазии со вкусом вина и кавказской кухни
Рождественская история в Абхазии со вкусом вина и кавказской кухни
Рождественская история в Абхазии со вкусом вина и кавказской кухни
Рождественская история в Абхазии со вкусом вина и кавказской кухни
Рождественская история в Абхазии со вкусом вина и кавказской кухни
Ближайшие даты:
4
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сочи, 14:00
Завершение: Аэропорт Сочи, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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