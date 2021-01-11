Рыбалка в горах Красной Поляны

Отправиться за уловом к горным озерам и приготовить рыбу на костровой печи по старинному рецепту

У подножия горы Ачишхо среди живописных озер уютно устроился комплекс «Рыбино».

Приглашаем вас провести здесь целый день: вы пройдете по заповедным лесным тропам, отдохнете в беседках и вдоволь порыбачить в одном из проверенных мест, где весело плещется форель.

А после отобедаете вкуснейшей ухой, которую мы приготовим из улова.
Рыбалка в горах Красной Поляны
Рыбалка в горах Красной Поляны
Рыбалка в горах Красной Поляны
Рыбалка в горах Красной Поляны
Рыбалка в горах Красной Поляны

Что вас ожидает

Дивный уголок в Красной Поляне

Мы отправляемся в комплекс «Рыбино» — чудесное место для семейного отдыха в горах. Здесь вы найдете летние беседки и открытые террасы, уютный бар с большим камином, птицеферму, огород, сад и даже пасеку. А в окрестностях комплекса откроете для себя пейзажи Красной Поляны, увидите древние дольмены и пройдете по тропам лесников.

Рыбалка у горного озера

В этих живописных местах расположилось немало озер, в которых можно ловить рыбу. Мы покажем вам секретные места, где всегда улыбается удача! Особенно часто здесь можно поймать золотую и радужную форель, а также прудовую рыбу, которая обитает в горных водоемах. Опытные рыбаки подберут для вас удочки и снасти, помогут новичкам советом, чтобы вы в полной мере насладились процессом.

Горячий обед на природе

Свежий улов мы приготовим в местном кафе на костровой печи по старинному рецепту. Это будет настоящий мастер-класс, на котором вы откроете секреты вкуснейшей ухи! Кроме того, вы сможете дополнить обед козьим молоком и фермерскими сырами. А завершающей нотой станет чай с горными травами, медом и домашним вареньем.

После обеда вы, если будет желание, сможете заглянуть в местный конный клуб и совершить верховую прогулку по тропам Красной Поляны в сопровождении инструктора.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от места сбора в обе стороны, входные билеты на территорию нац. парка, рыбалка, мастер-класс по приготовлению ухи, чай с травами
  • С вами будет сопровождающий из нашей команды
  • Дополнительно по желанию оплачивается катание на лошади, посещение русской бани с выходом в горное озеро (есть подогреваемая фито-купель). Также на территории «Рыбино» можно купить козье молоко и домашний сыр.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на остановке «Вертодром» в Красной Поляне
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Таня
Таня
Дорогие гости, добро пожаловать на Кавказ! На мой взгляд, это самый необычный регион. Однажды приехав сюда, многие горячо желают остаться в этом удивительно солнечном месте. Так случилось и со мной) И вот уже несколько лет я с огромным удовольствием доношу свою любовь к этому гостеприимному краю любимым гостям. Я являюсь сертифицированным гидом с правом сопровождения туристических групп на территории СНГ и членом общественной организации экскурсоводов и гидов-переводчиков СОЧИВЕД. Работаю с командой гидов. Мы открыты и внимательны к вашим просьбам и предложениям. Всегда рады видеть вас в гостях!
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