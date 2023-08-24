Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту

Экскурсия в Сочи: Рыбалка со всем необходимым оборудованием

4.9
23 отзыва
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Добро пожаловать на борт. С нами Вы отправитесь на три часа в открытое море. Рыбалка проходит при любой погоде, даже во время дождя. Опытные рыбаки говорят, что «в дождик ловится даже лучше». Вас ждет три часа купания в открытом море, приготовление улова на борту и встреча с дельфинами.
Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту
Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту
Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту
Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту
Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту
Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту
Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Добро пожаловать на борт. На три часа мы отправляемся в открытое море на рыбалку. Все необходимое для рыбалки уже есть на нашем судне — вам не нужно об этом думать!
С нами Вы отправитесь на 3 часа в открытое море. Перед началом рыбалки капитан проводит небольшой инструктаж по рыбной ловле. А далее мы отправимся к рыбным местам. Рыбалка проходит при любой погоде, даже во время дождя. Опытные рыбаки говорят, что «в дождик ловится даже лучше».
Что вас ждет:• Три часа купания в открытом море.
  • Приготовление улова на борту.
  • Встреча с дельфинами (у нас есть их телефон, мы пригласим их на встречу).

Ежедневно 07-00, 10-00, 13-00, 16-00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Снасти и спининги
  • Спасательные жилеты
  • Страховка
  • Трансфер по Адлерскому району и ПГТ Сириус
Что не входит
  • Питание и напитки (можно взять с собой)
  • КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО КРАСНОЕ ВИНО НА БОРТ!
Место начала и завершения?
Адлерский район, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 07-00, 10-00, 13-00, 16-00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашей команды. В ближайшее время с Вами свяжется наш администратор и даст подробные инструкции.
  • Необходимо учитывать, что судно выходит в открытое море, удаление до двух миль. При себе необходимо иметь фото паспорта/свидетельства о рождении детей (мы находимся в приграничной зоне, могут быть проверки)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Г
24 авг 2023
Ф
17 авг 2023
Прекрасная морская прогулка! Эмоции у детей просто зашкаливали, погода была отличной, останавливались по желанию. Капитан (Роман) просто молодец, и шутил, и объяснял, и интересные рассказы вел!
Б
9 авг 2023
Достоинства экскурсии/организаторов:
Снасти качественные -катушки позволяют рыбачить до дна, крючки не ржавые, грузила быстро погружают до дна; Капитан регулярно переезжает с "нерыбных" мест -если на точке не задаётся отлов или становится "тихо" -перекатываем в новое место. По итогу-выловили добрых полтора десятка рыб. Так же вытащили одного морского дракона-капитан уверенно его обезвредил
Недостаток
Новенький кассир неправильно вбил заказ и плыли не на том, что заказали, но все равно понравилось
Д
6 авг 2023
Организация рыбалки была на высоком уровне, был организован трансфер туда и обратно, в первый раз в жизни на одну удачку поймал 4 рыбы, такая рыбалка подойдет всем, советую выбирать данного тур агента👈, с остальными не удалось выстроить коммуникацию.
РЫБАЛКА В СОЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПОСЕЩЕНИЮ!!!!

Милена спасибо вам большое🔥
Н
24 июля 2023
Давно хотела побывать на морской рыбалке все приезжают в таком восторге, потом смотришь фото и завидуешь. Вот в этом году решила прокатиться. Была очень довольна. Женщин было мало, мне уделяли больше внимания. Остались знакомства.
Д
24 июля 2023
Всё чётко, замечаний нет, только воспоминания. Безопасно!
Д
24 июля 2023
Было весело, позновательно, радушно встретили, с удовольствием проводили. Шучу, очень хорошее настроение
В
14 июля 2023
Оказывается в чёрном море много рыбы! Я и не знала.
З
7 июля 2023
Всё понравилось. Спасибо, что отправили, мест не было, но нам сделали.
Э
6 июля 2023
Мы поехали от нечего делать, а так увлекательно получилось, прикольно было, что это катамаран, да ещё двухэтажный.
В
4 июля 2023
МЫ собрались мужской компанией, забронировали за раннее, нас предупредили, что можем не попасть день в день. Готовы были капитально. Расслабились, отдохнули, порыбачили!
П
3 июля 2023
Рыбки было" море" такую вот свежую и вкусную ем первый раз.
Ф
3 июля 2023
Мы заядлые рыбаки, сами с Волги, решили выйти в чёрное море. Ну так, развлечения ради. Получилось не очень так уж и плохо. У нас такой мелкой рыбёшки не поймать. Соревновались у кого мельче.
М
12 июня 2023
Замечательная прогулка на закате! Рекомендую от всей души. Огромное спасибо Милене за организацию
Л
12 июня 2023
Было всё организовано, забрали транспортом, пересадили на катамараны, снасти предоставили, рассказали, как пользоваться. Рыба идёт на пустой крючок. Наловили много, даже всю не пережарили, забрали с собой.
Ещё 8 отзывов

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