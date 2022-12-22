Рыбалка в Сочи 3в1: в открытом море, с берега и на озере

Открыть лучшие рыбные места с опытными рыбаками и приготовить свой улов на мангале

Это путешествие — мечта заядлого рыбака, но придется по душе и просто любителям отдыха на природе.

Вы проведете день с нашими мастерами рыбной ловли, которые поделятся своими секретами, снабдят вас снастями и покажут отменные места для рыбалки. Попробуем добыть саргана у берега, ставридку в открытом море и даже осетра на озере. А улов можно сразу же приготовить.
Рыбалка в Сочи 3в1: в открытом море, с берега и на озере
Рыбалка в Сочи 3в1: в открытом море, с берега и на озере
Рыбалка в Сочи 3в1: в открытом море, с берега и на озере
Рыбалка в Сочи 3в1: в открытом море, с берега и на озере
Рыбалка в Сочи 3в1: в открытом море, с берега и на озере
Рыбалка в Сочи 3в1: в открытом море, с берега и на озере
Рыбалка в Сочи 3в1: в открытом море, с берега и на озере
Рыбалка в Сочи 3в1: в открытом море, с берега и на озере
Рыбалка в Сочи 3в1: в открытом море, с берега и на озере
Рыбалка в Сочи 3в1: в открытом море, с берега и на озере
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Описание

Что вас ожидает

Вы проведете день с нашими опытными рыбаками, которые поделятся секретами ловли, предоставят необходимые снасти и даже помогут приготовить ваш улов. Маршрут может варьироваться по вашему желанию, но примерный план у нас такой:

Хищная рыба: рыбалка с берега. Отправляемся к морю, чтобы добыть очень вкусную рыбу — саргана! Она и невероятно полезна: из-за большого содержания фосфора кости и мясо рыбы даже имеют голубоватый оттенок. Кроме того, в этом местечке на крючок вам может попасться окунь, кефаль, скорпена или горбыль.

За ставридкой — в открытое море. Далее мы отправляемся в небольшой компании до 11 человек в открытое море на яхте. Будем ловить главные «хиты» черноморской рыбки — барабульку и ставридку. Улов сможем приготовить прямо на борту и сытно подкрепиться. А если повезет, в пути встретим дельфинов.

Идиллическая рыбалка на озере. В завершении дня отправимся за пресноводной рыбой на озеро. Улов здесь может быть самым разнообразным: карп, щука, сом, форель и даже осётр собственной персоной! А после рыбалки устроимся в уютной беседке на берегу озера: вы сможете присвоить пойманную рыбу, упаковать ее в вакуум или приготовить на мангале.

Если захотите, мы также организуем экскурсию по форелевому хозяйству: вы увидите, как выращивают янтарную и радужную форель, осетрину и белугу. И конечно, сможете купить рыбу или свежую икру.

Организационные детали

  • Гид из нашей команды заберет вас от места проживания и привезет обратно в конце дня
  • Снасти, удочки предоставляются нашими рыбаками
  • Рыбалка в открытом море происходит в группе до 11 человек на борту. Время групповой рыбалки — 3 часа.
  • Рыба, выловленная на последней локации, должна быть оплачена (от 100 рублей за килограмм). Также по желанию оплачивается экскурсия по форелевому хозяйству и алкоголь. Других дополнительных расходов не предполагается.

Экскурсия проводится круглогодично.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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