Вы проведете день с нашими опытными рыбаками, которые поделятся секретами ловли, предоставят необходимые снасти и даже помогут приготовить ваш улов. Маршрут может варьироваться по вашему желанию, но примерный план у нас такой:
Хищная рыба: рыбалка с берега. Отправляемся к морю, чтобы добыть очень вкусную рыбу — саргана! Она и невероятно полезна: из-за большого содержания фосфора кости и мясо рыбы даже имеют голубоватый оттенок. Кроме того, в этом местечке на крючок вам может попасться окунь, кефаль, скорпена или горбыль.
За ставридкой — в открытое море. Далее мы отправляемся в небольшой компании до 11 человек в открытое море на яхте. Будем ловить главные «хиты» черноморской рыбки — барабульку и ставридку. Улов сможем приготовить прямо на борту и сытно подкрепиться. А если повезет, в пути встретим дельфинов.
Идиллическая рыбалка на озере. В завершении дня отправимся за пресноводной рыбой на озеро. Улов здесь может быть самым разнообразным: карп, щука, сом, форель и даже осётр собственной персоной! А после рыбалки устроимся в уютной беседке на берегу озера: вы сможете присвоить пойманную рыбу, упаковать ее в вакуум или приготовить на мангале.
Если захотите, мы также организуем экскурсию по форелевому хозяйству: вы увидите, как выращивают янтарную и радужную форель, осетрину и белугу. И конечно, сможете купить рыбу или свежую икру.
Экскурсия проводится круглогодично.