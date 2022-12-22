Это путешествие — мечта заядлого рыбака, но придется по душе и просто любителям отдыха на природе. Вы проведете день с нашими мастерами рыбной ловли, которые поделятся своими секретами, снабдят вас снастями и покажут отменные места для рыбалки. Попробуем добыть саргана у берега, ставридку в открытом море и даже осетра на озере. А улов можно сразу же приготовить.

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Описание

Что вас ожидает

Вы проведете день с нашими опытными рыбаками, которые поделятся секретами ловли, предоставят необходимые снасти и даже помогут приготовить ваш улов. Маршрут может варьироваться по вашему желанию, но примерный план у нас такой:

Хищная рыба: рыбалка с берега. Отправляемся к морю, чтобы добыть очень вкусную рыбу — саргана! Она и невероятно полезна: из-за большого содержания фосфора кости и мясо рыбы даже имеют голубоватый оттенок. Кроме того, в этом местечке на крючок вам может попасться окунь, кефаль, скорпена или горбыль.

За ставридкой — в открытое море. Далее мы отправляемся в небольшой компании до 11 человек в открытое море на яхте. Будем ловить главные «хиты» черноморской рыбки — барабульку и ставридку. Улов сможем приготовить прямо на борту и сытно подкрепиться. А если повезет, в пути встретим дельфинов.

Идиллическая рыбалка на озере. В завершении дня отправимся за пресноводной рыбой на озеро. Улов здесь может быть самым разнообразным: карп, щука, сом, форель и даже осётр собственной персоной! А после рыбалки устроимся в уютной беседке на берегу озера: вы сможете присвоить пойманную рыбу, упаковать ее в вакуум или приготовить на мангале.

Если захотите, мы также организуем экскурсию по форелевому хозяйству: вы увидите, как выращивают янтарную и радужную форель, осетрину и белугу. И конечно, сможете купить рыбу или свежую икру.

Организационные детали

Гид из нашей команды заберет вас от места проживания и привезет обратно в конце дня

Снасти, удочки предоставляются нашими рыбаками

Рыбалка в открытом море происходит в группе до 11 человек на борту. Время групповой рыбалки — 3 часа.

Рыба, выловленная на последней локации, должна быть оплачена (от 100 рублей за килограмм). Также по желанию оплачивается экскурсия по форелевому хозяйству и алкоголь. Других дополнительных расходов не предполагается.

Экскурсия проводится круглогодично.