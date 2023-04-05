Распробовать всю прелесть портового города и лучшие игристые вина России
Благоустроенные набережные, зелёные склоны гор и свежий бриз — это Сочи? Есть на Чёрном море и другие места, ничуть не уступающие курортной столице. В группе до 19 человек мы покажем вам оживлённый Новороссийск и живописный посёлок Абрау-Дюрсо. Изюминка программы — посещение центра классического виноделия. Отличный способ снять стресс и отвлечься от дел!
Ближайшие даты:
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Описание
Данная однодневная программа предусматривает ранний выезд и позднее возвращение.
Что вас ожидает
Отдых на любой вкус
Есть ли на черноморском побережье курорты, способные соперничать с Сочи по привлекательности? Мы готовы поставить точку в этом туристическом споре в ходе насыщенной экскурсии из Сочи в Новороссийск и Абрау-Дюрсо! В группе до 19 человек вы посетите колоритный портовый город с богатой историей и оцените главный винодельческий регион страны.
Программа тура
- Поездка начнётся рано утром, чтобы к 11 утра добраться до Новороссийска. Вы убедитесь, что портовый город не случайно стал новым местом притяжения отдыхающих. Погуляете по широкой набережной, восхититесь архитектурой исторического центра и впечатляющими кораблями в порту.
- В окружении буйной растительности и живописных гор, которые так и просятся в кадр, отправимся в сторону Абрауского полуострова. Это небольшой выступающий участок суши, на котором в десяти километрах от моря лежит озеро Абрау, растут виноградники и находятся всемирно известные винные подвалы «Абрау-Дюрсо».
- Приехав в посёлок, первым делом мы поднимемся на смотровую площадку «Дом виноградаря», где насладимся видом на озеро Абрау с высоты и сделаем впечатляющие фото.
- На экскурсии по заводу «Абрау-Дюрсо» вы узнаете, где и как рождаются вина, неоднократно побеждавшие в конкурсах с мировым именем. При желании примете участие в дегустации 5 образцов игристых и тихих вин.
- В свободное время насладитесь променадом по берегам Абрау. Это идеальное место для водных прогулок на ретро-пароходе, лодке или катамаране, а также общения с природой. Ценителям культуры стоит обратить внимание на арт-объекты в парке или заглянуть в местный амфитеатр: там круглый год проходят гастрономические фестивали, мастер-классы, концерты и другие мероприятия.
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter Luxe повышенной комфортности. В пути предусмотрено несколько остановок для короткого отдыха + чай, вода, лёгкий завтрак.
- Для организованных групп от 10 человек доступны любые даты по согласованию
В стоимость входит
- Транспортные услуги и сопровождение гида
- Страховка
- Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Новороссийску
Дополнительные расходы
- Экскурсия по шампанскому заводу без дегустации: взрослый 1000 руб., детский (6-9 лет) 550 руб.
- Экскурсия по заводу с дегустацией: взрослые 1500 руб., дети не допускаются (есть бесплатная детская комната)
- Обед и ужин в кафе (от 700 руб. /чел.)
в субботу в 04:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле ж/д вокзала Адлера
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 04:00Экскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Сочи
Провели 37 экскурсий для 21 туриста
Мы не просто команда, мы — семья! Классические и нестандартные туры, экскурсии, квесты по Сочи от местных жителей: трем поколениям семьи сочинских экскурсоводов любая задача по зубам. Мы много путешествуем и занимаемся спортом, искренне любим свой город и будем счастливы показать вам здешние красоты.Задать вопрос
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