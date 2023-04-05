С курорта на курорт: групповой тур из Сочи в Новороссийск и Абрау-Дюрсо

Распробовать всю прелесть портового города и лучшие игристые вина России

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Благоустроенные набережные, зелёные склоны гор и свежий бриз — это Сочи? Есть на Чёрном море и другие места, ничуть не уступающие курортной столице. В группе до 19 человек мы покажем вам оживлённый Новороссийск и живописный посёлок Абрау-Дюрсо. Изюминка программы — посещение центра классического виноделия. Отличный способ снять стресс и отвлечься от дел!
С курорта на курорт: групповой тур из Сочи в Новороссийск и Абрау-Дюрсо
С курорта на курорт: групповой тур из Сочи в Новороссийск и Абрау-Дюрсо
С курорта на курорт: групповой тур из Сочи в Новороссийск и Абрау-Дюрсо
С курорта на курорт: групповой тур из Сочи в Новороссийск и Абрау-Дюрсо
С курорта на курорт: групповой тур из Сочи в Новороссийск и Абрау-Дюрсо
С курорта на курорт: групповой тур из Сочи в Новороссийск и Абрау-Дюрсо
С курорта на курорт: групповой тур из Сочи в Новороссийск и Абрау-Дюрсо
С курорта на курорт: групповой тур из Сочи в Новороссийск и Абрау-Дюрсо
С курорта на курорт: групповой тур из Сочи в Новороссийск и Абрау-Дюрсо
С курорта на курорт: групповой тур из Сочи в Новороссийск и Абрау-Дюрсо
С курорта на курорт: групповой тур из Сочи в Новороссийск и Абрау-Дюрсо
С курорта на курорт: групповой тур из Сочи в Новороссийск и Абрау-Дюрсо
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Данная однодневная программа предусматривает ранний выезд и позднее возвращение.

Что вас ожидает

Отдых на любой вкус

Есть ли на черноморском побережье курорты, способные соперничать с Сочи по привлекательности? Мы готовы поставить точку в этом туристическом споре в ходе насыщенной экскурсии из Сочи в Новороссийск и Абрау-Дюрсо! В группе до 19 человек вы посетите колоритный портовый город с богатой историей и оцените главный винодельческий регион страны.

Программа тура

  • Поездка начнётся рано утром, чтобы к 11 утра добраться до Новороссийска. Вы убедитесь, что портовый город не случайно стал новым местом притяжения отдыхающих. Погуляете по широкой набережной, восхититесь архитектурой исторического центра и впечатляющими кораблями в порту.
  • В окружении буйной растительности и живописных гор, которые так и просятся в кадр, отправимся в сторону Абрауского полуострова. Это небольшой выступающий участок суши, на котором в десяти километрах от моря лежит озеро Абрау, растут виноградники и находятся всемирно известные винные подвалы «Абрау-Дюрсо».
  • Приехав в посёлок, первым делом мы поднимемся на смотровую площадку «Дом виноградаря», где насладимся видом на озеро Абрау с высоты и сделаем впечатляющие фото.
  • На экскурсии по заводу «Абрау-Дюрсо» вы узнаете, где и как рождаются вина, неоднократно побеждавшие в конкурсах с мировым именем. При желании примете участие в дегустации 5 образцов игристых и тихих вин.
  • В свободное время насладитесь променадом по берегам Абрау. Это идеальное место для водных прогулок на ретро-пароходе, лодке или катамаране, а также общения с природой. Ценителям культуры стоит обратить внимание на арт-объекты в парке или заглянуть в местный амфитеатр: там круглый год проходят гастрономические фестивали, мастер-классы, концерты и другие мероприятия.

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter Luxe повышенной комфортности. В пути предусмотрено несколько остановок для короткого отдыха + чай, вода, лёгкий завтрак.
  • Для организованных групп от 10 человек доступны любые даты по согласованию

В стоимость входит

  • Транспортные услуги и сопровождение гида
  • Страховка
  • Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Новороссийску

Дополнительные расходы

  • Экскурсия по шампанскому заводу без дегустации: взрослый 1000 руб., детский (6-9 лет) 550 руб.
  • Экскурсия по заводу с дегустацией: взрослые 1500 руб., дети не допускаются (есть бесплатная детская комната)
  • Обед и ужин в кафе (от 700 руб. /чел.)

в субботу в 04:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле ж/д вокзала Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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