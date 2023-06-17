Сап-сёрфинг в центральном районе Сочи

Описание
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Сап-сёрфинг в центральном районе Сочи
Сап-сёрфинг в центральном районе Сочи
Сап-сёрфинг в центральном районе Сочи
Сап-сёрфинг в центральном районе Сочи
Сап-сёрфинг в центральном районе Сочи
Ближайшие даты:
17
июн
18
июн
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июн
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

SUP-surfing - плавание по морю на специальной доске с веслом. Вы быстро научитесь управлять доской и сможете отойти достаточно далеко от берега, чтобы искупаться в открытом море, увидеть дельфинов, совершить переход на "дикий" пляж. Стартуем с пляжа санатория "Октябрьский" в Центральном районе Сочи.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда сапа на 1 час
Что не входит
  • Дополнительное время
  • Проезд на пляж
Место начала и завершения?
Сочи ул. Крымская 101
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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