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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
SUP-surfing - плавание по морю на специальной доске с веслом. Вы быстро научитесь управлять доской и сможете отойти достаточно далеко от берега, чтобы искупаться в открытом море, увидеть дельфинов, совершить переход на "дикий" пляж. Стартуем с пляжа санатория "Октябрьский" в Центральном районе Сочи.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда сапа на 1 час
- Что не входит
- Дополнительное время
- Проезд на пляж
- Место начала и завершения?
- Сочи ул. Крымская 101
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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