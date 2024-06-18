Устали лежать на пляже? Я знаю, как разнообразить ваш досуг. Мы с вами будем собирать чай на одной из самых красивых плантаций в Европе. Вы научитесь разбираться в сортах ароматного напитка и раскроете тайны его приготовления.
А затем отправимся купаться в прозрачных водах водопада, берущего своё начало высоко-высоко в горах, в ледниках Кавказского хребта.
А затем отправимся купаться в прозрачных водах водопада, берущего своё начало высоко-высоко в горах, в ледниках Кавказского хребта.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Часть 1: сбор чая (1 ч)
Первым делом мы отправимся на самую северную плантацию, где будем собирать чай — чёрный, зелёный, красный, жёлтый и самый редкий и дорогой — белый. Вы узнаете, как его собирать и кем и когда посажен первый росток чая в России. Я расскажу, кто водится в горных реках Кавказа и почему нужно внимательно вглядываться в серебряные воды. Также каждый получит в подарок чайное семечко — чтобы вырастить его у себя дома.
Часть 2: отдых у водопада (1 ч)
Затем мы переместимся к прохладному горному водопаду «Змейковский», который берёт своё начало среди снежных вершин Красной поляны. Здесь мы смоем с себя чайную пыль и окунёмся в прохладу прозрачных и быстрых вод! И, если захотите, устроим чаепитие в окружении сочинских гор.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт и детям, и пожилым путешественникам, так как перемещаться будем на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara
- Отдельно оплачивается билет на водопад — 200 руб. /чел., до 18 лет бесплатно и вход на чайную плантацию — 350 руб. /чел. Также по желанию можете отправиться на конную прогулку — 1000 руб.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мацесте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 178 туристов
Меня зовут Роман, я очень люблю Краснодарский край. Мне интересно исследовать новые для себя горные вершины, руины древних замков, таинственные пещеры и многое другое. С радостью поделюсь с вами своими открытиями!Задать вопрос
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