1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Хутор Хлебороб

Мы отправляемся на эко-ферму, где гостеприимная семья потомственных виноделов расскажет о Сочинских виноградниках. Вы узнаете как делаются и хранятся вина, а после продегустируете домашнее вино 🍷, мед и варенья и угоститесь настоящими фруктами, которые самостоятельно сможете сорвать прямо с ветки.

«Хоста Чай»

Самый северный в мире чай — Сочинский чай! На экскурсии 🧭 по плантации Хосты вы узнаете о сортах местного чая: как его выращивают, собирают и готовят, а также полюбуетесь живописным пейзажем Кавказских гор ⛰️. Ну и конечно, у вас будет возможность попробовать знаменитый «Хоста Чай» на вкус.

Воронцовские пещеры

Через горный серпантин дорога выведет нас к Воронцовским пещерам, возраст которых — миллионы лет! Система Воронцовских пещер — одна из длиннейших в России. Обследуя подземные коридоры, оборудованные перилами и подсвеченные разноцветными огнями, вы увидите причудливые сталактиты и сталагмиты, колонны и гуры, стоянки первобытных людей и кости диких животных, услышите об открытии памятника и его особенностях.

Каньон Чертовы ворота

В завершение мы посетим еще одну важную достопримечательность 🏛️ Сочи — заповедный каньон Чертовы ворота, где после насыщенного дня можно будет освежиться в горной реке с кристально чистой водой и поужинать блюдами национальной кавказской кухни 🥧.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Рекомендуем надеть удобную обувь, взять с собой теплую одежду, защиту от дождя или солнца и купальные принадлежности (погода в горах не предсказуемая)

Что входит в стоимость, а что — нет