1 отзыв оставили туристы

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Секреты Воронцовских пещер

Увидеть стоянки древнего человека, погостить у семьи виноделов и попробовать самый северный чай

5
1 отзыв
Татьяна
Татьяна – экскурсионное агентство из Сочи
Чем порадует Хостинский район Большого Сочи? Древними Воронцовскими пещерами, живописными чайными плантациями, вкуснейшим местным вином 🍷 и прохладой заповедного каньона.

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️, полюбуетесь красотами Сочинского Национального парка и познакомитесь с историей 📖, традициями и колоритом нашего края.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер

Что вас ожидает

Хутор Хлебороб
Мы отправляемся на эко-ферму, где гостеприимная семья потомственных виноделов расскажет о Сочинских виноградниках. Вы узнаете как делаются и хранятся вина, а после продегустируете домашнее вино 🍷, мед и варенья и угоститесь настоящими фруктами, которые самостоятельно сможете сорвать прямо с ветки.

«Хоста Чай»
Самый северный в мире чай — Сочинский чай! На экскурсии 🧭 по плантации Хосты вы узнаете о сортах местного чая: как его выращивают, собирают и готовят, а также полюбуетесь живописным пейзажем Кавказских гор ⛰️. Ну и конечно, у вас будет возможность попробовать знаменитый «Хоста Чай» на вкус.

Воронцовские пещеры
Через горный серпантин дорога выведет нас к Воронцовским пещерам, возраст которых — миллионы лет! Система Воронцовских пещер — одна из длиннейших в России. Обследуя подземные коридоры, оборудованные перилами и подсвеченные разноцветными огнями, вы увидите причудливые сталактиты и сталагмиты, колонны и гуры, стоянки первобытных людей и кости диких животных, услышите об открытии памятника и его особенностях.

Каньон Чертовы ворота
В завершение мы посетим еще одну важную достопримечательность 🏛️ Сочи — заповедный каньон Чертовы ворота, где после насыщенного дня можно будет освежиться в горной реке с кристально чистой водой и поужинать блюдами национальной кавказской кухни 🥧.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Рекомендуем надеть удобную обувь, взять с собой теплую одежду, защиту от дождя или солнца и купальные принадлежности (погода в горах не предсказуемая)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дегустация меда и вина, все экологические сборы включены в стоимость
  • В стоимость входит трансфер от Адлера и обратно
  • Ужин оплачивается дополнительно
Начало и место завершения
🚩 в Адлерском районе Сочи
Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер
Секреты Воронцовских пещер

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Татьяна
Татьяна
Когда-то любовь к Сочи и Абхазии подтолкнула меня освоить новую профессию. Так я стала экскурсоводом и работаю теперь в компании гидов-единомышленников. Мы расскажем и покажем вам все самое интересное, вместе перелистнем странички прошлого и настоящего этих мест, поговорим об исторических событиях. Под очарование величественных гор и строптивых рек вы попадёте и без моего участия, но, они станут гораздо ближе и роднее, когда вы узнаете их историю. Мы сделаем все, чтобы вы получили массу впечатлений, навсегда отдав вам частичку своего сердца.
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1 отзыв оставили туристы

12 сентября 2020
Благодарим нашего экскурсовода Татьяну за содержательную экскурсию. Мы узнали много нового о природе и истории Кавказа. Особое спасибо ей за память о воинах, погибших в горах Кавказа во время Великой отечественной войны. С уважением, Елена и Борис.

Татьяна проводит ещё 3 экскурсии

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