Сказочный каньон - Мамонтово ущелье

Приглашаем вас в джип-тур, который внесет в размеренный пляжный отдых драйв и веселье! Вы побываете...

Приглашаем вас в джип-тур, который внесет в размеренный пляжный отдых драйв и веселье! Вы побываете в природном аквапарке на горе Аибга и скатитесь с горки в озеро, затерянное среди самшитовых лесов.

Также мы посетим водопад Девичьи слезы и поднимемся на смотровую площадку с незабываемым видом.
Сказочный каньон - Мамонтово ущелье
Сказочный каньон - Мамонтово ущелье
Сказочный каньон - Мамонтово ущелье
Сказочный каньон - Мамонтово ущелье
Сказочный каньон - Мамонтово ущелье
Сказочный каньон - Мамонтово ущелье
Сказочный каньон - Мамонтово ущелье
Сказочный каньон - Мамонтово ущелье
Сказочный каньон - Мамонтово ущелье
Сказочный каньон - Мамонтово ущелье

Что вы увидите 🤩

  • Смотровая на горы Абхазии. Панорама Кавказских гор.
  • Сказочный каньон
  • Природный аквапарк. Вы искупаетесь в настоящем природном аквапарке, где можно съехать с горок и упасть в горное озеро, где извилистые спуски и великолепные естественные бассейны.
  • Мамонтово ущелье – экологически чистая зона с самшитовым лесом
  • Водопад « Девичьи слёзы» окруженный мифами и легендами
Это увлекательный джип тур, в котором вы посетите природный аквапарк на горе Аибга среди многовековых самшитовых лесов. Купание и дружелюбная атсмосфера оставит только положительные эмоции.

Что вы увидите:

  • Смотровая на горы Абхазии. Панорама Кавказских гор.
  • Сказочный каньон
  • Природный аквапарк. Вы искупаетесь в настоящем природном аквапарке, где можно съехать с горок и упасть в горное озеро, где извилистые спуски и великолепные естественные бассейны.
  • Мамонтово ущелье – экологически чистая зона с самшитовым лесом
  • Водопад « Девичьи слёзы» окруженный мифами и легендами

Важно знать:

  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк).
  • В дорогу вам необходимо взять паспорт.
Лучше взять шорты и желательно джинсовые, чтобы не стереть себе ноги)

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Взрослый
2 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Вход в аквапарк
  • Баня
Что не входит
  • Обед
  • Трансфер из Сочи в Адлер
Место начала и завершения
Адлер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00; 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 8:00; 14:00

Алина З.
Алина З.
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👥Групповые🛣ДжиппингГоры🏡Выездные☀️На целый день#Абхазия💧Водопады#Джиппинг в Абхазию#Пляжи#Домбай

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