Это увлекательный джип тур, в котором вы посетите природный аквапарк на горе Аибга среди многовековых самшитовых лесов. Купание и дружелюбная атсмосфера оставит только положительные эмоции.
Что вы увидите:
- Смотровая на горы Абхазии. Панорама Кавказских гор.
- Сказочный каньон
- Природный аквапарк. Вы искупаетесь в настоящем природном аквапарке, где можно съехать с горок и упасть в горное озеро, где извилистые спуски и великолепные естественные бассейны.
- Мамонтово ущелье – экологически чистая зона с самшитовым лесом
- Водопад « Девичьи слёзы» окруженный мифами и легендами
Важно знать:
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк).
- В дорогу вам необходимо взять паспорт.
Лучше взять шорты и желательно джинсовые, чтобы не стереть себе ноги)