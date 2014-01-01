Красная Поляна + 3 курорта + Шоу олимпийских фонтанов

В Skypark у вас будет около полутора часов, чтобы насладиться головокружительными видами и проверить...

В Skypark у вас будет около полутора часов, чтобы насладиться головокружительными видами и проверить себя на смелость.

В Олимпийском парке вы полюбуетесь на яркое шоу фонтанов, а также загляните на три главных курорта: Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром.
Красная Поляна + 3 курорта + Шоу олимпийских фонтанов
Красная Поляна + 3 курорта + Шоу олимпийских фонтанов
Красная Поляна + 3 курорта + Шоу олимпийских фонтанов
Красная Поляна + 3 курорта + Шоу олимпийских фонтанов
Красная Поляна + 3 курорта + Шоу олимпийских фонтанов
Красная Поляна + 3 курорта + Шоу олимпийских фонтанов
Красная Поляна + 3 курорта + Шоу олимпийских фонтанов
Красная Поляна + 3 курорта + Шоу олимпийских фонтанов

Что вы увидите 🤩

  • Минеральный источник Чвижепсе
  • Красная Поляна
  • Горки Город
  • Роза Хутор
  • Газпром
  • Олимпийский парк
  • Шоу фонтанов
Источник богатырского напитка
По Старой дороге мы отправимся к горным курортам, по пути сделаем остановку на смотровой площадке над ущельем Ахцу. Также заедем к минеральному источнику Чвижепсе — вы оцените вкус нарзана, а затем восстановите силы за обедом.
Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром
Вы услышите об истории горных курортов и событиях Сочинской олимпиады. На канатной дороге подниметесь к облакам и впечатлитесь панорамами гор, а после отдохнете в развлекательном центре «Галактика».
Вечернее шоу
В Олимпийском парке мы пересядем на электро-кары и как раз к началу вечерней программы доберёмся до фонтанов. Красочное музыкальное шоу станет красивым завершением насыщенного дня.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый
1 700 ₽
Детский
1 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионные расходы
Что не входит
  • Обед в этнографическом комплексе — 600 руб. /чел. средний чек
  • Канатная дорога Горки Город (2200 м. ) (взрослый — 1690 руб. /чел., детский (от 7 до 14 лет) — 1000 руб. /чел. и людям старше 70 лет по предъявлению документа бесплатно
  • Минеральный источник Чвижепсе — 100 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы подъедем к ближайшей от вас остановке
Завершение: Отвезём вас туда от куда забирали
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, четверг, пятница, воскресенье 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Среда, четверг, пятница, воскресенье 09:00

Николай И.
Николай И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные☀️На целый день#Экскурсии по олимпийским объектам#Развлечения и билеты🌁Скайпарк🗽Достопримечательности⛲️Фонтаны

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Красная поляна + шоу фонтанов
Индивидуальная экскурсия
4.2
10
10ч
8 000
за 1-4 чел.
Красная поляна + шоу фонтанов
Вы отправитесь в наиболее отдаленный от моря район Сочи - Красную поляну
в любой день в 12:00
Сочи за один день: Красная Поляна, Шоу олимпийских фонтанов
5
23
10ч
1 200
за 1 чел.
Сочи за один день: Красная Поляна, Шоу олимпийских фонтанов
Все самые популярные локации Сочи - в одной экскурсии всего за день! Вместе с нами вы побываете на...
Ежедневно в 10:00
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
4.7
93
10ч
900
за 1 чел.
Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
Вы отправитесь в наиболее отдаленный от моря район Сочи - Красную поляну
Ежедневно с 9:00 и с 12:00
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
1 300
за 1 чел.
Тур по трем горнолыжным курортам Красной поляны
Это незабываемое путешествие по всем трём горнолыжным курортам Красной Поляны в сопровождении только...
Ежедневно с 10:00 до 19:00
Горнолыжные курорты Красной Поляны
800
за 1 чел.
Горнолыжные курорты Красной Поляны
Приглашаем Вас на увлекательную экскурсию по трём горнолыжным курортам Красной поляны с подъёмом на...
Ежедневно в 9:45
Красная Поляна: три курорта
4.7
7
1 900
за 1 чел.
Красная Поляна: три курорта
В этом туре мы познакомим вас с самыми популярными и живописными курортами в окрестностях Сочи
Ежедневно в 12:00
Три горнолыжных курорта и шоу поющих фонтанов
10ч
800
за 1 чел.
Три горнолыжных курорта и шоу поющих фонтанов
Свежий горный воздух, красивые виды природы и изысканная архитектура - это то, что ожидает вас в...
Каждый день с 11:00
Олимпийский Сочи: Красная Поляна, Олимпийский парк и шоу фонтанов
Индивидуальная экскурсия
10 500
за 1-4 чел.
Олимпийский Сочи: Красная Поляна, Олимпийский парк и шоу фонтанов
Этот маршрут один из наиболее популярных маршрутов среди гостей
ежедневно в 10:00
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
4.6
228
1000
600
за 1 чел.
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
Автобусное путешествие-знакомство с природой Сочи и наследием Олимпиады 2014
ежедневно в 09:30
Красная Поляна заповедная
Индивидуальная экскурсия
12 800
за 1-7 чел.
Красная Поляна заповедная
Вам предстоит знакомство с Олимпийским наследием, рекреационным потенциалом Красной Поляны и...
Ежедневно в 10:00
Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день
Индивидуальная экскурсия
12ч
11 000
за 1-4 чел.
Старый Сочи, Красная поляна и Олимпийский парк за один день
Город-курорт Сочи почти в 1, 5 раза больше площади Москвы, благодаря объединению в 1961 году четырех...
Каждый день с 8:00
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
4.8
5
800
за 1 чел.
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
ежедневно в 10:00

Николай И. проводит ещё 5 экскурсий

Трансфер в Sochi Discovery World Aquarium
800
за 1 чел.
Трансфер в Sochi Discovery World Aquarium
Sochi Discovery World Aquarium - это современный океанариум с тоннелем, акулами, яркими рыбами, шоу...
Среда и суббота в 14:00
Гора Большой Ахун + Агурское ущелье
1 000
за 1 чел.
Гора Большой Ахун + Агурское ущелье
Мы отправимся на самую красивую смотровую площадку города
Ежедневно 13:00
Заброшки по городу Сочи
1 000
за 1 чел.
Заброшки по городу Сочи
Вас ждет интересная экскурсия! Мы посетим недействующий санаторий Орджоникидзе
Пятница, Суббота, Воскресенье 13:00
Гора Большой Ахун + дача Сталина
1 000
за 1 чел.
Гора Большой Ахун + дача Сталина
Мы отправимся на самую красивую смотровую площадку города
Вторник, суббота 13:00
Джип-тур по Абхазии
10ч
2 600
за 1 чел.
Джип-тур по Абхазии
Всем известны невероятные природные красоты Абхазии, однако не всегда к ним можно добраться пешком...
Ежедневно, кроме понедельника в 06:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
🇷🇺