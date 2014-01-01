Источник богатырского напитка

По Старой дороге мы отправимся к горным курортам, по пути сделаем остановку на смотровой площадке над ущельем Ахцу. Также заедем к минеральному источнику Чвижепсе — вы оцените вкус нарзана, а затем восстановите силы за обедом.

Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром

Вы услышите об истории горных курортов и событиях Сочинской олимпиады. На канатной дороге подниметесь к облакам и впечатлитесь панорамами гор, а после отдохнете в развлекательном центре «Галактика».

Вечернее шоу

В Олимпийском парке мы пересядем на электро-кары и как раз к началу вечерней программы доберёмся до фонтанов. Красочное музыкальное шоу станет красивым завершением насыщенного дня.