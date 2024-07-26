Претти и Марго — индийские слоны, приехавшие на каникулы в горный кластер Сочи. Его субтропический климат максимально приближен к их естественной среде обитания. Предлагаю понаблюдать за слоновьей жизнью в условиях дикой природы. А ещё искупаться в чистой воде красивого ущелья и побывать на плантации уникального чая. Разноплановые эмоции гарантирую!

Описание экскурсии

«Парк слонов». Индийские слоны уже приехали в Сочи. Вы сможете прийти к ним в гости и посмотреть на этих красавцев. Я расскажу, где они жили ранее, как попали к нам и чем занимаются зимой.

Ущелье с голубой водой и белыми скалами. При желании вы можете здесь искупаться и сфотографироваться. Либо просто побродить в окрестностях, любуясь природой.

Чайная плантация и дегустация 5 видов чая. Вы узнаете, как и когда чай появился в Сочи. Поймёте, чем чёрный, белый и зелёный сорта отличаются друг от друга и как их собирают. Попробуете напиток и сфотографируетесь с чайными реквизитами.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида, дегустация чая, трансфер на автомобиле BMW 3 серии. Детское кресло имеется

Дети до 12 лет не допускаются в «Парк слонов» без сопровождения взрослого

Дополнительно оплачиваются входные билеты в «Парк слонов» только наличными:

В будни:

1800 ₽ за взрослого

1300 ₽ за ребёнка (3–12 лет)

бесплатно за ребёнка до 3 лет

В выходные дни: