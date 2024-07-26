Претти и Марго — индийские слоны, приехавшие на каникулы в горный кластер Сочи. Его субтропический климат максимально приближен к их естественной среде обитания. Предлагаю понаблюдать за слоновьей жизнью в условиях дикой природы. А ещё искупаться в чистой воде красивого ущелья и побывать на плантации уникального чая. Разноплановые эмоции гарантирую!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
«Парк слонов». Индийские слоны уже приехали в Сочи. Вы сможете прийти к ним в гости и посмотреть на этих красавцев. Я расскажу, где они жили ранее, как попали к нам и чем занимаются зимой.
Ущелье с голубой водой и белыми скалами. При желании вы можете здесь искупаться и сфотографироваться. Либо просто побродить в окрестностях, любуясь природой.
Чайная плантация и дегустация 5 видов чая. Вы узнаете, как и когда чай появился в Сочи. Поймёте, чем чёрный, белый и зелёный сорта отличаются друг от друга и как их собирают. Попробуете напиток и сфотографируетесь с чайными реквизитами.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, дегустация чая, трансфер на автомобиле BMW 3 серии. Детское кресло имеется
- Дети до 12 лет не допускаются в «Парк слонов» без сопровождения взрослого
Дополнительно оплачиваются входные билеты в «Парк слонов» только наличными:
В будни:
- 1800 ₽ за взрослого
- 1300 ₽ за ребёнка (3–12 лет)
- бесплатно за ребёнка до 3 лет
В выходные дни:
- 2000 ₽ за взрослого
- 1500 ₽ за ребёнка (3–12 лет)
- бесплатно за ребёнка до 3 лет
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Сочи
Приветствую, друзья! Меня зовут Наталья. Я экскурсовод, организатор, водитель с большим стажем. Покажу вам прекрасный город Сочи в комфортных условиях, без толпы людей, без ограничений по времени и только лучшие локации! Приеду за вами на комфортабельном авто прямо к отелю, проведу лучшую экскурсию и верну вас в отель. Гарантирую классные фото и видео!Задать вопрос
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