Maks проводит ещё 3 экскурсии

Катание на снегоходах по заповедному лесу На комфортных внедорожниках Toyota или Nissan мы доставим вас от места встречи до точки пересадки на вездеход — и уже на нем доберемся до «базового лагеря».
По прибытии наш инструктор расскажет о технике безопасности и при необходимости научит вас управлять снегоходом. Наконец, вы отправитесь кататься по сказочному заснеженному лесу 🌲 на высоте 1600 м н. у. м., самостоятельно управляя снегоходом. Общая протяженность трасс для катания — 34 км, комфортную для вас дистанцию вы определяете самостоятельно.
Организационные детали
Для управления снегоходом права не нужны
Стоимость указана при начале тура в Красной Поляне (на одном из курортов — Роза Хутор, Горки Город 🏙️, Газпром), куда вам нужно добраться самостоятельно. Либо мы можем организовать трансфер за дополнительную плату: из Сочи — 3000 руб. с человека, из Адлера — 2500 руб. с человека.
Дорога до места старта займет 50 минут. Общая продолжительность всего тура — 3-4 часа.
Как проходит катание
На современных снегоходах Yamaha viking 540
Длительность катания — 1 час (дополнительный час по желанию — 4000 руб. )
Вы самостоятельно управляете снегоходом. Группу сопровождает профессиональный инструктор из нашей команды.
Всем участникам выдаются защитные шлемы
Начало и место завершения
🚩 в Красной Поляне или по договоренности
Экскурсия проводится ежедневно в 11:00 и 14:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Однажды приехав в Сочи, я решил остаться здесь навсегда. Исследовал все окрестности города — и по-прежнему не перестаю удивляться этому маленькому раю. Провел несколько сотен экскурсий с гостями курорта по Сочи и Абхазии, а теперь работаю в команде гидов: мы с удовольствием расскажем вам об истории, покажем лучшие места и раскроем тайны прекрасного Сочи!