Maks проводит ещё 3 экскурсии

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Снегоходное приключение в Красной Поляне

Зарядиться драйвом и полюбоваться заснеженным лесом без туристов

Maks
Maks – представитель из Сочи
Вам предстоит покорить зимние дороги и бездорожье — там, где в окружении гор ⛰️ будете только вы и тишина снежного букового леса.

Обещаем комфортный и безопасный тур.

До места старта вы доедете на внедорожнике, а во время катания вас будет сопровождать инструктор.

При этом вы сами управляете снегоходом — и получаете классные впечатления!
Задать вопросОбычно отвечает за 54 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 6 000 ₽ за человека

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Снегоходное приключение в Красной Поляне
Снегоходное приключение в Красной Поляне

Что вас ожидает

Катание на снегоходах по заповедному лесу
На комфортных внедорожниках Toyota или Nissan мы доставим вас от места встречи до точки пересадки на вездеход — и уже на нем доберемся до «базового лагеря».

По прибытии наш инструктор расскажет о технике безопасности и при необходимости научит вас управлять снегоходом. Наконец, вы отправитесь кататься по сказочному заснеженному лесу 🌲 на высоте 1600 м н. у. м., самостоятельно управляя снегоходом. Общая протяженность трасс для катания — 34 км, комфортную для вас дистанцию вы определяете самостоятельно.

Организационные детали

  • Для управления снегоходом права не нужны
  • Стоимость указана при начале тура в Красной Поляне (на одном из курортов — Роза Хутор, Горки Город 🏙️, Газпром), куда вам нужно добраться самостоятельно. Либо мы можем организовать трансфер за дополнительную плату: из Сочи — 3000 руб. с человека, из Адлера — 2500 руб. с человека.
  • Дорога до места старта займет 50 минут. Общая продолжительность всего тура — 3-4 часа.

Как проходит катание

  • На современных снегоходах Yamaha viking 540
  • Длительность катания — 1 час (дополнительный час по желанию — 4000 руб. )
  • Вы самостоятельно управляете снегоходом. Группу сопровождает профессиональный инструктор из нашей команды.
  • Всем участникам выдаются защитные шлемы
Начало и место завершения
🚩 в Красной Поляне или по договоренности
Снегоходное приключение в Красной Поляне
Снегоходное приключение в Красной Поляне
Снегоходное приключение в Красной Поляне
Снегоходное приключение в Красной Поляне
Снегоходное приключение в Красной Поляне
Снегоходное приключение в Красной Поляне
Снегоходное приключение в Красной Поляне
Снегоходное приключение в Красной Поляне
Снегоходное приключение в Красной Поляне
Снегоходное приключение в Красной Поляне
Снегоходное приключение в Красной Поляне
Снегоходное приключение в Красной Поляне
Снегоходное приключение в Красной Поляне

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00 и 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Maks
Maks
Однажды приехав в Сочи, я решил остаться здесь навсегда. Исследовал все окрестности города — и по-прежнему не перестаю удивляться этому маленькому раю. Провел несколько сотен экскурсий с гостями курорта по Сочи и Абхазии, а теперь работаю в команде гидов: мы с удовольствием расскажем вам об истории, покажем лучшие места и раскроем тайны прекрасного Сочи!
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